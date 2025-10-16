– Szybko zostanie wyjaśnione, o co chodzi z Hamasem – powiedział Trump w rozmowie z CNN, po tym, jak Izrael zaczął oskarżać Hamas, iż ten nie wywiązuje się z porozumienia, na mocy którego od 10 października w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni.

Reklama Reklama

USA nie uważają, by Hamas łamał porozumienie wprowadzające zawieszenie broni w Strefie Gazy

Wcześniej Hamas i Izrael zgodziły się na realizację pierwszego etapu 20-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez Donalda Trumpa. Etap ten obejmował zawieszenie broni i przekazanie przez Hamas Izraelowi wszystkich pozostających w enklawie zakładników, uprowadzonych w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku. Hamas 13 października przekazał Izraelowi 20 żywych zakładników i zwłoki czterech z 28 zakładników, którzy zginęli w Strefie Gazy. We wtorek Hamas przekazał kolejne cztery ciała – choć w przypadku jednego pojawiły się wątpliwości, czy są to zwłoki izraelskiego zakładnika, czy niezidentyfikowanego Palestyńczyka. W środę Hamas przekazał Izraelowi dwie kolejne trumny ze szczątkami zakładników. Izrael – zgodnie z porozumieniem – wypuścił z więzień blisko 2 tys. Palestyńczyków, w tym 250 odsiadujących wyroki dożywocia. Izrael ma też przekazać stronie palestyńskiej ciała 350 Palestyńczyków – jak dotąd przekazał pierwsze 45.

Izrael po 13 października zaczął oskarżać Hamas, że ten nie wywiązuje się ze swojej części porozumienia w kwestii przekazania Izraelowi wszystkich zakładników, w tym również ciał zakładników, którzy zginęli. Tel Awiw zagroził ograniczeniem dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, jeśli proces przekazywania ciał zakładników przez Hamas nie przyspieszy.