Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest obecne poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa w USA?

Jakie zarzuty prezydent Trump kieruje pod adresem mediów?

Jakie aspekty swojej prezydentury Donald Trump uważa za szczególnie udane?

W ostatnich tygodniach sondaże sugerowały, że duża część amerykańskiego społeczeństwa niezadowolona jest z polityki obecnej administracji. Do wyników badań, które nie są dla niego przychylne, odniósł się teraz w mediach społecznościowych sam prezydent USA Donald Trump.

Donald Trump o sondażach: Fałszywe media nigdy się nie zmienią

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth wpis, w którym odniósł się do wyników ostatnich sondaży.

„Tak wiele fałszywych sondaży pokazuje skrajnie lewicowe media – wszystkie przechylone na korzyść Demokratów i radykalnej lewicy. W uczciwych, a nawet w miarę rozsądnych sondażach, mam najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek miałem – i czemu miałoby być inaczej? Zakończyłem osiem wojen, stworzyłem najwspanialszą gospodarkę w historii naszego kraju, utrzymałem ceny, inflację i podatki na niskim poziomie, i wyznaczam standardy dla przyszłych Stanów Zjednoczonych” – czytamy.