Izraelski rząd przyjął porozumienie o zakończeniu wojny. Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Przeciwni porozumieniu byli ci ministrowie gabinetu Netanjahu, którzy podkreślają, że uwolnienie zakładników nie oznacza końca wojny, a jej ostatecznym celem miałoby być całkowite unicestwienie Hamasu. Wśród nich, oprócz Smotricza, jest także minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gvir. Ten ostatni zamieścił na X ostry wpis, w którym podkreśla, że mimo radości z zapowiedzianego uwolnienia zakładników „absolutnie nie wolno ignorować kwestii ceny: uwolnienia tysięcy terrorystów, w tym 250 morderców, którzy mają zostać zwolnieni z więzień. To cena nie do zniesienia. To terroryści, którzy, jak dowodzi doświadczenie, powrócą, by oddać się terrorowi i swojej sztuce mordowania Żydów”.

„W rozmowach, które odbyłem z premierem w ostatnich dniach, jasno dałem do zrozumienia, że pod żadnym pozorem nie wezmę udziału w rządzie, który pozwoli Hamasowi na dalsze panowanie w Strefie Gazy. To rażąca granica. Premier zapewnił mnie, że tak właśnie będzie” – napisał minister. I dodał: „Powiedziałem premierowi i mówię wam również, obywatelom Izraela: nie dam ręki żadnemu oszustwu. Jeśli rząd Hamasu nie zostanie rozwiązany, albo jeśli tylko powiedzą nam, że został rozwiązany, podczas gdy w rzeczywistości będzie istniał nadal pod innym płaszczykiem – Otzma Yehudit (Żydowska Siła – radykalnie prawicowa partia, której Ben-Gvir jest liderem – red.) rozwiąże rząd”.

Oczekiwania na decyzję rządu Beniamina Netanjahu

Na ogłoszenie wyniku głosowania rządu Beniamina Netanjahu Izraelczycy czekali na Placu Zakładników – przekształconym placu przy Muzeum Sztuki w Tel Awiwie – skandując po hebrajsku „Wszyscy! Teraz!” w rytm werbla.

Liczni demonstranci wyrazili uznanie dla Stanów Zjednoczonych i ich roli w uzyskaniu ewentualnego zawieszenia broni. Byli zakładnicy przemówili do tłumu w Tel Awiwie, wzywając demonstrantów, aby pamiętali, że wojna się nie skończyła.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił porozumienie Hamas–Izrael

Trump ogłosił w czwartek rano, że Izrael i Hamas zgodziły się na pierwszy etap zawieszenia broni w Strefie Gazy. Prezydent USA powiedział dziennikarzom w czwartek, że weźmie udział w drugim podpisaniu porozumienia w Egipcie, co jego zdaniem doprowadzi do „trwałego pokoju” w regionie.