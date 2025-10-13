W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do enklawy jako zakładnicy. Spośród tych ostatnich do Izraela nie wróciło jak dotąd 48, z czego 20 ma nadal pozostawać przy życiu. Z kolei w trwającej ponad dwa lata izraelskiej operacji odwetowej zginęło ponad 67 tys. Palestyńczyków – w większości, jak przekazuje strona palestyńska – byli to cywile. Niemal cała Strefa Gazy, w wyniku ataków powietrznych i działań lądowych prowadzonych przez izraelską armię, została obrócona w ruinę.

Hamas opublikował w poniedziałek listę z nazwiskami 20 izraelskich zakładników, którzy w poniedziałek odzyskają wolność. Na liście znajdują się: Bar Abraham Kupersztein, Ewjatar David, Josef-Chaim Ohana, Segew Kalfon, Awinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Agrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziw Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio i David Cunio.

Pierwszy etap planu pokojowego Donalda Trumpa Pierwszy etap planu pokojowego Donalda Trumpa, na realizację którego zgodziły się Izrael i Hamas, obejmuje zawieszenie broni, które obowiązuje od piątku, od godziny 11.00 czasu polskiego. Po wejściu w życie zawieszenia broni – na mocy porozumienia – izraelska armia wycofała się za wyznaczoną wcześniej linię, ale nadal kontroluje ok. połowy terytorium Strefy Gazy.



W ciągu 72 godzin od momentu wejścia w życie zawieszenia broni (czyli do poniedziałku, do godziny 11.00), Hamas ma wypuścić 20 żyjących zakładników, a Izrael – uwolnić z więzień 250 Palestyńczyków odsiadujących wyroki dożywocia i 1 700 Palestyńczyków, w tym 22 niepełnoletnich, którzy zostali zatrzymani w Stefie Gazy po 7 października 2023 roku. Izrael ma również przekazać Hamasowi ciała 360 członków tej organizacji.



Izrael ma umożliwić wwożenie do Strefy Gazy większej, niż dotychczas, ilości pomocy humanitarnej. Z kolei Palestyńczycy mają otrzymać możliwość opuszczenia Strefy Gazy przez przejście w Rafah na granicy między enklawą a Egiptem.

– Wojna się skończyła – mówił Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One, w czasie lotu do Izraela. Pytany o perspektywy dla Bliskiego Wschodu Trump stwierdził, że jego zdaniem sytuacja ulegnie normalizacji.

Dopytywany czy jego zdaniem zawieszenie broni w Strefie Gazy się utrzyma, Trump odpowiedział twierdząco. - Wszyscy są szczęśliwi, sądzę, że tak pozostanie – mówił. - Jestem dobry w kończeniu wojen. Jestem dobry w czynieniu pokoju – zaznaczył.

Trump mówił też, że chciałby odwiedzić Strefę Gazy. Zapowiedział, że w nadchodzących dekadach doświadczy ona „cudu”.