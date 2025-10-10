Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Izraelska armia wycofuje się z Gazy. Palestyńczycy wracają do zniszczonych domów

Tysiące wysiedlonych Palestyńczyków powróciło do swoich zniszczonych domów po wejściu w życie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem i rozpoczęciu wycofywania się izraelskich żołnierzy z niektórych części Strefy Gazy.

Publikacja: 10.10.2025 13:16

Palestyńczycy, którzy podczas wojny zostali wysiedleni na południe Strefy Gazy, idą wzdłuż drogi na

Palestyńczycy, którzy podczas wojny zostali wysiedleni na południe Strefy Gazy, idą wzdłuż drogi na północ enklawy po wejściu w życie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem

Foto: REUTERS/Mahmoud Issa

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kluczowe punkty zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem?
  • Jakie są plany dotyczące uwolnienia izraelskich zakładników?
  • Jakie kraje są zaangażowane w mediacje i stabilizację sytuacji w Strefie Gazy?
  • W jaki sposób zawieszenie broni wpływa na międzynarodową sytuację Izraela i jego relacje z innymi krajami?
  • Jakie są potencjalne wyzwania w realizacji porozumienia między Izraelem a Hamasem?

Ogromna grupa wysiedlonych Palestyńczyków ruszyła na północ w kierunku miasta Gaza, największego obszaru miejskiego, które jeszcze kilka dni temu było celem jednego z największych izraelskich ataków podczas wojny.

Reklama
Reklama

– Dzięki Bogu, mój dom nadal stoi – powiedział 40-letni Ismail Zayda, mieszkaniec dzielnicy Sheikh Radwan w mieście Gaza. – Ale miejsce jest zniszczone, domy moich sąsiadów są zniszczone, całe dzielnice zniknęły – dodaje Izraelskie wojsko poinformowało, że porozumienie o zawieszeniu broni weszło w życie w południe czasu lokalnego. W piątek wczesnym rankiem rząd Izraela ratyfikował zawieszenie broni z Hamasem, umożliwiając częściowe wycofanie wojsk i całkowite zawieszenie działań wojennych w Strefie Gazy w ciągu 24 godzin.

Czytaj więcej

Strefa Gazy została niemal całkowicie zniszczona w wyniku izraelskiej operacji odwetowej po 7 paździ
Dyplomacja
Pokój na Bliskim Wschodzie? Izrael i Hamas zgadzają się na pierwszy etap planu Donalda Trumpa

Palestyńczycy wracają do zniszczonych domów w Gazie po dwóch latach wojny

Izraelscy zakładnicy przetrzymywani w tym regionie mają zostać uwolnieni w ciągu 72 godzin w zamian za setki palestyńskich więźniów przetrzymywanych w Izraelu.

Reklama
Reklama

Pierwsza faza inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa mającej na celu zakończenie trwającej od dwóch lat wojny w Strefie Gazy wymaga wycofania się sił izraelskich z niektórych głównych obszarów miejskich Strefy Gazy, choć nadal będą one kontrolować około połowy terytorium enklawy.

Po wejściu w życie porozumienia do Strefy Gazy wjadą ciężarówki z żywnością i pomocą medyczną, aby pomóc cywilom, z których setki tysięcy schroniło się w namiotach po tym, jak siły izraelskie zniszczyły ich domy i zrównały z ziemią całe miasta.

Czytaj więcej

Ruiny miasta Gaza, fotografia z 10 października
Konflikty zbrojne
Pokój między Izraelczykami i Palestyńczykami? Ekspert: Trump już się sparzył

Izraelskie wojsko wycofuje się z pozycji w centrum i na południu Strefy Gazy

„Rząd właśnie zatwierdził warunki uwolnienia wszystkich zakładników – zarówno żywych, jak i zmarłych” – poinformował na swoim angielskojęzycznym koncie X izraelski premier Beniamin Netanjahu.

W Chan Junis, w południowej części Strefy Gazy, część izraelskich żołnierzy wycofała się ze wschodniego obszaru w pobliżu granicy, ale według mieszkańców, którzy rozmawiali  z agencją Reutera, słychać było ostrzał czołgów.

