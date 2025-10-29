Aktualizacja: 29.10.2025 07:39 Publikacja: 29.10.2025 07:15
Izrael zbombardował Strefę Gazy
Strona izraelska podaje, że w ataku, do którego doszło w rejonie Rafah, na południu Strefy Gazy, zginął 37-letni sierżant rezerwy Jonah Efraim Feldbaum. Żołnierz zginął po tym, jak izraelskie jednostki zostały ostrzelane przy użyciu wyrzutni rakiet. Izraelczycy mieli też zostać ostrzelani przez snajpera.
W rejonie, w którym doszło do ataku, izraelska armia ma likwidować istniejącą tam infrastrukturę wojskową Hamasu. W ubiegłym tygodniu w tym samym rejonie zginąć miało dwóch izraelskich żołnierzy. O tamten atak Izrael również oskarżył Hamas.
Hamas nie przyznał się do ostatniego ataku w rejonie Rafah. Organizacja twierdzi, że przestrzega zasad zawieszenia broni, a o jego naruszanie oskarża Izrael. W związku z bombardowaniem Strefy Gazy zbrojne ramię Hamasu, Brygady al-Kassam, zapowiedziały że opóźnią zaplanowane przekazanie zwłok jednego z izraelskich zakładników. Brygady al-Kassam twierdzą też, że znalazły ciała dwóch kolejnych izraelskich zakładników.
W odpowiedzi na atak w rejonie Rafah premier Izraela, Beniamin Netanjahu, nakazał przeprowadzenie ataków na cele w Strefie Gazy. Źródła palestyńskie podają, że wśród 63 ofiar ataków są m.in. trzy osoby, które schroniły się w szkole w miejscowości Bajt Lahija (w północnej części Strefy Gazy) oraz matka z córką, które zginęły w domu zbombardowanym przez izraelskie lotnictwo w Gazie. Pięć osób zginęło w zbombardowanym samochodzie w Chan Junus, pięć kolejnych – w obozie dla uchodźców al-Bureij.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Prezydent Donald Trump pytany o to, czy wydarzenia w Strefie Gazy nie zagrażają wynegocjowanemu przez niego zawieszeniu broni, obowiązującemu od trzech tygodni, zaprzeczył.
– Z tego, co rozumiem zabili izraelskiego żołnierza – mówił Trump do dziennikarzy na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. – Więc Izraelczycy odpowiedzieli i powinni odpowiedzieć. Gdy to się zdarza, powinni odpowiadać – dodał.
W kontekście zawieszenia broni w Strefie Gazy Trump ocenił, że „nic nie jest w stanie mu zagrozić”. – Musicie zrozumieć, że Hamas jest bardzo małym elementem pokoju na Bliskim Wschodzie i musi się odpowiednio zachowywać – podkreślił prezydent USA.
– Jeśli (Hamas) będzie zachowywać się dobrze, będą szczęśliwi, jeśli nie będą zachowywać się dobrze, będą likwidowani – mówił też Trump.
– Nie wiadomo, co stało się z izraelskim żołnierzem, ale mówią, że to był snajper. To (naloty na Strefę Gazy) był odwet za to, sądzę, że mieli (Izrael – red.) prawo to zrobić – dodał.
Zawieszenie broni, które jest elementem pierwszego etapu planu pokojowego przygotowanego przez Donalda Trumpa, na realizację którego zgodę wyraził zarówno Izrael, jak i Hamas, obowiązuje od 10 października. Wcześniej, po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, w Strefie Gazy trwała izraelska operacja odwetowa. W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, w wyniku działań odwetowych Izraela śmierć poniosło ponad 68 tys. Palestyńczyków, w większości, jak podaje strona palestyńska, cywilów.
