Aktualizacja: 04.11.2025 08:35 Publikacja: 04.11.2025 08:31
Donald Trump
Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz
W ostatnich tygodniach sondaże sugerowały, że duża część amerykańskiego społeczeństwa niezadowolona jest z polityki obecnej administracji. Do wyników badań, które nie są dla niego przychylne, odniósł się teraz w mediach społecznościowych sam prezydent USA Donald Trump.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth wpis, w którym odniósł się do wyników ostatnich sondaży.
„Tak wiele fałszywych sondaży pokazuje skrajnie lewicowe media – wszystkie przechylone na korzyść Demokratów i radykalnej lewicy. W uczciwych, a nawet w miarę rozsądnych sondażach, mam najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek miałem – i czemu miałoby być inaczej? Zakończyłem osiem wojen, stworzyłem najwspanialszą gospodarkę w historii naszego kraju, utrzymałem ceny, inflację i podatki na niskim poziomie, i wyznaczam standardy dla przyszłych Stanów Zjednoczonych” – czytamy.
Trump stwierdził także, że „fałszywe media nigdy się nie zmienią”. „Są złe i skorumpowane. Ale gdy rozglądam się po moim pięknym otoczeniu, mówię sobie: »Och, patrzcie, siedzę w Gabinecie Owalnym!«” – zaznaczył prezydent USA.
Z nowego sondażu, który opublikowany został przez telewizję CNN, wynika, że blisko dwóch na trzech Amerykanów źle ocenia działania prezydenta USA Donalda Trumpa. Według badania Trumpa popiera obecnie 37 proc. wyborców. To o 1 punkt procentowy wyższy wynik od jego najgorszego wyniku w historii tych badań. Najwyższy jest odsetek wyborców oceniających Trumpa negatywnie – 63 proc. czyli o 1 punkt procentowy więcej niż w styczniu 2021 r. gdy Trump kończył swoją pierwszą kadencję po szturmie jego zwolenników na Kapitol. Jeśli porównać badanie z wynikiem z poprzedniego sondażu CNN sprzed miesiąca, notowania Trumpa pogorszyły się o 5 punktów procentowych.
Donald Trump
Foto: PAP
Badanie CNN nie jest jedynym w ostatnim czasie, w którym Trump wypada nie najlepiej. Według sondażu YouGov dla „The Economist” z ubiegłego tygodnia, działania prezydenta USA pozytywnie ocenia jedynie 39 proc. Negatywnie zdanie ma o nich zaś 58 proc. respondentów.
Wyniki sondażu YouGov – najgorsze w drugiej kadencji Trumpa – pokrywają się częściowo z opublikowanym niedawno badaniem Ipsos dla agencji Reutera, które także wykazało najgorsze w tej kadencji notowania prezydenta. Według Ipsos prezydenturę Trumpa pozytywnie ocenia 40 proc., zaś krytycznie 57 proc. badanych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
