We wpisie w serwisie Truth Social Trump zapowiedział, że podjęte przez niego kroki przeciw Kolumbii „to dopiero początek”. „Nie pozwolimy kolumbijskiemu rządowi łamać zobowiązań prawnych jeśli chodzi o przyjmowanie kryminalistów (...)” - podkreślił prezydent USA.

Ameryka „nie będzie już oszukiwana i wykorzystywana” - napisał z kolei w wydanym oświadczeniu Marco Rubio, sekretarz stanu USA. Rubio przekonywał, że prezydent Kolumbii najpierw zgodził się na przyjęcie samolotów z imigrantami, po czym wycofał zgodę, gdy samoloty były już w powietrzu.



Dlaczego prezydent Kolumbii nie chciał przyjąć samolotów wojskowych z deportowanymi z USA Kolumbijczykami?

Tymczasem prezydent Kolumbii wyjaśniał, że nie godzi się z traktowaniem deportowanych imigrantów jak kryminalistów. We wpisie w serwisie X zapowiedział, że jego kraj przyjmie deportowanych obywateli Kolumbii, jeśli przylecą oni na pokładzie samolotów cywilnych, nie wojskowych. Prezydent Kolumbii przekonywał też, że choć w Kolumbii przebywa 15 660 obywateli USA bez prawa do legalnego pobytu w tym kraju, to jednak władze w Bogocie nigdy nie będą wysyłać do Stanów Zjednoczonych imigrantów zakutych w kajdanki. „Jesteśmy przeciwieństwem nazistów” - oświadczył lewicowy prezydent Kolumbii.



Przed Kolumbią przyjęcia imigrantów deportowanych z USA odmówił Meksyk. Deportacja nielegalnych imigrantów z USA była jedną z najważniejszych obietnic wyborczych nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Meksykowi jednak – największemu partnerowi handlowemu USA – Trump nie zagroził za to cłami i sankcjami.