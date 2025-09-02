Aktualizacja: 02.09.2025 05:12 Publikacja: 02.09.2025 04:38
Propalestyńska demonstracja przed Trump Tower
Foto: Reuters/Adam Gray
Wszystko układa się w spójną całość, choć sygnały na temat przyszłości, którą Ameryka Trumpa z Izraelem Netanjahu szykują Palestyńczykom, pozornie nie sprawiają wrażenia przemyślanego planu.
Wyraźnie chodzi o to, by państwo palestyńskie nie miało gdzie powstać. A w Strefie Gazy, która wydawała się jego pewną częścią (w przeciwieństwie do Zachodniego Brzegu Jordanu, z którego Izrael od lat wycina kolejne tereny, budując domy dla żydowskich osadników), nie było Palestyńczyków lub żeby było ich tam jak najmniej. Mają być stamtąd usunięci.
Tę spójną całość można odczytać z wypowiedzi Donalda Trumpa, z działań, także prawnych, jego administracji, z projektów, o których mówi oficjalnie, i tych, które są tajne, ale docierają do nich czołowe zachodnie media. I oczywiście z wypowiedzi, działań i trafiających z anonimowych źródeł do mediów pomysłów izraelskiego rządu. Generalnie to, co podoba się Netanjahu, podoba się i Trumpowi. Różnice zdań występują sporadycznie i nie dotyczą spraw kluczowych.
Amerykański dziennik „The Washington Post” dotarł teraz do projektu utworzenia na gruzach Strefy Gazy supernowoczesnej krainy pod zarządem powierniczym USA. Mogło się wydawać, że przedstawiony przez Donalda Trumpa zaraz po rozpoczęciu drugiej kadencji pomysł „Riwiery Bliskiego Wschodu” umarł. Ale, jak wynika z publikacji w amerykańskiej gazecie, po cichu nabierał kształtów.
Przewiduje on wielkie inwestycje w obiekty turystyczne najwyższej kategorii i budowę kilku smart cities. Nie przewiduje natomiast obecności Palestyńczyków, których jest tam teraz około 2,2 miliona. Oni mają się „dobrowolnie” i być może „tylko tymczasowo” wynieść, za co każdy dostanie na początek 5 tysięcy dol. , a potem przez cztery lata będzie mieszkał i jadł w nowym miejscu na koszt Amerykanów i ich „międzynarodowych partnerów”. Projekt to dzieło między innymi izraelsko-amerykańskiej organizacji, która rozprowadza pomoc żywnościową w Strefie Gazy.
Efekty izraelskiego podejścia do dostarczania żywności dla gazańczyków są znane społeczności międzynarodowej. Przez dwa i pół miesiąca nie docierała wcale. Nawet Trump przyznał, że panuje tam głód.
Wiadomo też o efektach działań Izraelczyków od momentu rozpoczęcia wojny, którą wywołał wielki atak terrorystyczny Hamasu z 7 października 2023 roku. Znaczna część domów, większość szkół to gruzy. Cywile przenoszą się z namiotu do namiotu, nie mają pewności, czy jutro nie zginą, czy będą mieli co zjeść i czy będą mieli dostęp do wody.
W takich warunkach nie można mówić o podejmowaniu „dobrowolnej” decyzji o emigracji. Wymuszanie wysiedleń to łamanie prawa międzynarodowego. Izrael i bez tego planowanego „transferu” Palestyńczyków z Gazy doczekał się zarzutu zbrodni wojennych, nie tylko ze strony wielu zachodnich polityków, a także niektórych izraelskich (jak były premier Ehud Olmert). Uczynił to wobec premiera Netanjahu i byłego już ministra obrony Joawa Gallanta także Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK).
Jaka jest reakcja amerykańskiej administracji? – Ogłosiła w sierpniu sankcje na sędziego i dwoje prokuratorów MTK. Czyli Ameryka każe francuskiego sędziego Nicolasa Yanna Guillou, prokuratorkę z Fidżi Nazhat Shameem Khan oraz senegalskiego prokuratora Mame Mandiaye Nianga za decyzję w sprawie polityków izraelskich. Trudno o lepszy przykład bezgranicznego wsparcia Trumpa dla Netanjahu.
Choć jest i inny sprzed paru dni. Departament Stanu podjął bezprecedensową decyzję o zakazie wjazdu do USA palestyńskiej delegacji, która pod koniec września miała wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Nie ukrywał, że chodzi o karę za to, że przywódcy z Ramallah walczą o uznanie państwa palestyńskiego przez czołowe państwa Zachodu. Właśnie na najważniejszej sesji ONZ w Nowym Jorku zamierzają to uczynić Francja, Kanada, Australia i – jak wszystko na to wskazuje – Wielka Brytania.
Tak, to państwo nie jest państwem takim jak inne. Ale prawie cały świat się obawia, że Izrael swoimi działaniami w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu (gdzie, jak zadecydował w tym gorącym momencie rząd Netanjahu, powstaną domy dla kolejnych 3 tys. osadników), nie pozostawi na nie miejsca. I Ameryka Trumpa go w tym żarliwie wspiera, także wielomiliardowymi dostawami broni.
W to wszystko wpisuje się jeszcze wygłoszone niedawno przez premiera Netanjahu oddanie idei Wielkiego Izraela. Wielki Izrael to na pewno większe państwo niż to w uznawanych dzisiaj przez społeczność międzynarodową granicach. Czyli sugestia kolejnych podbojów, aneksji, okupacji.
Trump nie widzi nic złego w przesuwaniu granic, lekko przychodzi mu decydowanie o losie setek tysięcy ludzi. Pytanie, czy nie zażąda od europejskich sojuszników, w tym od Polski, by uznali, że „dobrowolna” migracja Palestyńczyków to nie jest żaden problem. Na przykład grożąc wycofaniem wojsk amerykańskich ze wschodniej flanki NATO.
