Foto: REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Izraelscy żołnierze wycofali się z drogi wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego do miasta Gaza, gdzie zgromadziły się tysiące ludzi mających nadzieję na powrót do miasta, które od miesiąca było celem ataków. Odgłos wystrzałów sprawił, że wiele osób nie zdecydowało się na ruszenie w stronę miasta, a tylko nieliczni próbowali przejść pieszo. Ratownicy w Gazie rozpoczęli misje w obszarach, do których wcześniej nie mogli dotrzeć. Lekarze powiedzieli, że odnaleziono co najmniej 10 ciał ofiar poprzednich ataków.

– Gdy tylko usłyszeliśmy wiadomość o rozejmie i zawieszeniu broni, bardzo się ucieszyliśmy i przygotowaliśmy się do powrotu do Gazy, do naszych domów. Oczywiście nie ma już domów – zostały zniszczone – powiedział 40-letni Mahdi Saqla. – Cieszymy się, że możemy wrócić do miejsc, w których stały nasze domy, nawet jeśli są one teraz gruzowiskiem. To również wielka radość. Od dwóch lat cierpimy, przemieszczając się z miejsca na miejsce – dodaje

Plan pokojowy dla Strefy Gazy Foto: PAP

Trwająca od października 2023 r. wojna pogłębiła międzynarodową izolację Izraela i wywołała chaos na Bliskim Wschodzie, przeradzając się w konflikt regionalny, w który zaangażowały się Iran, Jemen i Liban. Była również sprawdzianem dla stosunków amerykańsko-izraelskich, ponieważ Donald Trump wydawał się tracić cierpliwość do premier Netanjahu i naciskał na niego, aby zawarł porozumienie.

Izraelczycy i Palestyńczycy cieszyli się po ogłoszeniu porozumienia, które jest największym krokiem w kierunku zakończenia trwającej od dwóch lat wojny, w której zginęło ponad 67 tys. Palestyńczyków, oraz zwrotu ostatnich zakładników porwanych przez Hamas. Przywódca Hamasu Chalil al-Hajja powiedział, że otrzymał od Stanów Zjednoczonych i innych mediatorów gwarancje, że wojna się skończyła.