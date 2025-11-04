Aktualizacja: 04.11.2025 06:59 Publikacja: 04.11.2025 05:38
Dzień przed wyborami Trump poparł byłego gubernatora stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, który rywalizuje o posadę z Mamdanim. Cuomo to polityk Partii Demokratycznej, który z pełnienia urzędu gubernatora zrezygnował w 2021 roku, w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne.
O fotel burmistrza Nowego Jorku walczy też przedstawiciel Partii Republikańskiej, Curtis Sliwa. Jest on jednak wyraźnym outsiderem – w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez firmę Atlas Intel republikanin uzyskał 15,5 proc. poparcia przy 43,9 proc. dla Mamdaniego i 39,4 proc. dla Cuomo. Nowy Jork jest w USA jednym z bastionów Partii Demokratycznej.
Cuomo w wyborach startuje jako kandydat niezależny, ponieważ w organizowanych przez Partię Demokratyczną prawyborach przegrał walkę o nominację z Mamdanim.
34-letni Mamdani jest przedstawicielem lewego skrzydła Partii Demokratycznej. Sam określa się jako „demokratyczny socjalista”. W kampanii wyborczej udało mu się zmobilizować młodszych i bardziej progresywnych wyborców. Jednak umiarkowani wyborcy Partii Demokratycznej obawiają się, że jego wybór będzie oznaczał zbyt mocny skręt w lewo, co może odbić się na wizerunku całego ugrupowania.
Kandydatura Mamdaniego była też, przez całą kampanię wyborczą, ostro krytykowana przez Partię Republikańską. Donald Trump określał kandydata Partii Demokratycznej na burmistrza Nowego Jorku mianem „komunisty”.
Tuż przed głosowaniem Trump napisał w serwisie Truth Social, że wyborcy „nie mają wyboru”, niezależnie od tego, czy „osobiście lubią Andrew Cuomo, czy nie”. „Musicie na niego głosować i, mam nadzieję, że wykona on fantastyczną pracę. Jest do tego zdolny. Mamdani nie jest” – dodał prezydent USA.
„Jeśli komunistyczny kandydat Zohran Mamdani wygra wybory na burmistrza Nowego Jorku, jest bardzo mało prawdopodobne, że będę przekazywał środki federalne, ponad absolutne minimum, które jest wymagane, dla mojego ukochanego pierwszego domu (Trump urodził się w Nowym Jorku – red.), ponieważ, jako że (Mamdani) jest komunistą, to wspaniałe niegdyś miasto będzie mieć zero szans na sukces lub nawet na przetrwanie!” – ostrzegł Trump. Następnie prezydent USA dodał, że z „komunistą u władzy” sytuacja w Nowym Jorku może być tylko gorsza.
W kontekście wstrzymania wypłaty funduszy federalnych Nowemu Jorkowi pod rządami Mamdaniego Trump napisał też, że jest „przekonany, iż Nowy Jork dotknie całkowita gospodarcza i społeczna katastrofa”, jeśli burmistrzem zostanie Mamdani.
Według informacji przekazywanych przez New York State Comptroller, organ skarbu i nadzoru finansowego odpowiedzialny za nadzorowanie finansów stanu Nowy Jork, w obecnym roku fiskalnym do Nowego Jorku ma trafić 7,4 mld dolarów ze środków federalnych. To suma pokrywająca ok. 6,4 proc. wszystkich wydatków miasta.
„Zasady, którymi się kieruje, były sprawdzane przez ponad tysiąc lat i nigdy nie przyniosły sukcesu. Wolałbym zobaczyć demokratę, który ma swoje osiągnięcia, zwycięstwa, niż komunistę bez doświadczenia (...)” – napisał też Trump uzasadniając poparcie dla Cuomo. Mamdaniemu zarzucił, że ten – jako członek niższej izby organu ustawodawczego w stanie Nowy Jork – nie miał żadnych osiągnięć. Trump napisał też, że głosowanie na Sliwę, który według sondaży nie ma szans na zwycięstwo, jest „głosowaniem na Mamdaniego”.
W odpowiedzi na poparcie Cuomo przez Trumpa Mamdani oświadczył, że jest to dowód na to, iż Cuomo będzie „najlepszym burmistrzem” dla obecnego prezydenta USA.
Urodzony w Ugandzie Mamdani w czerwcu niespodziewanie wygrał organizowane przez Partię Demokratyczną prawybory, które wyłoniły kandydata tego ugrupowania w wyborach na burmistrza miasta. W swojej kampanii prezentował się jako polityk antyestablishmentowy, w odróżnieniu od Cuomo, który trzykrotnie był wybierany gubernatorem stanu Nowy Jork, odszedł jednak z urzędu w 2021 roku, po pojawieniu się doniesień o molestowaniu seksualnym, jakiego miał się dopuścić wobec 11 kobiet. Śledztwo Departamentu Sprawiedliwości USA wykazało, że co najmniej 13 pracownic stanowych było przez Cuomo zmuszonych do pracy w „seksualnie wrogim otoczeniu”.
Program Mamdaniego obejmuje podwyżkę podatków dla najbogatszych mieszkańców miasta, podwyżkę podatku dochodowego od osób prawnych oraz zamrożenie czynszów, zwiększenie liczby mieszkań z publicznym dofinansowaniem do czynszu oraz budowę 200 tys. nowych mieszkań objętych systemem stabilizacji czynszu. W jego programie znalazł się też darmowy transport publiczny i rozwój infrastruktury miejskiej.
