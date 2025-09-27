Aktualizacja: 27.09.2025 08:24 Publikacja: 27.09.2025 07:27
Beniamin Netanjahu
Piątkowe wystąpienie Beniamina Netanjahu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ zbojkotowali przedstawiciele wielu krajów, wyszli z sali. Ale poza Izraelczykami, których jego zdaniem ponad 90 proc. sprzeciwia się państwu palestyńskiemu, miało jednego ważnego odbiorcę – Amerykanów.
W poniedziałek izraelski premier spotka się z Donaldem Trumpem. Prezydent USA już przed wystąpieniem Netanjahu na forum ONZ zapowiedział, że nie pozwoli mu na aneksję okupowanego Zachodniego Brzegu Jordanu. A taka mogłaby być zemsta izraelskiego rządu za to, że takie kraje jak Wielka Brytania, Francja i Kanada uznały państwo palestyńskie.
Netanjahu przekonywał Amerykanów, że państwo palestyńskie to „czyste szaleństwo”, przekładając sytuację na Bliskim Wschodzie na znane im realia.
„Dawanie Palestyńczykom państwa milę od Jerozolimy po 7 października [ataku terrorystycznego Hamasu z 2023 r.] to jak dawanie Al-Kaidzie państwa milę od Nowego Jorku po 11 września [2001 r.] – mówił.
Netanjahu zapowiedział, że nie skończy wojny w Strefie Gazy dopóty, dopóki w mieście Gaza „ukrywają się ostatnie resztki Hamasu” i do domu nie wrócą wszyscy izraelscy zakładnicy, żywi (20) i martwi (28).
Przed 21 września państwo palestyńskie uznawało 147 ze 193 państw członkowskich ONZ. Od zeszłej niedzieli przybyło 10, w tym – to przełom – trzy należące do G7, elitarnego klubu Zachodu: Wielka Brytania, Francja i Kanada. Poza nimi także Australia, Portugalia, Monako, Luksemburg, Andora, San Marino oraz (warunkowo) Belgia.
Wyścig w Izraelu na najostrzejszy komentarz decyzji krajów zachodnich, szczególnie tych z G7, trwa już od lipca, kiedy Emmanuel Macron zapowiedział, że na wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Francja uzna państwo palestyńskie.
Dwa miesiące temu z czołowych polityków izraelskich o pierwsze miejsce walczył wtedy przewodniczący Knesetu Amir Ohana, który uznał Macrona za „tzw. przywódcę” i „kolaboranta zła” oraz ogłosił, że wstyd mu, że „poznał tego człowieka”.
Od dłuższego czasu główny przekaz był taki: uznawanie państwa palestyńskiego to nagroda dla terrorystów z Hamasu.
Izraelscy lobbyści, dziennikarze, byli dyplomaci i syn premiera, Jair Netanjahu, bawią się w mediach społecznościowych w uznawanie niepodległości regionów znienawidzonych państw Zachodu – Korsyki, Katalonii, Szkocji czy Gujany Francuskiej. Nawołują, by Izrael wraz z USA uznał Kurdystan czy nawet Tajwan. Deklarują uznanie brytyjskich Falklandów jako części Argentyny (pod nazwą Malwiny).
Korsyka czy Katalonia nie są jednak uznawane przez jakikolwiek kraj, w przeciwieństwie do państwa palestyńskiego. Uznanie niepodległości którejś z nich postawiłoby Izrael w sytuacji Nauru czy Wenezueli, uznających Osetię Południową.
Liczą się oczywiście oficjalne oświadczenia władz Izraela. 21 września, po ogłoszeniu decyzji Brytyjczyków, Kanadyjczyków i Australijczyków, Netanjahu, przekazał: „Nie będzie państwa palestyńskiego na zachód od rzeki Jordan”.
Na dodatek z dumą oświadczył, że – o co dawno był podejrzewany – od lat walczy, by to było niemożliwe, budując osiedla żydowskie w Judei i Samarii (czyli na Zachodnim Brzegu Jordanu). „Podwoiliśmy osadnictwo i nadal będziemy je zwiększać”.
Tego samego dnia prezydent Izraela Icchak Herzog oświadczył, że uznawanie Palestyny to „smutny dzień dla tych, którzy dążą do prawdziwego pokoju”. Nic nie wskazuje na to, by władze Izraela dążyły do pokoju, mogły wojnę w Strefie Gazy zakończyć w maju zeszłego roku.
Jak niedawno stwierdzili byli dowódcy izraelskiej armii i byli szefowie służb bezpieczeństwa, cele sprawiedliwej wojny wytoczonej po 7 października 2023 r. zostały już dawno osiągnięte.
W piątek Netanjahu powtarzał stare tezy o humanitarnej armii izraelskiej, dzięki której ginie mniej niż dwóch cywilów na jednego bojownika. Zaprzeczają temu dane przeciekające z samej armii, a podane m.in. przez brytyjski dziennik „The Guardian” – 83 proc. zabitych w Strefie Gazy to cywile.
Dziennik „Haarec” policzył, że w żadnej wojnie na świecie w XXI wieku nie zginęło tyle kobiet i dzieci, co w Gazie od dwóch lat (kobiety i dzieci to co najmniej 46 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych; zginęło 960 dzieci poniżej roku życia). „Haarec” to dziennik antyrządowy, ale podczas liczenia korzystał z wypowiedzi i danych oficjalnych.
Netanjahu na forum ONZ zapewniał, że Izrael dobrze karmi i karmił gazańskich Palestyńczyków. Ale z oficjalnych izraelskich danych wynika, że od 2 marca do 19 maja tego roku Izraelczycy nie zezwalali na żadne dostawy pomocy dla Strefy Gazy. Dlatego w lecie pojawił się głód, który dostrzegł, mimo zaprzeczeń izraelskiego rządu, nawet Donald Trump.
Problemem dla Izraela jest też głosowanie, które w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ odbyło się 12 września. Dotyczyło przygotowanej pod wodzą Francji i Arabii Saudyjskiej „Nowojorskiej deklaracji w sprawie pokojowego rozwiązania kwestii palestyńskiej i wprowadzenia w życie rozwiązania two-state”.
Poparły ją 142 kraje ONZ. Przeciw było poza Izraelem i sojuszniczą Ameryką tylko osiem państw: Argentyna, Paragwaj, Węgry i małe wyspiarskie kraje z Pacyfiku.
W deklaracji jest to, co Izraelowi powinno się podobać: dla Hamasu nie ma w przyszłej Palestynie miejsca, musi się też rozbroić. Jest też zapowiedź normalizacji stosunków z państwami arabskimi, z którymi jeszcze tego Izrael nie osiągnął. Najważniejsza jest Arabia Saudyjska – normalizacja z nią to marzenie Izraelczyków i Trumpa. Jest podstawą zbudowania nowego Bliskiego Wschodu, przyjaznego państwu żydowskiemu i dającego możliwości wielkich interesów.
Warunki spełnienia tego marzenia są dla rządu i znacznej części Izraelczyków szokujące. Państwo palestyńskie ma się składać ze Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu, połączonych korytarzem. Izrael ma wrócić do granic z 1967 r., wycofać z terenów okupowanych, włącznie ze wschodnią Jerozolimą.
Jakby w odpowiedzi Netanjahu, składając 22 września życzenia z okazji żydowskiego nowego roku, mówił o „Jerozolimie, niepodzielnej wiecznej stolicy narodu żydowskiego”.
