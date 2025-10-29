Aktualizacja: 29.10.2025 04:35 Publikacja: 29.10.2025 04:25
Chan Junus, Strefa Gazy
Foto: REUTERS/Ramadan Abed
Po pierwsze, naród palestyński nie jest tak naprawdę zaangażowany w proces decyzyjny. A po drugie, planowi Trumpa brakuje wymiaru prawnego. Jest bardzo pragmatyczny, nawołuje do stworzenia dobrobytu, do inwestycji, do rozwiązań gospodarczych, które są bardzo dobre. Jednak pomija prawne i polityczne prawa narodu palestyńskiego. Pomija również bardzo ważny czynnik dla zakończenia konfliktu i zapewnienia trwałej stabilizacji na Bliskim Wschodzie: izraelską okupację wojskową. Ignoruje prawne i dyplomatyczne mechanizmy rozwiązywania konfliktów, które doprowadziłyby nas do trwałej stabilizacji na Bliskim Wschodzie.
Czytaj więcej
Na szczyt w Egipcie, mający uroczyście zakończyć wojnę w Strefie Gazy, zmierzają dziesiątki przyw...
Jest wielu palestyńskich ekspertów i technokratów, którzy specjalizują się w rolnictwie, inżynierii, planowaniu, technologiach i sztucznej inteligencji. Pomysł planu pokojowego nie polega jednak na tym, aby ludzie nie mieli żadnego kontaktu z partiami politycznymi, lecz na tym, aby nie byli oficjalnie z nimi związani. To normalne, że mają relacje z partiami politycznymi, trudno sobie wyobrazić, by ich nie mieli. Szukamy ekspertów, którzy mogą nam pomóc w zarządzaniu i nie skupiają się na polityce.
Cały naród palestyński domaga się uwolnienia Marwana Bargutiego i uważa go nie tylko za lidera, ale za postać mogącą zjednoczyć wszystkich Palestyńczyków od prawa do lewa. Nie sugeruję, że chcemy mianować przywódcę bez głosowania, bez wyborów. Naród palestyński ma prawo wybierać liderów. Ale to, że jego nazwisko pojawia się w tym kontekście, pokazuje, że naród chce Marwana Bargutiego. Widzi w nim jedynego polityka, który jest zdolny zjednoczyć całe społeczeństwo palestyńskie pod jednym przywództwem.
Czytaj więcej
Przekaz premiera Izraela do państw, które uznały państwo palestyńskie: „Zabijanie Żydów się opłac...
Powtórzę, że dla Palestyńczyków bardzo ważne jest, aby uczestniczyli w projektowaniu i realizacji, mieli wpływ na decyzje. Mówiąc o Palestyńczykach, mam na myśli Organizację Wyzwolenia Palestyny i mieszkańców Gazy. Nie ma znaczenia, kto weźmie udział w siłach stabilizacyjnych. Mają to być wojska międzynarodowe, więc muszą podlegać międzynarodowym regulacjom i mieć zakorzenienie w prawie międzynarodowym. Palestyńczykom potrzebne są gwarancje, że Strefa Gazy nie będzie traktowana jako oddzielne, odizolowane państwo, lecz jako integralna część państwa palestyńskiego. Musimy to zagwarantować poprzez mechanizmy ONZ związane z siłami międzynarodowymi, świat ma tak wiele doświadczeń, że jakieś można wykorzystać jako inspirację. Izrael chce, by wojska pochodziły z krajów arabskich czy muzułmańskich, z którymi mają dobre stosunki. Potrzebujemy bezpieczeństwa nie tylko dla Izraelczyków, naród palestyński również potrzebuje bezpieczeństwa i ochrony. Od dawna wzywamy społeczność międzynarodową i cały system ONZ, by nam je zapewnili.
To tylko propaganda. Wszyscy wiemy, że bez administracji amerykańskiej Izrael nie ma żadnej perspektywy. Stany Zjednoczone zapewniają mu całkowitą ochronę dyplomatyczną, militarną i finansową, wspierają tego pariasa. Cały świat postrzega Izrael jako państwo izolowane. To Stany Zjednoczone nieustannie wspierają Izrael i zapewniają mu bezkarność w obliczu naruszeń prawa międzynarodowego. Netanjahu może więc mówić, co chce, traktujemy to jak propagandę.
Trump to co innego. Plan Trumpa świat przyjął z zadowoleniem, reagując na jego zapowiedzi dotyczące uwolnienia zakładników, pomocy humanitarnej i wycofania izraelskich sił zbrojnych z Gazy. My chcemy, aby ten plan był zrównoważony, a żeby taki był, musi być inkluzywny, opierać się na prawie międzynarodowym i mieć strategiczną wizję. Trzeba zacząć od zakończenia izraelskiej okupacji wojskowej. Nie można dalej mówić o pokoju, negocjacjach, kolejnych rundach rozmów pokojowych, które sprawiają wrażenie déjà vu, nie zajmując się główną przyczyną niestabilności w regionie, jaką jest izraelska okupacja wojskowa. Po drugie, musimy mieć gwarancje od Trumpa, na razie są tylko werbalne od niego i od jego doradców. To za mało. Powinny zawierać szczegółowe mechanizmy monitorowania, oceny i pociągania do odpowiedzialności każdej strony, która narusza porozumienie.
Dalal Irikat
Palestyńska politolożka. Wykłada dyplomację na prywatnym Arab American University na Zachodnim Brzegu Jordanu. Założycielka organizacji palestyńskich kobiet biznesu. Publicystka związana z gazetą „Al-Kuds”. Jest córką Saeba Erekata, jednego z liderów OWP i Fatahu, w latach 1995-2003 głównego negocjatora palestyńskiego w rozmowach z Izraelem
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Węgry planują zacieśnić współpracę z Czechami i Słowacją, by stworzyć w Unii Europejskiej blok sceptyczny wobec...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
92-letni Paul Biya, prezydent Kamerunu, według oficjalnych wyników wyborów w tym afrykańskim kraju zapewnił sobi...
Z powodu trwającego od 27 dni paraliżu administracji (shutdown), spowodowanego nieuchwaleniem przez Kongres usta...
Po odwołaniu spotkania z amerykańskim prezydentem w Budapeszcie Władimir Putin sięgnął po swój tradycyjny arsena...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Donald Trump i jego zwolennicy wielokrotnie sugerowali, że obecny prezydent byłby gotów objąć urząd po raz trzec...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas