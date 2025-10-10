Aktualizacja: 10.10.2025 14:02 Publikacja: 10.10.2025 13:16
Palestyńczycy, którzy podczas wojny zostali wysiedleni na południe Strefy Gazy, idą wzdłuż drogi na północ enklawy po wejściu w życie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem
Foto: REUTERS/Mahmoud Issa
Ogromna grupa wysiedlonych Palestyńczyków ruszyła na północ w kierunku miasta Gaza, największego obszaru miejskiego, które jeszcze kilka dni temu było celem jednego z największych izraelskich ataków podczas wojny.
– Dzięki Bogu, mój dom nadal stoi – powiedział 40-letni Ismail Zayda, mieszkaniec dzielnicy Sheikh Radwan w mieście Gaza. – Ale miejsce jest zniszczone, domy moich sąsiadów są zniszczone, całe dzielnice zniknęły – dodaje Izraelskie wojsko poinformowało, że porozumienie o zawieszeniu broni weszło w życie w południe czasu lokalnego. W piątek wczesnym rankiem rząd Izraela ratyfikował zawieszenie broni z Hamasem, umożliwiając częściowe wycofanie wojsk i całkowite zawieszenie działań wojennych w Strefie Gazy w ciągu 24 godzin.
Izraelscy zakładnicy przetrzymywani w tym regionie mają zostać uwolnieni w ciągu 72 godzin w zamian za setki palestyńskich więźniów przetrzymywanych w Izraelu.
Pierwsza faza inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa mającej na celu zakończenie trwającej od dwóch lat wojny w Strefie Gazy wymaga wycofania się sił izraelskich z niektórych głównych obszarów miejskich Strefy Gazy, choć nadal będą one kontrolować około połowy terytorium enklawy.
Po wejściu w życie porozumienia do Strefy Gazy wjadą ciężarówki z żywnością i pomocą medyczną, aby pomóc cywilom, z których setki tysięcy schroniło się w namiotach po tym, jak siły izraelskie zniszczyły ich domy i zrównały z ziemią całe miasta.
„Rząd właśnie zatwierdził warunki uwolnienia wszystkich zakładników – zarówno żywych, jak i zmarłych” – poinformował na swoim angielskojęzycznym koncie X izraelski premier Beniamin Netanjahu.
W Chan Junis, w południowej części Strefy Gazy, część izraelskich żołnierzy wycofała się ze wschodniego obszaru w pobliżu granicy, ale według mieszkańców, którzy rozmawiali z agencją Reutera, słychać było ostrzał czołgów.
W obozie Nusseirat w centrum enklawy niektórzy izraelscy żołnierze zlikwidowali swoje pozycje i udali się na wschód w kierunku granicy izraelskiej, ale inne oddziały pozostały w tym rejonie po tym, jak w piątek nad ranem słychać było strzały.
Foto: REUTERS/Ebrahim Hajjaj
Izraelscy żołnierze wycofali się z drogi wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego do miasta Gaza, gdzie zgromadziły się tysiące ludzi mających nadzieję na powrót do miasta, które od miesiąca było celem ataków. Odgłos wystrzałów sprawił, że wiele osób nie zdecydowało się na ruszenie w stronę miasta, a tylko nieliczni próbowali przejść pieszo. Ratownicy w Gazie rozpoczęli misje w obszarach, do których wcześniej nie mogli dotrzeć. Lekarze powiedzieli, że odnaleziono co najmniej 10 ciał ofiar poprzednich ataków.
– Gdy tylko usłyszeliśmy wiadomość o rozejmie i zawieszeniu broni, bardzo się ucieszyliśmy i przygotowaliśmy się do powrotu do Gazy, do naszych domów. Oczywiście nie ma już domów – zostały zniszczone – powiedział 40-letni Mahdi Saqla. – Cieszymy się, że możemy wrócić do miejsc, w których stały nasze domy, nawet jeśli są one teraz gruzowiskiem. To również wielka radość. Od dwóch lat cierpimy, przemieszczając się z miejsca na miejsce – dodaje
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Foto: PAP
Trwająca od października 2023 r. wojna pogłębiła międzynarodową izolację Izraela i wywołała chaos na Bliskim Wschodzie, przeradzając się w konflikt regionalny, w który zaangażowały się Iran, Jemen i Liban. Była również sprawdzianem dla stosunków amerykańsko-izraelskich, ponieważ Donald Trump wydawał się tracić cierpliwość do premier Netanjahu i naciskał na niego, aby zawarł porozumienie.
Izraelczycy i Palestyńczycy cieszyli się po ogłoszeniu porozumienia, które jest największym krokiem w kierunku zakończenia trwającej od dwóch lat wojny, w której zginęło ponad 67 tys. Palestyńczyków, oraz zwrotu ostatnich zakładników porwanych przez Hamas. Przywódca Hamasu Chalil al-Hajja powiedział, że otrzymał od Stanów Zjednoczonych i innych mediatorów gwarancje, że wojna się skończyła.
Uważa się, że 20 izraelskich zakładników nadal żyje w Strefie Gazy, 26 uznano za zmarłych, a los dwóch pozostaje nieznany. Hamas zaznaczył, że odzyskanie ciał zmarłych może potrwać dłużej niż uwolnienie osób żyjących.
Jeśli porozumienie zostanie w pełni wdrożone, zbliży ono obie strony bardziej niż jakiekolwiek wcześniejsze wysiłki mające na celu zakończenie wojny. Wiele jednak może jeszcze nie pójść zgodnie z planem. Strony nie opublikowały jeszcze listy palestyńskich więźniów, którzy mają zostać uwolnieni w zamian za izraelskich zakładników. Hamas domaga się uwolnienia niektórych z najbardziej znanych palestyńskich skazańców przetrzymywanych w izraelskich więzieniach, a także setek osób zatrzymanych podczas izraelskiej ofensywy.
Kolejne kroki w 20-punktowym planie Trumpa nie zostały jeszcze uzgodnione. Obejmują one sposób zarządzania zniszczoną Strefą Gazy po zakończeniu walk oraz ostateczny los Hamasu, który jak dotąd odrzuca żądania Izraela dotyczące rozbrojenia.
Ministerstwo spraw wewnętrznych kierowane przez Hamas oświadczyło w piątek, że rozmieszcza siły bezpieczeństwa na obszarach, z których wycofała się armia izraelska. Nie było od razu jasne, czy bojownicy powrócą na ulice w znacznej liczbie, tak jak miało to miejsce podczas wcześniejszych zawieszeń broni, co Izrael uznałby za prowokację.
Netanjahu spotyka się również ze sceptycyzmem ze strony swojej koalicji rządzącej, ponieważ wielu jej członków od dawna sprzeciwia się wszelkim porozumieniom z Hamasem.
Trump powiedział, że w niedzielę uda się do regionu, prawdopodobnie aby wziąć udział w ceremonii podpisania porozumienia w Egipcie. Przewodniczący Knesetu Amir Ochanna zaprosił go do wygłoszenia przemówienia przed izraelskim parlamentem.
Stany Zjednoczone wyślą 200 żołnierzy w ramach wspólnej grupy zadaniowej ds. stabilizacji w Strefie Gazy, ale nie będzie Amerykanów na terenie palestyńskiej enklawy – poinformowało w czwartek dwóch wysokich rangą urzędników amerykańskich. Urzędnicy, którzy rozmawiali z dziennikarzami pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedzieli, że 200 żołnierzy będzie stanowić trzon grupy zadaniowej, w skład której wejdą Egipcjanie, Katarczycy, Turcy i prawdopodobnie Emiratczycy.
