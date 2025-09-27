Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były główne punkty przemówienia Beniamina Netanjahu na forum ONZ?

Jak Izraelczycy krytykują uznanie państwa palestyńskiego przez czołowe kraje Zachodu?

Jakie są statystyki dotyczące sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy?

Jakie warunki są kluczowe dla przyszłego rozwiązania kwestii palestyńskiej według Zgromadzenia Ogólnego ONZ?

Piątkowe wystąpienie Beniamina Netanjahu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ zbojkotowali przedstawiciele wielu krajów, wyszli z sali. Ale poza Izraelczykami, których jego zdaniem ponad 90 proc. sprzeciwia się państwu palestyńskiemu, miało jednego ważnego odbiorcę – Amerykanów.

Reklama Reklama

W poniedziałek izraelski premier spotka się z Donaldem Trumpem. Prezydent USA już przed wystąpieniem Netanjahu na forum ONZ zapowiedział, że nie pozwoli mu na aneksję okupowanego Zachodniego Brzegu Jordanu. A taka mogłaby być zemsta izraelskiego rządu za to, że takie kraje jak Wielka Brytania, Francja i Kanada uznały państwo palestyńskie.

Co mówił premier Beniamin Netanjahu na forum ONZ?

Netanjahu przekonywał Amerykanów, że państwo palestyńskie to „czyste szaleństwo”, przekładając sytuację na Bliskim Wschodzie na znane im realia.