Rzeczpospolita
Donald Trump chce pomóc Beniaminowi Netanjahu ws. procesu dotyczącego korupcji

Donald Trump w wywiadzie udzielonym CBS zapowiedział, że zamierza zaangażować się w proces korupcyjny premiera Izraela Beniamina Netanjahu, aby „trochę mu pomóc”.

Publikacja: 03.11.2025 09:50

Donald Trump i Beniamin Netanjahu

Foto: Evan Vucci/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Donald Trump uważa, że Beniamin Netanjahu jest niesprawiedliwie traktowany w Izraelu?
  • Co Donald Trump sądzi o możliwości rozbrojenia Hamasu?
  • Co Donald Trump mówi o swoich naciskach na izraelskiego premiera?

Netanjahu, który udzielił wywiadu programowi „60 Minutes” emitowanemu przez CBS, chwalił izraelskiego premiera jako osobę „bardzo utalentowaną” i przywódcę, jakiego Izrael potrzebował w czasie wojny.

Donald Trump o Beniaminie Netanjahu: Nie traktują go bardzo dobrze

– Nie sądzę, by traktowali go bardzo dobrze. Toczy się przeciwko niemu proces w kilku sprawach i nie sądzę, że traktują go bardzo dobrze – mówił Trump, nawiązując do problemów z prawem izraelskiego premiera. - Zaangażujemy się w to, żeby mu trochę pomóc, ponieważ uważam, że to bardzo niesprawiedliwe – dodał. 

Czytaj więcej

Izrael zbombardował Strefę Gazy
Konflikty zbrojne
Kilkadziesiąt ofiar ataków Izraela w Strefie Gazy. Donald Trump: Mieli prawo

Trump po raz kolejny w ostatnich tygodniach nawiązał do problemów z prawem Beniamina Netanjahu. Występując w ubiegłym miesiącu na forum Knesetu, po zaakceptowaniu przez Hamas i Izrael pierwszego etapu planu pokojowego opracowanego przez Trumpa, prezydent USA mówił m.in. że prezydent Izraela Izaak Herzog powinien ułaskawić Netanjahu. – Cygara i szampan, kogo to do diabła odchodzi? – pytał Trump, nawiązując do podarunków, jakie miał otrzymywać Netanjahu. Trump przyznał potem, że to izraelski premier poprosił go, aby poruszył ten temat w przemówieniu. 

To ten typ osoby, która była potrzebna w Izraelu w tym czasie

Donald Trump o Beniaminie Netanjahu

W czerwcu prezydent USA wzywał do umorzenia zarzutów wobec Netanjahu w serii wpisów w serwisie Truth Social. 

Netanjahu jest oskarżony o przyjęcie prezentów o wartości ponad 200 tysięcy dolarów od biznesmenów, w tym od miliardera Jamesa Packera i hollywoodzkiego producenta Arnona Milchana. Wśród prezentów były – wspomniane przez Trumpa – drogie cygara i butelki różowego szampana. W zamian za podarunki Netanjahu miał pomagać Packerowi w uzyskiwaniu umów i koncesji związanych z dużymi inwestycjami, a Milchanowi miał pomagać w uzyskaniu długoterminowej wizy do USA oraz w unikaniu płacenia podatków w Izraelu. Netanjahu miał także pomagać Arnonowi Mozesowi, wydawcy gazety „Yedioth Ahronoth”, w zamian za pozytywne komentarze na temat rządu w tym medium. 

Donald Trump: Jeśli będę chciał rozbroić Hamas, zrobię to bardzo szybko

Trump w wywiadzie dla CBS mówił też, że zawieszenie broni w Strefie Gazy nie jest kruche. Powtórzył też groźbę pod adresem Hamasu: jak powiedział, organizacja ta zostanie „wyeliminowana”, jeśli się nie rozbroi (rozbrojenie Hamasu jest jednym z punktów planu pokojowego przygotowanego przez Trumpa). – Hamas może być całkowicie usunięty, jeśli nie będzie się odpowiednio zachowywał – stwierdził. Prezydent USA przekonywał, że jeśli będzie chciał rozbroić Hamas, to bardzo szybko doprowadzi do jego rozbrojenia. Nie wyjaśnił jednak, jak dokładnie chciałby to osiągnąć. 

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Foto: PAP

Prowadzący rozmowę dziennikarz zwrócił uwagę, że prezydent USA, jak donosiły media, miał wywierać presję na premiera Izraela, by ten przeprosił Katar za przeprowadzenie ataku na przywódców Hamasu w stolicy Kataru, Dausze oraz by Netanjahu zgodził się na zawieszenie broni w Strefie Gazy. W tym kontekście spytał, czy amerykański prezydent będzie też naciskał na Netanjahu, by ten zgodził się na uznanie państwa palestyńskiego. Trump nie odpowiedział na to pytanie, stwierdził jednak, że dobrze współpracowało mu się z „premierem czasu wojny” (tak określił Netanjahu). – To ten typ osoby, która była potrzebna w Izraelu w tym czasie – dodał. 

Jednocześnie prezydent USA nie zaprzeczył, że wywierał presję na izraelskiego premiera. – Musiałem naciskać go trochę, w ten czy inny sposób. Świetnie mi idzie naciskanie – stwierdził. Zaznaczył przy tym, że Netanjahu „wcześniej nigdy nie był naciskany”. 

– Nie podobały mi się określone rzeczy, które zrobił i widzieliście, co z tym zrobiłem – dodał Trump, nie rozwijając tej myśli. W przeszłości Trump krytykował m.in. wspomniany wyżej atak Izraela na Dauhę.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Izrael Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Beniamin Netanjahu Donald Trump

Netanjahu, który udzielił wywiadu programowi „60 Minutes” emitowanemu przez CBS, chwalił izraelskiego premiera jako osobę „bardzo utalentowaną” i przywódcę, jakiego Izrael potrzebował w czasie wojny.

Donald Trump o Beniaminie Netanjahu: Nie traktują go bardzo dobrze

