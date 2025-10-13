Aktualizacja: 13.10.2025 07:02 Publikacja: 13.10.2025 06:17
Izrael czeka na uwolnienie zakładników przez Hamas
Foto: REUTERS/Ronen Zvulun
Z informacji przekazywanych przez izraelskie media wynika, że uwalnianie zakładników rozpocznie się o godzinie 8 czasu lokalnego (7 czasu polskiego) w rejonie korytarza Netzarim (dzieli Strefę Gazy na część północną i południową) i będzie kontynuowane o 10 czasu lokalnego (9 czasu polskiego) w Chan Junus.
Tymczasem prezydent Donald Trump ma w poniedziałek wystąpić na forum izraelskiego Knesetu, po tym jak Izrael i Hamas zgodziły się na pierwszy etap zaproponowanego przez niego 20-punktowego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Od piątku w Strefie Gazy trwa zawieszenie broni, drugie w tym roku – pierwsze, na które Izrael i Hamas zgodziły się 19 stycznia, przestało obowiązywać w marcu, gdy Izrael wznowił działania militarne w enklawie zarzucając Hamasowi, iż ten nie wywiązuje się ze zobowiązań dotyczących uwalniania zakładników uprowadzonych 7 października 2023 roku.
W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do enklawy jako zakładnicy. Spośród tych ostatnich do Izraela nie wróciło jak dotąd 48, z czego 20 ma nadal pozostawać przy życiu. Z kolei w trwającej ponad dwa lata izraelskiej operacji odwetowej zginęło ponad 67 tys. Palestyńczyków – w większości, jak przekazuje strona palestyńska – byli to cywile. Niemal cała Strefa Gazy, w wyniku ataków powietrznych i działań lądowych prowadzonych przez izraelską armię, została obrócona w ruinę.
Hamas opublikował w poniedziałek listę z nazwiskami 20 izraelskich zakładników, którzy w poniedziałek odzyskają wolność. Na liście znajdują się: Bar Abraham Kupersztein, Ewjatar David, Josef-Chaim Ohana, Segew Kalfon, Awinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Agrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziw Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio i David Cunio.
Pierwszy etap planu pokojowego Donalda Trumpa, na realizację którego zgodziły się Izrael i Hamas, obejmuje zawieszenie broni, które obowiązuje od piątku, od godziny 11.00 czasu polskiego. Po wejściu w życie zawieszenia broni – na mocy porozumienia – izraelska armia wycofała się za wyznaczoną wcześniej linię, ale nadal kontroluje ok. połowy terytorium Strefy Gazy.
W ciągu 72 godzin od momentu wejścia w życie zawieszenia broni (czyli do poniedziałku, do godziny 11.00), Hamas ma wypuścić 20 żyjących zakładników, a Izrael – uwolnić z więzień 250 Palestyńczyków odsiadujących wyroki dożywocia i 1 700 Palestyńczyków, w tym 22 niepełnoletnich, którzy zostali zatrzymani w Stefie Gazy po 7 października 2023 roku. Izrael ma również przekazać Hamasowi ciała 360 członków tej organizacji.
Izrael ma umożliwić wwożenie do Strefy Gazy większej, niż dotychczas, ilości pomocy humanitarnej. Z kolei Palestyńczycy mają otrzymać możliwość opuszczenia Strefy Gazy przez przejście w Rafah na granicy między enklawą a Egiptem.
– Wojna się skończyła – mówił Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One, w czasie lotu do Izraela. Pytany o perspektywy dla Bliskiego Wschodu Trump stwierdził, że jego zdaniem sytuacja ulegnie normalizacji.
Dopytywany czy jego zdaniem zawieszenie broni w Strefie Gazy się utrzyma, Trump odpowiedział twierdząco. - Wszyscy są szczęśliwi, sądzę, że tak pozostanie – mówił. - Jestem dobry w kończeniu wojen. Jestem dobry w czynieniu pokoju – zaznaczył.
Trump mówił też, że chciałby odwiedzić Strefę Gazy. Zapowiedział, że w nadchodzących dekadach doświadczy ona „cudu”.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Foto: PAP
Trump będzie czwartym w historii prezydentem USA, który wystąpi na forum Knesetu – po Jimmym Carterze (1979), Billu Clintonie (1994) i George'u W. Bushu (2008). Przewodniczący Knesetu Amir Ohana w liście do Trumpa, w którym zaprosił go do wygłoszenia przemówienia w izraelskim parlamencie podkreślił, że „naród Izraela uważa Trumpa za największego współcześnie przyjaciela i sojusznika”.
Uwolnienie przez Hamas pozostających przy życiu zakładników oraz wypuszczenie z więzień przez Izrael ok. 2 tys. Palestyńczyków, w tym 250 odsiadujących wyroki dożywocia, jest dopiero pierwszym etapem porozumienia wynegocjowanego przez Trumpa. O trwałym pokoju mają rozmawiać w poniedziałek przywódcy ponad 20 państw, na czele z Trumpem, w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk. W szczycie ma uczestniczyć prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas – poinformował w niedzielę serwis Axios. W szczycie nie będzie uczestniczył żaden przedstawiciel Izraela.
W sobotę w Tel Awiwie, w czasie przemówienia specjalnego wysłannika prezydenta USA na Bliski Wschód Steve'a Witkoffa tłum wiwatował na cześć Donalda Trumpa i buczał, gdy Witkoff wymienił nazwisko Beniamina Netanjahu.
Izraelscy przeciwnicy Netanjahu, w tym rodziny zakładników, oskarżają izraelskiego premiera o to, że ten celowo przedłużał wojnę ulegając swoim skrajnie prawicowym partnerom z koalicji, bez poparcia których jego rząd może nie przetrwać. Międzynarodowy Trybunał Karny wystawił list gończy za Netanjahu i byłym ministrem obrony Izraela Jo’awem Galantem, oskarżając ich o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości.
Zniszczenia w Strefie Gazy
Foto: PAP
Sam Netanjahu zapowiadając poniedziałkowe wydarzenia w niedzielnym przemówieniu stwierdził, że „Izrael wstępuje na nową drogę”. Jak mówił, będzie to droga „budowania, uzdrawiania i nadziei”.
Kolejnym etapem wdrażania planu pokojowego Trumpa miałoby być utworzenie międzynarodowego organu – Zarządu Pokoju (Board of Peace), który miałby nadzorować tymczasowy, technokratyczny rząd administrujący Strefą Gazy. W przeszłości Trump mówił, że w skład tego Zarządu miałby wchodzić m.in. były premier Tony Blair, ale w niedzielę prezydent USA poddał to w wątpliwość, ponieważ kandydatura Blaira budzi kontrowersje na Bliskim Wschodzie ze względu na rolę, jaką odegrał w czasie inwazji USA na Irak w 2003 roku.
Według Trumpa „Zarząd Pokoju” powstanie bardzo szybko i znormalizuje sytuację w enklawie.
Wciąż nie wiadomo, czy Hamas zgodzi się na postulat złożenia broni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Strefy Gazy zapowiedziało, że na terenach, z których – w ramach pierwszego etapu planu – wycofa się izraelska armia, pojawią się palestyńskie siły bezpieczeństwa. Nie wiadomo, czy oznacza to, iż na ulicach Strefy Gazy pojawią się znowu uzbrojeni bojownicy Hamasu, co Izrael mógłby potraktować jako prowokację.
Minister obrony Izraela Izrael Kac ostrzegł, że gdy zakładnicy zostaną wypuszczeni, izraelska armia rozpocznie niszczenie podziemnej sieci tuneli stworzonych przez Hamas w Strefie Gazy.
