Izraelski rząd przyjął porozumienie o zakończeniu wojny. Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Premier Benjamin Netanjahu zwołał na czwartek Gabinet Bezpieczeństwa na głosowanie nad projektem porozumienia pokojowego autorstwa prezydenta USA Donalda Trumpa o zakończeniu wojny w Strefie Gazy i uwolnieniu wszystkich zakładników. Trump już ogłosił koniec wojny Izraela z Hamasem.

Aktualizacja: 10.10.2025 01:16 Publikacja: 09.10.2025 18:56

Reakcje po ogłoszeniu przez Trumpa, że ​​Izrael i Hamas uzgodniły pierwszy etap zawieszenia broni w

Reakcje po ogłoszeniu przez Trumpa, że ​​Izrael i Hamas uzgodniły pierwszy etap zawieszenia broni w Strefie Gazy

Foto: Reuters, Shir Torem

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma porozumienie przyjęte przez izraelski rząd w kontekście zakończenia konfliktu w Strefie Gazy?
  • Jak przebiegały posiedzenia Gabinetu Bezpieczeństwa oraz rządu Izraela związane z zawieszeniem broni?
  • Dlaczego niektórzy ministrowie izraelskiego rządu sprzeciwiają się porozumieniu i jakie są ich obawy?
  • W jaki sposób zaangażowanie międzynarodowe, w tym wysiłki USA, wpłynęło na proces negocjacji i zawarcie porozumienia?
  • Jakie działania humanitarne są planowane w Strefie Gazy w wyniku zawieszenia broni?
  • Jakie są kolejne kroki w międzynarodowych staraniach o utrzymanie pokoju między Izraelem a Hamasem?

Gabinet Bezpieczeństwa, który swoje spotkanie zakończył po 20 czasu polskiego, ratyfikował porozumienie, zostało więc ono przekazane rządowi, którego posiedzenie także odbyło się w czwartek. W trakcie jego posiedzenia ministrowie rządu Netanjahu podjęli decyzję -  zatwierdzili rezolucję o zawieszeniu broni, która obejmuje uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, poinformowało biuro premiera.

Zawieszenie broni wejdzie w życie w ciągu 24 godzin.

Podpisanie porozumienia oznacza, że w ciągu 72 godzin siły izraelskie wycofają się do wyznaczonych tzw. żółtych linii, a Hamas przekaże Izraelowi żywych zakładników i ciała zmarłych.

Minister bezpieczeństwa narodowego grozi obaleniem rządu

Wcześniej w czwartek minister finansów Bezalel Smotricz potwierdził na Twitterze, że podczas popołudniowego posiedzenia rządu  zagłosuje przeciwko porozumieniu o zawieszeniu broni. Smotricz stwierdził, że w kraju panują „mieszane emocje”, ponieważ Izrael przygotowuje się do przyjęcia powracających zakładników, którzy mają zostać uwolnieni przez terrorystów z Hamasu w ten weekend.

Przeciwni porozumieniu byli ci ministrowie gabinetu Netanjahu, którzy podkreślają, że uwolnienie zakładników nie oznacza końca wojny, a jej ostatecznym celem miałoby być całkowite unicestwienie Hamasu. Wśród nich, oprócz Smotricza, jest także  minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gvir. Ten ostatni zamieścił na X ostry wpis, w którym podkreśla, że mimo radości z zapowiedzianego uwolnienia zakładników absolutnie nie wolno ignorować kwestii ceny: uwolnienia tysięcy terrorystów, w tym 250 morderców, którzy mają zostać zwolnieni z więzień. To cena nie do zniesienia. To terroryści, którzy, jak dowodzi doświadczenie, powrócą, by oddać się terrorowi i swojej sztuce mordowania Żydów”.

W rozmowach, które odbyłem z premierem w ostatnich dniach, jasno dałem do zrozumienia, że pod żadnym pozorem nie wezmę udziału w rządzie, który pozwoli Hamasowi na dalsze panowanie w Strefie Gazy. To rażąca granica. Premier zapewnił mnie, że tak właśnie będzie” – napisał minister. I dodał:  „Powiedziałem premierowi i mówię wam również, obywatelom Izraela: nie dam ręki żadnemu oszustwu. Jeśli rząd Hamasu nie zostanie rozwiązany, albo jeśli tylko powiedzą nam, że został rozwiązany, podczas gdy w rzeczywistości będzie istniał nadal pod innym płaszczykiem – Otzma Yehudit (Żydowska Siła – radykalnie prawicowa partia, której Ben-Gvir jest liderem – red.) rozwiąże rząd.

Oczekiwania na decyzję rządu Beniamina Netanjahu

Na ogłoszenie wyniku głosowania rządu Beniamina Netanjahu Izraelczycy czekali  na Placu Zakładników – przekształconym placu przy Muzeum Sztuki w Tel Awiwie – skandując po hebrajsku „Wszyscy! Teraz!” w rytm werbla.

