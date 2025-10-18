Biuro premiera Izraela Beniamina Netanjahu, poproszone o komentarz do wypowiedzi Nazzala stwierdziło, że Izrael jest zobowiązany do przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni i nadal wypełnia swoją część planu. „Hamas ma uwolnić wszystkich zakładników w pierwszym etapie. Nie zrobił tego. Hamas wie, gdzie znajdują się ciała naszych zakładników. Hamas ma zostać rozbrojony na mocy tego porozumienia. Bez żadnych warunków. Nie zrobił tego. Hamas musi przestrzegać 20-punktowego planu. Czas im się kończy” – napisano w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera.

Biały Dom, poproszony o ustosunkowanie się do wypowiedzi Nazzala, odesłał agencję Reutera do czwartkowych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. – Otrzymaliśmy od nich zobowiązanie i zakładam, że dotrzymają go – powiedział wtedy Donald Trump.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Plan Trumpa z 29 września zakładał, że Hamas natychmiast uwolni wszystkich przetrzymywanych od 2023 r. zakładników, zanim zobowiąże się do rozbrojenia i odda władzę nad Strefą Gazy technokratycznemu komitetowi nadzorowanemu przez międzynarodowy organ przejściowy.

Od 10 października w Strefie Gazy zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. Pierwszy etap zakłada wstrzymanie walk, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów i zwiększenie pomocy humanitarnej. Większość tych punktów została zrealizowana.

Hamas zwrócił jednak dotychczas dziewięć z 28 ciał zabitych zakładników. Palestyńska organizacja twierdzi, że zwróciła Izraelowi ciała wszystkich zmarłych zakładników, do których udało jej się dotrzeć. Według niej, pozostałe szczątki znajdują się pod gruzami zniszczonych przez Izrael budynków, a do ich wydobycia potrzebny będzie specjalistyczny sprzęt, którego Palestyńczycy nie mają.