W obozie Nusseirat w centrum enklawy niektórzy izraelscy żołnierze zlikwidowali swoje pozycje i udali się na wschód w kierunku granicy izraelskiej, ale inne oddziały pozostały w tym rejonie po tym, jak w piątek nad ranem słychać było strzały.

Reklama
Reklama

Foto: REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Izraelscy żołnierze wycofali się z drogi wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego do miasta Gaza, gdzie zgromadziły się tysiące ludzi mających nadzieję na powrót do miasta, które od miesiąca było celem ataków. Odgłos wystrzałów sprawił, że wiele osób nie zdecydowało się na ruszenie w stronę miasta, a tylko nieliczni próbowali przejść pieszo. Ratownicy w Gazie rozpoczęli misje w obszarach, do których wcześniej nie mogli dotrzeć. Lekarze powiedzieli, że odnaleziono co najmniej 10 ciał ofiar poprzednich ataków.

– Gdy tylko usłyszeliśmy wiadomość o rozejmie i zawieszeniu broni, bardzo się ucieszyliśmy i przygotowaliśmy się do powrotu do Gazy, do naszych domów. Oczywiście nie ma już domów – zostały zniszczone – powiedział 40-letni Mahdi Saqla. – Cieszymy się, że możemy wrócić do miejsc, w których stały nasze domy, nawet jeśli są one teraz gruzowiskiem. To również wielka radość. Od dwóch lat cierpimy, przemieszczając się z miejsca na miejsce – dodaje

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Foto: PAP

Trwająca od października 2023 r. wojna pogłębiła międzynarodową izolację Izraela i wywołała chaos na Bliskim Wschodzie, przeradzając się w konflikt regionalny, w który zaangażowały się Iran, Jemen i Liban. Była również sprawdzianem dla stosunków amerykańsko-izraelskich, ponieważ Donald Trump wydawał się tracić cierpliwość do premier Netanjahu i naciskał na niego, aby zawarł porozumienie.

Izraelczycy i Palestyńczycy cieszyli się po ogłoszeniu porozumienia, które jest największym krokiem w kierunku zakończenia trwającej od dwóch lat wojny, w której zginęło ponad 67 tys. Palestyńczyków, oraz zwrotu ostatnich zakładników porwanych przez Hamas. Przywódca Hamasu Chalil al-Hajja powiedział, że otrzymał od Stanów Zjednoczonych i innych mediatorów gwarancje, że wojna się skończyła.

Reklama
Reklama

Uważa się, że 20 izraelskich zakładników nadal żyje w Strefie Gazy, 26 uznano za zmarłych, a los dwóch pozostaje nieznany. Hamas zaznaczył, że odzyskanie ciał zmarłych może potrwać dłużej niż uwolnienie osób żyjących.

Porozumienie Izrael – Hamas. Czy uda się zrealizować wszystkie punkty planu Donalda Trumpa?

Jeśli porozumienie zostanie w pełni wdrożone, zbliży ono obie strony bardziej niż jakiekolwiek wcześniejsze wysiłki mające na celu zakończenie wojny. Wiele jednak może jeszcze nie pójść zgodnie z planem. Strony nie opublikowały jeszcze listy palestyńskich więźniów, którzy mają zostać uwolnieni w zamian za izraelskich zakładników. Hamas domaga się uwolnienia niektórych z najbardziej znanych palestyńskich skazańców przetrzymywanych w izraelskich więzieniach, a także setek osób zatrzymanych podczas izraelskiej ofensywy.

Kolejne kroki w 20-punktowym planie Trumpa nie zostały jeszcze uzgodnione. Obejmują one sposób zarządzania zniszczoną Strefą Gazy po zakończeniu walk oraz ostateczny los Hamasu, który jak dotąd odrzuca żądania Izraela dotyczące rozbrojenia.