Liczni demonstranci wyrazili uznanie dla Stanów Zjednoczonych i ich roli w uzyskaniu ewentualnego zawieszenia broni.  Byli zakładnicy przemówili do tłumu w Tel Awiwie, wzywając demonstrantów, aby pamiętali, że wojna się nie skończyła.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił porozumienie Hamas–Izrael

Trump ogłosił w czwartek rano, że Izrael i Hamas zgodziły się na pierwszy etap zawieszenia broni w Strefie Gazy. Prezydent USA powiedział dziennikarzom w czwartek, że weźmie udział w drugim podpisaniu porozumienia w Egipcie, co jego zdaniem doprowadzi do „trwałego pokoju” w regionie.

Trump zapowiedział, że uwolnienie izraelskich zakładników, jeden z głównych warunków porozumienia, nastąpi w poniedziałek lub wtorek.

Zaproponowany przez Trumpa 20-punktowy plan pokojowy ma zakończyć trwającą od dwóch lat wojnę w Strefie Gazy. Trump przekonywał również, że plan ma przynieść pokój na całym Bliskim Wschodzie. 

Główny negocjator Hamasu twierdzi, że organizacja otrzymała gwarancje zakończenia wojny

Główny negocjator Hamasu twierdzi, że grupa otrzymała gwarancje od Stanów Zjednoczonych i mediatorów międzynarodowych potwierdzające, że „wojna zakończyła się na zawsze”.

Dzisiaj ogłaszamy, że osiągnięto porozumienie w sprawie zakończenia wojny i agresji przeciwko naszemu narodowi oraz rozpoczęcia wdrażania trwałego zawieszenia broni i wycofywania sił okupacyjnych – powiedział Khalil Al Hayya w czwartkowym przemówieniu telewizyjnym.

Dodał, że w ramach porozumienia zostanie zwolnionych 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie, a także 1700 więźniów z Gazy aresztowanych po 7 października.

Setki tysięcy ton pomocy humanitarnej gotowe do dostarczenia do Gazy

Około 170 000 ton żywności, leków i innych artykułów jest gotowych do natychmiastowego dostarczenia do Gazy, poinformował w czwartek koordynator ONZ ds. pomocy doraźnej. W ciągu pierwszych 60 dni zawieszenia broni celem jest wysyłanie setek ciężarówek z zaopatrzeniem dziennie do enklawy, powiedział dziennikarzom Tom Fletcher.

Sytuacja humanitarna w Gazie jest katastrofalna. W związku z ostrymi izraelskimi ograniczeniami pomocy ogłoszono głód. Infrastruktura została zrównana z ziemią przez dwa lata izraelskich operacji wojskowych. Duża część ludności była wielokrotnie przesiedlana.

Przedstawiciele organizacji pomocowych mają nadzieję, że zawieszenie broni pozwoli na stały wzrost pomocy docierającej do ludności, ale nadal nie wiadomo, kiedy, gdzie i jakie rodzaje pomocy będą dostępne.

ONZ planuje zwiększyć skalę pomocy żywnościowej w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, „aby dotrzeć do 2,1 miliona osób potrzebujących pomocy żywnościowej i około 500 000 osób potrzebujących wyżywienia” w Strefie Gazy. Organizacja planuje „odbudować zdziesiątkowany system opieki zdrowotnej”, zapewnić „1,4 miliona osób dostęp do wody i usług sanitarnych”, sprowadzić tysiące namiotów i innych zapasów w ramach przygotowań do zimy oraz ponownie otworzyć „tymczasowe przestrzenie edukacyjne, aby zapewnić zajęcia 700 000 dzieci w wieku szkolnym”.

Prezydent Egiptu już zaprasza na uroczystość podpisania porozumienia Hamas–Izrael

Prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi ponowił zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa na podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy między Hamasem a Izraelem.

Podczas spotkania w Pałacu Ittihadiya z wysłannikiem USA ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem i starszym doradcą Jaredem Kushnerem, Sisi „z zadowoleniem przyjął porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy i intensywne wysiłki prezydenta Trumpa w tym zakresie” – napisał w oświadczeniu wydanym w czwartek.

Sisi przekazał delegacji USA, że Egipt z niecierpliwością oczekuje podpisania porozumienia „tak szybko, jak to możliwe”, podkreślając zaangażowanie Kairu w dalszą współpracę z USA w celu wdrożenia planu Trumpa dotyczącego Gazy.  Sisi pochwalił również tureckie, amerykańskie i katarskie wysiłki mediacyjne, które wsparły rolę Egiptu w negocjacjach o zawieszeniu broni.

Gabinet Bezpieczeństwa, który swoje spotkanie zakończył po 20 czasu polskiego, ratyfikował porozumienie, zostało więc ono przekazane rządowi, którego posiedzenie także odbyło się w czwartek. W trakcie jego posiedzenia ministrowie rządu Netanjahu podjęli decyzję -  zatwierdzili rezolucję o zawieszeniu broni, która obejmuje uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, poinformowało biuro premiera.

Zawieszenie broni wejdzie w życie w ciągu 24 godzin.

Strefa Gazy została niemal całkowicie zniszczona w wyniku izraelskiej operacji odwetowej po 7 paździ
