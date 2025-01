Po zaprzysiężeniu na 47. prezydenta USA Trump podpisał szereg rozporządzeń wykonawczych dotyczących m.in. ograniczenia napływu imigrantów do kraju i wycofania się z regulacji klimatycznych oraz polityki wspierania różnorodności rasowej i płciowej realizowanej przez poprzednią administrację. Zapowiedział też, że od 1 lutego nałoży 25-procentowe cła na towary z Kanady i Meksyku.



Reklama

Donald Trump skraca wyroki za szturm na Kapitol przywódcom skrajnie prawicowych organizacji

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Trump podjął też decyzję o ułaskawieniu uczestników szturmu na Kapitol – cztery lata temu, 6 stycznia 2021 roku, tłum zwolenników Donalda Trumpa wdarł się do budynku Kongresu USA, próbując zablokować procedurę zatwierdzenia wyboru Joe Bidena na prezydenta. Przed szturmem przemówienie do zwolenników wygłosił Trump, co – według wielu jego przeciwników politycznych – miało charakter podżegania do próby siłowej zmiany wyników wyborów.



Czytaj więcej Polityka „Najbardziej niezwykłe wydarzenie w historii prezydentury”. Jak Ameryka przyjmuje powrót Trumpa? Agenda Trumpa zapowiada przebudowę wszystkiego, od imigracji przez podatki po edukację – pisze Politico.com, zwracając uwagę, na to, że prezydent i jego współpracownicy przez cztery lata planowali „spektakularny powrót do Białego Domu”.

W czasie szturmu na Kapitol zaatakowanych zostało niemal 140 policjantów. W związku z atakiem zginęły cztery osoby, w tym jeden ze zwolenników Trumpa, zastrzelony przez policję.



Trump nakazał skrócenie wyroków 14 przywódcom skrajnie prawicowych organizacji Oath Keepers i Proud Boys, skazanym na wieloletnie więzienie, ale w ich przypadku nie zdecydował się na ułaskawienie.