Kolejna zwolniona agentka, Jamie Garman, została zaś zawieszona w obowiązkach krótko po tym, jak Grassley upublicznił inne dokumenty, z których wynikało, że zespół Smitha zwracał się o dostęp do danych z telefonów ośmiu republikańskich senatorów oraz jednego członka Izby Reprezentantów w dniach poprzedzających i następujących po ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 r..

Cztery źródła Reutersa twierdzą, że dwóch innych agentów – Blaire Toleman i Davida Geista – również poinformowano o zwolnieniu, jednak decyzja w ich sprawie została ostatecznie wycofana. Toleman – pracująca obecnie w biurze FBI w Chicago – wcześniej kierowała zespołem ds. korupcji publicznej, który został zlikwidowany na początku tego roku. Geist – pełniący w czasie śledztwa Smitha funkcję zastępcy specjalnego agenta kierującego biurem w Waszyngtonie – jest obecnie przydzielony do jednostki FBI zajmującej się reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, m.in. w przypadkach brania zakładników. Kilku innych agentów, zwolnionych mniej więcej w tym samym czasie, przywrócono później do pracy – wynika z informacji przekazanych przez dwóch rozmówców agencji Reutera.

Dotychczas Reuters nie dotarł do informacji, z których wynikałoby, co właściwie skłoniło FBI do cofnięcia niektórych decyzji ws. zwolnień. Rzecznik Federalnego Biura Śledczego nie odpowiedział na prośby o komentarz, wcześniej odmówił zaś udzielenia informacji na ten temat. Reuters nie zdołał również skontaktować się z czterema agentami, których dotyczyły decyzje o zwolnieniach.

Do sprawy odniósł się senator Grassley, który w przekazanym Reutersowi oświadczeniu podkreślił znaczenie przejrzystości działań rządu. „Obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób rząd wydaje ich ciężko zarobione pieniądze. Jeśli agenci dopuścili się niewłaściwego postępowania, powinni ponieść konsekwencje. Przejrzystość rodzi odpowiedzialność” – czytamy.

Jak zauważa agencja Reutera, dane, o które zwracał się zespół Smitha, miały obejmować dość podstawowe informacje – między innymi o czasie trwania połączeń i przybliżonej lokalizacji senatorów. Nie chodziło o dostęp do treści rozmów. Mimo to oskarżano FBI – bez przedstawienia dowodów – o „szpiegowanie” członków Kongresu. W odpowiedzi prawnicy Jacka Smitha wystosowali list, mający na celu „skorygowanie nieścisłych twierdzeń” ze strony parlamentarzystów, których dane telefoniczne zostały objęte śledztwem. Grassley i inni sojusznicy Trumpa zarzucają jednak FBI, że dochodzenie Smitha – rzekomo niezasadnie – obejmowało szerokie grono republikanów. „W rzeczywistości jednak tylko Donald Trump usłyszał federalne zarzuty w sprawie dotyczącej wyborów z 2020 r.” – zauważa agencja Reutera.