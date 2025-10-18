- Atakujący w maskach na twarzach ostrzelali budynek amerykańskiej ambasady z łuków i obrzucili ją granatami zapalającymi własnej konstrukcji - poinformował burmistrz Bogoty, Carlos Fernando Galen. - Czterech policjantów zostało rannych w twarz, nogi i ramiona - dodał.

Funkcjonariusze policji podczas protestu przed ambasadą USA w Bogocie Foto: Reuters/Sergio Acero

Komunikat kolumbijskiej policji mówi o czterech lekko rannych funkcjonariuszach policji, ugodzonych strzałami wypuszczonymi z łuków przez protestujących. Nie ma doniesień o zabitych lub ciężko rannych. Ruch samochodowy w centrum stolicy został poważnie zakłócony.

Czego dotyczy protest w Bogocie?

Jimmy Moreno, rzecznik grupy „Congreso de los Pueblos” (Kongres Ludowy), jednego z głównych organizatorów protestów, powiedział agencji AFP, że wydarzenie przed ambasadą zorganizowano, aby potępić prawicowy program Trumpa. - Protestujemy w obronie naszej suwerenności, przeciwko dalszej ingerencji Stanów Zjednoczonych, przeciwko wszystkiemu, w co Stany Zjednoczone były zaangażowane – mówił Moreno.