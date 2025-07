Sypią się deklaracje nawołujące do zakończenia wojny, w których krytykują Izrael także przedstawiciele państw go tradycyjnie wspierających. Takich jak Niemcy, które bezpieczeństwo państwa żydowskiego uznają za swoją rację stanu – powstało ono bowiem po dokonanym przez Niemców Holokauście.

Kanclerz Friedrich Merz 13 lipca odważył się stwierdzić: „Od wielu tygodni już mi się nie podoba to, co armia izraelska robi w Strefie Gazy”. 25 maja Merz wraz z brytyjskim premierem Keirem Starmerem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem wezwali do przerwania „katastrofy humanitarnej” i przypomnieli Izraelowi o zobowiązaniach wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego.

Najwyraźniej pod wpływem katastrofalnego wizerunku międzynarodowego w niedzielę Izrael zaczął zrzuty żywności w głębi Strefy Gazy i zapowiedział tymczasowe i lokalne wstrzymywanie operacji militarnej, by ONZ mógł dostarczyć pomoc humanitarną Palestyńczykom.

– Za późno – skomentował Barak Rawid, izraelski dziennikarz pracujący dla czołowych amerykańskich mediów. I podkreślił, że rząd Beniamina Netanjahu w marcu podjął „lekkomyślną, arogancką” decyzję o wstrzymaniu pomocy międzynarodowej dla Gazy. „Trwała cztery miesiące, doprowadziła do popełnienia zbrodni wojennych, śmierci setek niewinnych Palestyńczyków i pogrążyła Izrael w bezprecedensowym kryzysie międzynarodowym” – napisał Rawid w mediach społecznościowych.