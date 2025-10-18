Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Przedstawiciel Hamasu: zamierzamy utrzymać kontrolę nad bezpieczeństwem w Strefie Gazy

Hamas zamierza utrzymać kontrolę w sferze bezpieczeństwa nad Strefą Gazy w przejściowym okresie rozejmu - powiedział agencji Reutera wysokiej rangi przedstawiciel tej organizacji Mohammed Nazzal. Dodał, że nie może zobowiązać się do rozbrojenia ugrupowania.

Publikacja: 18.10.2025 08:59

Mohammed Nazzal, przedstawiciel Hamasu

Mohammed Nazzal, przedstawiciel Hamasu

Foto: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

Bartosz Lewicki

Zapytany o złożenie broni Mohammed Nazzal, członek biura politycznego Hamasu odparł, że „nie może ani odpowiedzieć twierdząco, ani zaprzeczyć”. Uzupełnił, że zależy to od charakteru projektu i tego, komu zostanie przekazana broń.

Rozmówca agencji powiedział również, że na razie Hamas pozostanie w Strefie Gazy. – To faza przejściowa. Będzie cywilna administracja techniczna. Na miejscu będzie też obecny Hamas – oświadczył. Dodał, że po fazie przejściowej powinny zostać przeprowadzone wybory. Stwierdził też, że Hamas jest gotowy na rozejm z Izraelem trwający trzy do pięciu lat w celu odbudowy zniszczonej Strefy Gazy, pod warunkiem jednak, że Palestyńczycy otrzymają „horyzonty i nadzieję” na utworzenie państwa.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Foto: PAP

Tymczasem w poniedziałek w Strefie Gazy Hamas przeprowadził publiczne egzekucje. Nazzal bronił tych działań, argumentując, że podczas wojny zawsze stosowano „wyjątkowe środki”, a straceni byli przestępcami winnymi zabójstw.

Czytaj więcej

We wtorek wieczorem Hamas przekazał Izraelowi kolejne cztery ciała zakładników
Konflikty zbrojne
Hamas wraca na ulice w Gazie. Donald Trump grozi: Rozbroimy ich szybko i brutalnie
Reklama
Reklama

Biuro premiera Izraela Beniamina Netanjahu, poproszone o komentarz do wypowiedzi Nazzala stwierdziło, że Izrael jest zobowiązany do przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni i nadal wypełnia swoją część planu. „Hamas ma uwolnić wszystkich zakładników w pierwszym etapie. Nie zrobił tego. Hamas wie, gdzie znajdują się ciała naszych zakładników. Hamas ma zostać rozbrojony na mocy tego porozumienia. Bez żadnych warunków. Nie zrobił tego. Hamas musi przestrzegać 20-punktowego planu. Czas im się kończy” – napisano w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera.

Biały Dom, poproszony o ustosunkowanie się do wypowiedzi Nazzala, odesłał agencję Reutera do czwartkowych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. – Otrzymaliśmy od nich zobowiązanie i zakładam, że dotrzymają go – powiedział wtedy Donald Trump. 

Czytaj więcej

Pojazdy Czerwonego Krzyża transportują zakładników przetrzymywanych od 7 października 2023 r. w Gazi
Dyplomacja
Donald Trump: Wojna jest skończona. Hamas wypuszcza zakładników

Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Plan Trumpa z 29 września zakładał, że Hamas natychmiast uwolni wszystkich przetrzymywanych od 2023 r. zakładników, zanim zobowiąże się do rozbrojenia i odda władzę nad Strefą Gazy technokratycznemu komitetowi nadzorowanemu przez międzynarodowy organ przejściowy.

Od 10 października w Strefie Gazy zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. Pierwszy etap zakłada wstrzymanie walk, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów i zwiększenie pomocy humanitarnej. Większość tych punktów została zrealizowana.

Hamas zwrócił jednak dotychczas dziewięć z 28 ciał zabitych zakładników. Palestyńska organizacja twierdzi, że zwróciła Izraelowi ciała wszystkich zmarłych zakładników, do których udało jej się dotrzeć. Według niej, pozostałe szczątki znajdują się pod gruzami zniszczonych przez Izrael budynków, a do ich wydobycia potrzebny będzie specjalistyczny sprzęt, którego Palestyńczycy nie mają.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

„Koniec 3000-letniej katastrofy”. Trump zdradza kolejne szczegóły ws. Strefy Gazy
Konflikty zbrojne
„Koniec 3000-letniej katastrofy”. Trump zdradza kolejne szczegóły ws. Strefy Gazy

Drugi etap planu przedstawionego przez prezydenta USA Donalda Trumpa obejmuje m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Zarówno Donald Trump, jak i władze Izraela wielokrotnie podkreślali, że Hamas musi zostać rozbrojony. Przedstawiciele tego ugrupowania mówili, że są skłonni oddać władzę, ale nie broń. Izrael z kolei naciska na bezwarunkowe rozbrojenie Hamasu.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy Osoby Beniamin Netanjahu Donald Trump Organizacje Hamas

Zapytany o złożenie broni Mohammed Nazzal, członek biura politycznego Hamasu odparł, że „nie może ani odpowiedzieć twierdząco, ani zaprzeczyć”. Uzupełnił, że zależy to od charakteru projektu i tego, komu zostanie przekazana broń.

Rozmówca agencji powiedział również, że na razie Hamas pozostanie w Strefie Gazy. – To faza przejściowa. Będzie cywilna administracja techniczna. Na miejscu będzie też obecny Hamas – oświadczył. Dodał, że po fazie przejściowej powinny zostać przeprowadzone wybory. Stwierdził też, że Hamas jest gotowy na rozejm z Izraelem trwający trzy do pięciu lat w celu odbudowy zniszczonej Strefy Gazy, pod warunkiem jednak, że Palestyńczycy otrzymają „horyzonty i nadzieję” na utworzenie państwa.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ukraiński żołnierz za pomocą haubicy 122 mm D-30 prowadzi ostrzał rosyjskich pozycji w rejonie Kupia
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1333
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Pete Hegseth
Konflikty zbrojne
Armia USA przeprowadziła kolejny atak w rejonie Karaibów. Różnił się od poprzednich
Donald Trump ostrzega, że izraelska armia może wznowić działania w Strefie Gazy
Konflikty zbrojne
Izraelska armia wznowi działania militarne w Strefie Gazy? Donald Trump ostrzega
Samochód Czerwonego Krzyża przewożący ciała zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy od czasu ata
Konflikty zbrojne
Hamas o szczątkach izraelskich zakładników. „Wypełniliśmy zobowiązania”
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Władimir Putin przygotowuje kolejną mobilizację?
Konflikty zbrojne
Decydujący moment wojny w Ukrainie? Rosja przygotowuje mobilizację i ofensywę
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie