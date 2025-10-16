Reklama
Izraelska armia wznowi działania militarne w Strefie Gazy? Donald Trump ostrzega

Jeśli Hamas nie będzie przestrzegał warunków zawieszenia broni, izraelska armia może powrócić do działań militarnych w Strefie Gazy - wynika z wypowiedzi Donalda Trumpa dla telewizji CNN.

Publikacja: 16.10.2025 05:35

Donald Trump ostrzega, że izraelska armia może wznowić działania w Strefie Gazy

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

– Szybko zostanie wyjaśnione, o co chodzi z Hamasem – powiedział Trump w rozmowie z CNN, po tym, jak Izrael zaczął oskarżać Hamas, iż ten nie wywiązuje się z porozumienia, na mocy którego od 10 października w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni.

USA nie uważają, by Hamas łamał porozumienie wprowadzające zawieszenie broni w Strefie Gazy

Wcześniej Hamas i Izrael zgodziły się na realizację pierwszego etapu 20-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez Donalda Trumpa. Etap ten obejmował zawieszenie broni i przekazanie przez Hamas Izraelowi wszystkich pozostających w enklawie zakładników, uprowadzonych w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku. Hamas 13 października przekazał Izraelowi 20 żywych zakładników i zwłoki czterech z 28 zakładników, którzy zginęli w Strefie Gazy. We wtorek Hamas przekazał kolejne cztery ciała – choć w przypadku jednego pojawiły się wątpliwości, czy są to zwłoki izraelskiego zakładnika, czy niezidentyfikowanego Palestyńczyka. W środę Hamas przekazał Izraelowi dwie kolejne trumny ze szczątkami zakładników. Izrael – zgodnie z porozumieniem – wypuścił z więzień blisko 2 tys. Palestyńczyków, w tym 250 odsiadujących wyroki dożywocia. Izrael ma też przekazać stronie palestyńskiej ciała 350 Palestyńczyków – jak dotąd przekazał pierwsze 45. 

We wtorek wieczorem Hamas przekazał Izraelowi kolejne cztery ciała zakładników
Konflikty zbrojne
Hamas wraca na ulice w Gazie. Donald Trump grozi: Rozbroimy ich szybko i brutalnie

Izrael po 13 października zaczął oskarżać Hamas, że ten nie wywiązuje się ze swojej części porozumienia w kwestii przekazania Izraelowi wszystkich zakładników, w tym również ciał zakładników, którzy zginęli. Tel Awiw zagroził ograniczeniem dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, jeśli proces przekazywania ciał zakładników przez Hamas nie przyspieszy. 

Izrael wróci na te ulice (Strefy Gazy – red.), jeśli tylko powiem słowo. Gdyby Izrael mógł tam wejść i się z nimi rozprawić, zrobiłby to

Donald Trump, prezydent USA

Trump w rozmowie z CNN stwierdził jednak, że kluczowe było przekazanie przez Hamas żywych zakładników. – Wyprowadzenie tych 20 zakładników było najważniejsze – stwierdził. Dwaj przedstawiciele administracji USA w rozmowie z CNN przekonywali, że Waszyngton nie uważa, iż Hamas łamie zasady porozumienia wprowadzającego zawieszenie broni, nie przekazując Izraelowi wszystkich ciał zakładników. USA miały otrzymać zapewnienie od Hamasu – za pośrednictwem mediatorów – że organizacja ta zrobi wszystko, co możliwe, by zlokalizować i zwrócić Izraelowi szczątki wszystkich zakładników, a Stany Zjednoczone udzielają, za pośrednictwem strony trzeciej, wsparcia wywiadowczego i logistycznego, które ma pomóc odnaleźć ciała zakładników, które mogą nadal znajdować się pod gruzami w niemal całkowicie zniszczonej w wyniku dwuletnich walk Strefie Gazy. USA nie wykluczają, że wyznaczone zostaną nagrody pieniężne dla tych mieszkańców Strefy Gazy, którzy dostarczą informacji pozwalających zlokalizować szczątki izraelskich zakładników. 

Zniszczenia w Strefie Gazy

Zniszczenia w Strefie Gazy

Foto: PAP

A jeśli Hamas się nie rozbroi? Donald Trump: Muszę powstrzymywać Izrael przed rozprawieniem się z nimi

Prezydent USA był pytany przez CNN o doniesienia na temat powrotu na ulice w Gazie uzbrojonych członków Hamasu, którzy mają m.in. przeprowadzać egzekucje osób oskarżanych o kolaborację z Izraelem, a także członków uzbrojonych gangów plądrujących ruiny enklawy. Trump w odpowiedzi stwierdził, że Hamas „oczyszcza Gazę z brutalnych gangów” i dodał, że przyjrzy się doniesieniom, iż w wyniku działań Hamasu cierpieć mogą niewinni Palestyńczycy. 

Donald Trump ogłosił, że wojna w Strefie Gazy się zakończyła. Czy nie zrobił tego przedwcześnie?
Dyplomacja
Donald Trump nakłada pokój na Bliski Wschód

Punkt szósty planu pokojowego Donalda Trumpa dla Strefy Gazy przewiduje, że po ustaniu walk i powrocie zakładników do Izraela Hamas ma złożyć broń. Jak dotąd strona palestyńska nie zgodziła się na ten warunek. Co stanie się, jeśli Hamas się nie rozbroi?

– Myślę o tym. Izrael wróci na te ulice (Strefy Gazy – red.), jeśli tylko powiem słowo. Gdyby Izrael mógł tam wejść i się z nimi rozprawić, zrobiłby to – odparł Trump. – Musiałem ich powstrzymywać. Odbyłem ostrą rozmowę z Bibim (Beniaminem Netanjahu – red.) – dodał. Słowa te sugerują, że w przypadku, gdyby Hamas nie złożył broni, Trump może wyrazić zgodę na wznowienie przez Izrael działań militarnych w Strefie Gazy. 

Trump w rozmowie z dziennikarzami wyraził przekonanie, że Hamas uda się rozbroić bez udziału żołnierzy USA. 

Izrael podkreśla, że kolejny etap planu pokojowego, który ma być realizowany, obejmuje rozbrojenie Hamasu. Minister obrony Izraela Izrael Kac nakazał przygotowanie planu „całkowitego pokonania Hamasu”, jeśli ten nie zgodzi się na realizację planu Trumpa, a w Gazie dojdzie do wznowienia walk. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy

USA nie uważają, by Hamas łamał porozumienie wprowadzające zawieszenie broni w Strefie Gazy

