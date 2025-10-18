Aktualizacja: 18.10.2025 12:02 Publikacja: 18.10.2025 12:00
Protest przed ambasadą USA w Kolumbii
Foto: Reuters/Sergio Acero
- Atakujący w maskach na twarzach ostrzelali budynek amerykańskiej ambasady z łuków i obrzucili ją granatami zapalającymi własnej konstrukcji - poinformował burmistrz Bogoty, Carlos Fernando Galen. - Czterech policjantów zostało rannych w twarz, nogi i ramiona - dodał.
Funkcjonariusze policji podczas protestu przed ambasadą USA w Bogocie
Foto: Reuters/Sergio Acero
Komunikat kolumbijskiej policji mówi o czterech lekko rannych funkcjonariuszach policji, ugodzonych strzałami wypuszczonymi z łuków przez protestujących. Nie ma doniesień o zabitych lub ciężko rannych. Ruch samochodowy w centrum stolicy został poważnie zakłócony.
Jimmy Moreno, rzecznik grupy „Congreso de los Pueblos” (Kongres Ludowy), jednego z głównych organizatorów protestów, powiedział agencji AFP, że wydarzenie przed ambasadą zorganizowano, aby potępić prawicowy program Trumpa. - Protestujemy w obronie naszej suwerenności, przeciwko dalszej ingerencji Stanów Zjednoczonych, przeciwko wszystkiemu, w co Stany Zjednoczone były zaangażowane – mówił Moreno.
Protestujący w stolicy Kolumbii, Bogocie, wyposażeni w łuki
Foto: Reuters/Sergio Acero
Aktywiści organizacji przybyli do stolicy kraju 13 października. Rozpoczęli wówczas trwająca niemal tydzień okupację największego placu w mieście, znajdującego się przed stołecznym uniwersytetem.
Lewicowy prezydent Kolumbii Gustavo Petro, który w tym roku wielokrotnie popadał w konflikt z Trumpem, poinformował, że „zalecił ambasadzie USA w Bogocie zachowanie maksymalnej ostrożności”.
„Bardziej radykalna grupa zaatakowała policję pilnującą ambasady, a kilku młodych ludzi zostało rannych strzałami” – poinformował prezydent.
Grupa protestująca w swoim biuletynie wyraziła poparcie dla prezydenta Petro, ale wezwała rząd do utworzenia „frontu antyimperialistycznego”.
