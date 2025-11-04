W kontekście wstrzymania wypłaty funduszy federalnych Nowemu Jorkowi pod rządami Mamdaniego Trump napisał też, że jest „przekonany, iż Nowy Jork dotknie całkowita gospodarcza i społeczna katastrofa”, jeśli burmistrzem zostanie Mamdani.

Ile środków federalnych ma trafić do Nowego Jorku w obecnym roku fiskalnym? Według informacji przekazywanych przez New York State Comptroller, organ skarbu i nadzoru finansowego odpowiedzialny za nadzorowanie finansów stanu Nowy Jork, w obecnym roku fiskalnym do Nowego Jorku ma trafić 7,4 mld dolarów ze środków federalnych. To suma pokrywająca ok. 6,4 proc. wszystkich wydatków miasta.

„Zasady, którymi się kieruje, były sprawdzane przez ponad tysiąc lat i nigdy nie przyniosły sukcesu. Wolałbym zobaczyć demokratę, który ma swoje osiągnięcia, zwycięstwa, niż komunistę bez doświadczenia (...)” – napisał też Trump uzasadniając poparcie dla Cuomo. Mamdaniemu zarzucił, że ten – jako członek niższej izby organu ustawodawczego w stanie Nowy Jork – nie miał żadnych osiągnięć. Trump napisał też, że głosowanie na Sliwę, który według sondaży nie ma szans na zwycięstwo, jest „głosowaniem na Mamdaniego”.

Co obiecuje nowojorczykom Zohran Mamdani?

W odpowiedzi na poparcie Cuomo przez Trumpa Mamdani oświadczył, że jest to dowód na to, iż Cuomo będzie „najlepszym burmistrzem” dla obecnego prezydenta USA.

Urodzony w Ugandzie Mamdani w czerwcu niespodziewanie wygrał organizowane przez Partię Demokratyczną prawybory, które wyłoniły kandydata tego ugrupowania w wyborach na burmistrza miasta. W swojej kampanii prezentował się jako polityk antyestablishmentowy, w odróżnieniu od Cuomo, który trzykrotnie był wybierany gubernatorem stanu Nowy Jork, odszedł jednak z urzędu w 2021 roku, po pojawieniu się doniesień o molestowaniu seksualnym, jakiego miał się dopuścić wobec 11 kobiet. Śledztwo Departamentu Sprawiedliwości USA wykazało, że co najmniej 13 pracownic stanowych było przez Cuomo zmuszonych do pracy w „seksualnie wrogim otoczeniu”.

Program Mamdaniego obejmuje podwyżkę podatków dla najbogatszych mieszkańców miasta, podwyżkę podatku dochodowego od osób prawnych oraz zamrożenie czynszów, zwiększenie liczby mieszkań z publicznym dofinansowaniem do czynszu oraz budowę 200 tys. nowych mieszkań objętych systemem stabilizacji czynszu. W jego programie znalazł się też darmowy transport publiczny i rozwój infrastruktury miejskiej.