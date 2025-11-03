To ten typ osoby, która była potrzebna w Izraelu w tym czasie Donald Trump o Beniaminie Netanjahu

W czerwcu prezydent USA wzywał do umorzenia zarzutów wobec Netanjahu w serii wpisów w serwisie Truth Social.

Netanjahu jest oskarżony o przyjęcie prezentów o wartości ponad 200 tysięcy dolarów od biznesmenów, w tym od miliardera Jamesa Packera i hollywoodzkiego producenta Arnona Milchana. Wśród prezentów były – wspomniane przez Trumpa – drogie cygara i butelki różowego szampana. W zamian za podarunki Netanjahu miał pomagać Packerowi w uzyskiwaniu umów i koncesji związanych z dużymi inwestycjami, a Milchanowi miał pomagać w uzyskaniu długoterminowej wizy do USA oraz w unikaniu płacenia podatków w Izraelu. Netanjahu miał także pomagać Arnonowi Mozesowi, wydawcy gazety „Yedioth Ahronoth”, w zamian za pozytywne komentarze na temat rządu w tym medium.

Donald Trump: Jeśli będę chciał rozbroić Hamas, zrobię to bardzo szybko

Trump w wywiadzie dla CBS mówił też, że zawieszenie broni w Strefie Gazy nie jest kruche. Powtórzył też groźbę pod adresem Hamasu: jak powiedział, organizacja ta zostanie „wyeliminowana”, jeśli się nie rozbroi (rozbrojenie Hamasu jest jednym z punktów planu pokojowego przygotowanego przez Trumpa). – Hamas może być całkowicie usunięty, jeśli nie będzie się odpowiednio zachowywał – stwierdził. Prezydent USA przekonywał, że jeśli będzie chciał rozbroić Hamas, to bardzo szybko doprowadzi do jego rozbrojenia. Nie wyjaśnił jednak, jak dokładnie chciałby to osiągnąć.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy Foto: PAP

Prowadzący rozmowę dziennikarz zwrócił uwagę, że prezydent USA, jak donosiły media, miał wywierać presję na premiera Izraela, by ten przeprosił Katar za przeprowadzenie ataku na przywódców Hamasu w stolicy Kataru, Dausze oraz by Netanjahu zgodził się na zawieszenie broni w Strefie Gazy. W tym kontekście spytał, czy amerykański prezydent będzie też naciskał na Netanjahu, by ten zgodził się na uznanie państwa palestyńskiego. Trump nie odpowiedział na to pytanie, stwierdził jednak, że dobrze współpracowało mu się z „premierem czasu wojny” (tak określił Netanjahu). – To ten typ osoby, która była potrzebna w Izraelu w tym czasie – dodał.