Ministerstwo spraw wewnętrznych kierowane przez Hamas oświadczyło w piątek, że rozmieszcza siły bezpieczeństwa na obszarach, z których wycofała się armia izraelska. Nie było od razu jasne, czy bojownicy powrócą na ulice w znacznej liczbie, tak jak miało to miejsce podczas wcześniejszych zawieszeń broni, co Izrael uznałby za prowokację.

Reklama
Reklama

Czy rozejm Izraela z Hamasem zakończy wojnę w Gazie?

Netanjahu spotyka się również ze sceptycyzmem ze strony swojej koalicji rządzącej, ponieważ wielu jej członków od dawna sprzeciwia się wszelkim porozumieniom z Hamasem.

Trump powiedział, że w niedzielę uda się do regionu, prawdopodobnie aby wziąć udział w ceremonii podpisania porozumienia w Egipcie. Przewodniczący Knesetu Amir Ochanna zaprosił go do wygłoszenia przemówienia przed izraelskim parlamentem.

Stany Zjednoczone wyślą 200 żołnierzy w ramach wspólnej grupy zadaniowej ds. stabilizacji w Strefie Gazy, ale nie będzie Amerykanów na terenie palestyńskiej enklawy – poinformowało w czwartek dwóch wysokich rangą urzędników amerykańskich. Urzędnicy, którzy rozmawiali z dziennikarzami pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedzieli, że 200 żołnierzy będzie stanowić trzon grupy zadaniowej, w skład której wejdą Egipcjanie, Katarczycy, Turcy i prawdopodobnie Emiratczycy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy Osoby Beniamin Netanjahu Donald Trump Organizacje Hamas

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kluczowe punkty zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem?
  • Jakie są plany dotyczące uwolnienia izraelskich zakładników?
  • Jakie kraje są zaangażowane w mediacje i stabilizację sytuacji w Strefie Gazy?
  • W jaki sposób zawieszenie broni wpływa na międzynarodową sytuację Izraela i jego relacje z innymi krajami?
  • Jakie są potencjalne wyzwania w realizacji porozumienia między Izraelem a Hamasem?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Ogromna grupa wysiedlonych Palestyńczyków ruszyła na północ w kierunku miasta Gaza, największego obszaru miejskiego, które jeszcze kilka dni temu było celem jednego z największych izraelskich ataków podczas wojny.

– Dzięki Bogu, mój dom nadal stoi – powiedział 40-letni Ismail Zayda, mieszkaniec dzielnicy Sheikh Radwan w mieście Gaza. – Ale miejsce jest zniszczone, domy moich sąsiadów są zniszczone, całe dzielnice zniknęły – dodaje Izraelskie wojsko poinformowało, że porozumienie o zawieszeniu broni weszło w życie w południe czasu lokalnego. W piątek wczesnym rankiem rząd Izraela ratyfikował zawieszenie broni z Hamasem, umożliwiając częściowe wycofanie wojsk i całkowite zawieszenie działań wojennych w Strefie Gazy w ciągu 24 godzin.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ruiny miasta Gaza, fotografia z 10 października
Konflikty zbrojne
Pokój między Izraelczykami i Palestyńczykami? Ekspert: Trump już się sparzył
Funkcjonariusz estońskiej straży granicznej obserwuje rosyjski brzeg rzeki Narwy
Konflikty zbrojne
Kraje bałtyckie planują masową ewakuację na wypadek ataku Rosji
Mieszkańcy Kijowa szukający schronienia w metrze w czasie ataku powietrznego Rosji
Konflikty zbrojne
Część Kijowa bez prądu po nocnym ataku Rosji
Palestyńczycy świętują porozumienie o zawieszeniu broni zawarte przez Hamas i Izrael
Konflikty zbrojne
USA wyślą żołnierzy do Izraela. Mają monitorować realizację porozumienia z Hamasem
Rosyjscy żołnierze. Władimirowi Putinowi zaczyna ich brakować
Konflikty zbrojne
Putinowi zaczyna brakować żołnierzy. Jak długo Rosja będzie w stanie prowadzić wojnę?
Reklama
Reklama
e-Wydanie