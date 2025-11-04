Reklama
Poparcie dla Donalda Trumpa spada. Prezydent USA pisze o „złych i skorumpowanych” mediach

„W uczciwych, a nawet w miarę rozsądnych sondażach, mam najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek miałem — i czemu miałoby być inaczej? Zakończyłem osiem wojen, stworzyłem najwspanialszą gospodarkę w historii naszego kraju, utrzymałem ceny, inflację i podatki na niskim poziomie, i wyznaczam standardy dla przyszłych Stanów Zjednoczonych” – stwierdził prezydent USA Donald Trump we wpisie opublikowanym w serwisie społecznościowym Truth.

04.11.2025

Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie jest obecne poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa w USA?
  • Jakie zarzuty prezydent Trump kieruje pod adresem mediów?
  • Jakie aspekty swojej prezydentury Donald Trump uważa za szczególnie udane?

W ostatnich tygodniach sondaże sugerowały, że duża część amerykańskiego społeczeństwa niezadowolona jest z polityki obecnej administracji. Do wyników badań, które nie są dla niego przychylne, odniósł się teraz w mediach społecznościowych sam prezydent USA Donald Trump. 

Donald Trump i Zohran Mamdani
Polityka
Donald Trump mówi nowojorczykom, jak mają głosować. Grozi wstrzymaniem funduszy

Donald Trump o sondażach: Fałszywe media nigdy się nie zmienią

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth wpis, w którym odniósł się do wyników ostatnich sondaży.

„Tak wiele fałszywych sondaży pokazuje skrajnie lewicowe media – wszystkie przechylone na korzyść Demokratów i radykalnej lewicy. W uczciwych, a nawet w miarę rozsądnych sondażach, mam najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek miałem – i czemu miałoby być inaczej? Zakończyłem osiem wojen, stworzyłem najwspanialszą gospodarkę w historii naszego kraju, utrzymałem ceny, inflację i podatki na niskim poziomie, i wyznaczam standardy dla przyszłych Stanów Zjednoczonych” – czytamy.

Trump stwierdził także, że „fałszywe media nigdy się nie zmienią”. „Są złe i skorumpowane. Ale gdy rozglądam się po moim pięknym otoczeniu, mówię sobie: »Och, patrzcie, siedzę w Gabinecie Owalnym!«” – zaznaczył prezydent USA. 

Donald Trump
Dyplomacja
Dania szuka sposobu, jak uchronić Grenlandię przed Donaldem Trumpem

Jak Amerykanie oceniają działania Donalda Trumpa? Spadek poparcia dla prezydenta USA

Z nowego sondażu, który opublikowany został przez telewizję CNN, wynika, że blisko dwóch na trzech Amerykanów źle ocenia działania prezydenta USA Donalda Trumpa. Według badania Trumpa popiera obecnie 37 proc. wyborców. To o 1 punkt procentowy wyższy wynik od jego najgorszego wyniku w historii tych badań. Najwyższy jest odsetek wyborców oceniających Trumpa negatywnie – 63 proc. czyli o 1 punkt procentowy więcej niż w styczniu 2021 r. gdy Trump kończył swoją pierwszą kadencję po szturmie jego zwolenników na Kapitol. Jeśli porównać badanie z wynikiem z poprzedniego sondażu CNN sprzed miesiąca, notowania Trumpa pogorszyły się o 5 punktów procentowych.

Foto: PAP

Badanie CNN nie jest jedynym w ostatnim czasie, w którym Trump wypada nie najlepiej. Według sondażu YouGov dla „The Economist” z ubiegłego tygodnia, działania prezydenta USA pozytywnie ocenia jedynie 39 proc. Negatywnie zdanie ma o nich zaś 58 proc. respondentów.

Donald Trump i Beniamin Netanjahu
Dyplomacja
Donald Trump chce pomóc Beniaminowi Netanjahu ws. procesu dotyczącego korupcji

Wyniki sondażu YouGov – najgorsze w drugiej kadencji Trumpa – pokrywają się częściowo z opublikowanym niedawno badaniem Ipsos dla agencji Reutera, które także wykazało najgorsze w tej kadencji notowania prezydenta. Według Ipsos prezydenturę Trumpa pozytywnie ocenia 40 proc., zaś krytycznie 57 proc. badanych.

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Donald Trump - druga kadencja

W ostatnich tygodniach sondaże sugerowały, że duża część amerykańskiego społeczeństwa niezadowolona jest z polityki obecnej administracji. Do wyników badań, które nie są dla niego przychylne, odniósł się teraz w mediach społecznościowych sam prezydent USA Donald Trump. 

Donald Trump o sondażach: Fałszywe media nigdy się nie zmienią

