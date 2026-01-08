Gdy pisałem felieton pt. „Polska sieje zamęt w sprawie pokoju na Ukrainie”, nie spodziewałem się, że konsekwencje działań premiera mogą być tak dotkliwe.

Reklama Reklama

Amerykanie nie lubią być traktowani instrumentalnie

Otóż serwis Politico ujawnił, że Amerykanie zażądali zmiany zapisów w deklaracji paryskiej na mniej zobowiązujące. Choć wstępny projekt zakładał powstanie sił wielonarodowych z udziałem Stanów Zjednoczonych, przyjęty tekst mówi jedynie o ich wsparciu. Usunięcie wiążących zobowiązań może być wynikiem obaw „dotyczących eskalacji lub krajowych ograniczeń politycznych w Waszyngtonie” – wskazuje Politico. Co ważniejsze, Amerykanie w ogóle odmówili podpisania deklaracji, co było już ustalone, i deklaracja została przyjęta jedynie przez członków koalicji chętnych.

Nieczęsto się zdarza, by uzgodniony tekst dokumentu był w ostatniej chwili zmieniany. Nie można niestety wykluczyć, że był to efekt opisywanej działalności medialnej premiera Polski 30 grudnia. Nikt nie lubi, a w szczególności Amerykanie, być traktowany instrumentalnie. Po alarmie, jaki wywołała wypowiedź Donalda Tuska w obozie MAGA, administracja chciała uniknąć oskarżeń o niewywiązywanie się z obietnic danych Amerykanom. Do tego doszły oczekiwane trudności z uzyskaniem akceptacji politycznej dla wysłania żołnierzy na Ukrainę.