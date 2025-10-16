Aktualizacja: 16.10.2025 06:03 Publikacja: 16.10.2025 05:35
Donald Trump ostrzega, że izraelska armia może wznowić działania w Strefie Gazy
Foto: REUTERS
– Szybko zostanie wyjaśnione, o co chodzi z Hamasem – powiedział Trump w rozmowie z CNN, po tym, jak Izrael zaczął oskarżać Hamas, iż ten nie wywiązuje się z porozumienia, na mocy którego od 10 października w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni.
Wcześniej Hamas i Izrael zgodziły się na realizację pierwszego etapu 20-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez Donalda Trumpa. Etap ten obejmował zawieszenie broni i przekazanie przez Hamas Izraelowi wszystkich pozostających w enklawie zakładników, uprowadzonych w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku. Hamas 13 października przekazał Izraelowi 20 żywych zakładników i zwłoki czterech z 28 zakładników, którzy zginęli w Strefie Gazy. We wtorek Hamas przekazał kolejne cztery ciała – choć w przypadku jednego pojawiły się wątpliwości, czy są to zwłoki izraelskiego zakładnika, czy niezidentyfikowanego Palestyńczyka. W środę Hamas przekazał Izraelowi dwie kolejne trumny ze szczątkami zakładników. Izrael – zgodnie z porozumieniem – wypuścił z więzień blisko 2 tys. Palestyńczyków, w tym 250 odsiadujących wyroki dożywocia. Izrael ma też przekazać stronie palestyńskiej ciała 350 Palestyńczyków – jak dotąd przekazał pierwsze 45.
Czytaj więcej
Na ulicach miast w zrujnowanej Strefie Gazy znów pojawili się uzbrojeni członkowie Hamasu. Prezyd...
Izrael po 13 października zaczął oskarżać Hamas, że ten nie wywiązuje się ze swojej części porozumienia w kwestii przekazania Izraelowi wszystkich zakładników, w tym również ciał zakładników, którzy zginęli. Tel Awiw zagroził ograniczeniem dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, jeśli proces przekazywania ciał zakładników przez Hamas nie przyspieszy.
Donald Trump, prezydent USA
Trump w rozmowie z CNN stwierdził jednak, że kluczowe było przekazanie przez Hamas żywych zakładników. – Wyprowadzenie tych 20 zakładników było najważniejsze – stwierdził. Dwaj przedstawiciele administracji USA w rozmowie z CNN przekonywali, że Waszyngton nie uważa, iż Hamas łamie zasady porozumienia wprowadzającego zawieszenie broni, nie przekazując Izraelowi wszystkich ciał zakładników. USA miały otrzymać zapewnienie od Hamasu – za pośrednictwem mediatorów – że organizacja ta zrobi wszystko, co możliwe, by zlokalizować i zwrócić Izraelowi szczątki wszystkich zakładników, a Stany Zjednoczone udzielają, za pośrednictwem strony trzeciej, wsparcia wywiadowczego i logistycznego, które ma pomóc odnaleźć ciała zakładników, które mogą nadal znajdować się pod gruzami w niemal całkowicie zniszczonej w wyniku dwuletnich walk Strefie Gazy. USA nie wykluczają, że wyznaczone zostaną nagrody pieniężne dla tych mieszkańców Strefy Gazy, którzy dostarczą informacji pozwalających zlokalizować szczątki izraelskich zakładników.
Zniszczenia w Strefie Gazy
Foto: PAP
Prezydent USA był pytany przez CNN o doniesienia na temat powrotu na ulice w Gazie uzbrojonych członków Hamasu, którzy mają m.in. przeprowadzać egzekucje osób oskarżanych o kolaborację z Izraelem, a także członków uzbrojonych gangów plądrujących ruiny enklawy. Trump w odpowiedzi stwierdził, że Hamas „oczyszcza Gazę z brutalnych gangów” i dodał, że przyjrzy się doniesieniom, iż w wyniku działań Hamasu cierpieć mogą niewinni Palestyńczycy.
Czytaj więcej
W otoczeniu wielu światowych przywódców prezydent USA Donald Trump ogłosił zakończenie wojny w St...
Punkt szósty planu pokojowego Donalda Trumpa dla Strefy Gazy przewiduje, że po ustaniu walk i powrocie zakładników do Izraela Hamas ma złożyć broń. Jak dotąd strona palestyńska nie zgodziła się na ten warunek. Co stanie się, jeśli Hamas się nie rozbroi?
– Myślę o tym. Izrael wróci na te ulice (Strefy Gazy – red.), jeśli tylko powiem słowo. Gdyby Izrael mógł tam wejść i się z nimi rozprawić, zrobiłby to – odparł Trump. – Musiałem ich powstrzymywać. Odbyłem ostrą rozmowę z Bibim (Beniaminem Netanjahu – red.) – dodał. Słowa te sugerują, że w przypadku, gdyby Hamas nie złożył broni, Trump może wyrazić zgodę na wznowienie przez Izrael działań militarnych w Strefie Gazy.
Trump w rozmowie z dziennikarzami wyraził przekonanie, że Hamas uda się rozbroić bez udziału żołnierzy USA.
Izrael podkreśla, że kolejny etap planu pokojowego, który ma być realizowany, obejmuje rozbrojenie Hamasu. Minister obrony Izraela Izrael Kac nakazał przygotowanie planu „całkowitego pokonania Hamasu”, jeśli ten nie zgodzi się na realizację planu Trumpa, a w Gazie dojdzie do wznowienia walk.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Szybko zostanie wyjaśnione, o co chodzi z Hamasem – powiedział Trump w rozmowie z CNN, po tym, jak Izrael zaczął oskarżać Hamas, iż ten nie wywiązuje się z porozumienia, na mocy którego od 10 października w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni.
„Ruch Oporu wypełnił swoje zobowiązania wynikające z umowy, przekazując wszystkich izraelskich więźniów znajdują...
Rosyjska armia już w najbliższym czasie może się powiększyć o kolejne kilkaset tysięcy ludzi. Władimir Putin szy...
Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth zapowiedział, że „potężna siła ognia” trafi na Ukrainę dzięki...
Donald Trump cały czas sugeruje, że przekaże ukraińskiej armii pociski dalekiego zasięgu. Eksperci uważają, że b...
Na ulicach miast w zrujnowanej Strefie Gazy znów pojawili się uzbrojeni członkowie Hamasu. Prezydent USA Donald...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas