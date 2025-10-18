Aktualizacja: 18.10.2025 10:27 Publikacja: 18.10.2025 08:59
Mohammed Nazzal, przedstawiciel Hamasu
Foto: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa
Zapytany o złożenie broni Mohammed Nazzal, członek biura politycznego Hamasu odparł, że „nie może ani odpowiedzieć twierdząco, ani zaprzeczyć”. Uzupełnił, że zależy to od charakteru projektu i tego, komu zostanie przekazana broń.
Rozmówca agencji powiedział również, że na razie Hamas pozostanie w Strefie Gazy. – To faza przejściowa. Będzie cywilna administracja techniczna. Na miejscu będzie też obecny Hamas – oświadczył. Dodał, że po fazie przejściowej powinny zostać przeprowadzone wybory. Stwierdził też, że Hamas jest gotowy na rozejm z Izraelem trwający trzy do pięciu lat w celu odbudowy zniszczonej Strefy Gazy, pod warunkiem jednak, że Palestyńczycy otrzymają „horyzonty i nadzieję” na utworzenie państwa.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Foto: PAP
Tymczasem w poniedziałek w Strefie Gazy Hamas przeprowadził publiczne egzekucje. Nazzal bronił tych działań, argumentując, że podczas wojny zawsze stosowano „wyjątkowe środki”, a straceni byli przestępcami winnymi zabójstw.
Biuro premiera Izraela Beniamina Netanjahu, poproszone o komentarz do wypowiedzi Nazzala stwierdziło, że Izrael jest zobowiązany do przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni i nadal wypełnia swoją część planu. „Hamas ma uwolnić wszystkich zakładników w pierwszym etapie. Nie zrobił tego. Hamas wie, gdzie znajdują się ciała naszych zakładników. Hamas ma zostać rozbrojony na mocy tego porozumienia. Bez żadnych warunków. Nie zrobił tego. Hamas musi przestrzegać 20-punktowego planu. Czas im się kończy” – napisano w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera.
Biały Dom, poproszony o ustosunkowanie się do wypowiedzi Nazzala, odesłał agencję Reutera do czwartkowych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. – Otrzymaliśmy od nich zobowiązanie i zakładam, że dotrzymają go – powiedział wtedy Donald Trump.
Plan Trumpa z 29 września zakładał, że Hamas natychmiast uwolni wszystkich przetrzymywanych od 2023 r. zakładników, zanim zobowiąże się do rozbrojenia i odda władzę nad Strefą Gazy technokratycznemu komitetowi nadzorowanemu przez międzynarodowy organ przejściowy.
Od 10 października w Strefie Gazy zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. Pierwszy etap zakłada wstrzymanie walk, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów i zwiększenie pomocy humanitarnej. Większość tych punktów została zrealizowana.
Hamas zwrócił jednak dotychczas dziewięć z 28 ciał zabitych zakładników. Palestyńska organizacja twierdzi, że zwróciła Izraelowi ciała wszystkich zmarłych zakładników, do których udało jej się dotrzeć. Według niej, pozostałe szczątki znajdują się pod gruzami zniszczonych przez Izrael budynków, a do ich wydobycia potrzebny będzie specjalistyczny sprzęt, którego Palestyńczycy nie mają.
Drugi etap planu przedstawionego przez prezydenta USA Donalda Trumpa obejmuje m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Zarówno Donald Trump, jak i władze Izraela wielokrotnie podkreślali, że Hamas musi zostać rozbrojony. Przedstawiciele tego ugrupowania mówili, że są skłonni oddać władzę, ale nie broń. Izrael z kolei naciska na bezwarunkowe rozbrojenie Hamasu.
Źródło: rp.pl
