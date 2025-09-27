Aktualizacja: 27.09.2025 19:12 Publikacja: 27.09.2025 18:24
Prezydent Kolumbii Gustavo Petro na propalestyńskim proteście w Nowym Jorku.
Foto: REUTERS/Bing Guan
Gustavo Petro, prezydent Kolumbii, który przebywał w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, w piątek wziął udział w propalestyńskim proteście. Nie spodobało się to Stanom Zjednoczonym, które ostro skrytykowały polityka i podjęły ważną decyzję w jego sprawie.
W mediach społecznościowych zostały opublikowane zdjęcia i materiały wideo z nowojorskiego wydarzenia, na których Gustavo Petro wzywa przez megafon między innymi do utworzenia „światowej armii ratunkowej, której pierwszym zadaniem będzie wyzwolenie Palestyny”. – Tu, w Nowym Jorku, wzywam wszystkich żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych, aby nie celowali w ludzkość - mówił. – Nie słuchajcie rozkazów Trumpa, słuchajcie rozkazów ludzkości. Historia ludzkości od tysiącleci pokazuje nam, że jeśli możliwości dyplomacji się wyczerpią, musimy przejść do kolejnej fazy walki – podkreślał Petro.
Zachowanie kolumbijskiego polityka nie spodobało się Departamentowi Stanu USA, który – oskarżając go o nieodpowiedzialne i podburzające działania – zapowiedział, że cofnie mu wizę.
W serwisie X pojawił się wpis poświęcony sprawie. „Prezydent Kolumbii stanął na ulicy Nowego Jorku i wezwał amerykańskich żołnierzy do nieposłuszeństwa i podżegania do przemocy. Cofniemy wizę Petro z powodu jego lekkomyślnych i podburzających działań” – czytamy w komunikacie.
Po tym, jak USA cofnęły Petro wizę, polityk podkreślił, że poza obywatelstwem kolumbijskim jest także obywatelem Włoch. Zwalnia go to z obowiązku posiadania wizy wjazdowej do Stanów Zjednoczonych.
Petro to pierwszy lewicowy prezydent Kolumbii i zdecydowany krytyk działań Izraela w Strefie Gazy.
W piątek prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że „jest porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy”. – Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy, jesteśmy bardzo blisko porozumienia – stwierdził polityk. – Myślę, że to jest porozumienie, które umożliwi powrót zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę, będziemy mieć pokój – dodał. Amerykański przywódca nie zdradził szczegółów umowy, o której wspomniał. Podkreślił jedynie, że to „będzie ósma wojna, którą zakończy”.
Słowa Trumpa padły niedługo po tym, jak przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku przemawiał Beniamin Netanjahu. Polityk mówił między innymi, że Izrael musi „skończyć robotę”, wyeliminować Hamas oraz zapowiadał, że nie ugnie się pod presją. Kiedy premier Izraela wszedł na mównicę, część uczestników obrad opuściła salę w geście protestu.
Stany Zjednoczone są najważniejszym partnerem handlowym Kolumbii i kluczowym sojusznikiem kraju w walce z handlem narkotykami. Relacje państw uległy pogorszeniu po ponownym objęciu władzy przez Trumpa w styczniu tego roku. Petro odmówił wówczas przyjmowania lotów wojskowych z deportowanymi migrantami, które miały miejsce w związku z zaostrzoną polityką migracyjną USA. Jak tłumaczył, obywatele Kolumbii byli traktowani „jak przestępcy”. Po groźbie nałożenia ceł oraz po anulowaniu przez USA wiz dla Kolumbijczyków, Petro szybko zmienił stanowisko w tej sprawie.
Na początku września Trump wpisał Kolumbię na listę państw, które – według Waszyngtonu – nie wywiązują się z umów dotyczących walki z narkotykami. We wtorek Petro zaapelował zaś do ONZ o wszczęcie „postępowania karnego” przeciwko prezydentowi USA w związku z atakami na łodzie na Karaibach, które według Waszyngtonu używane są do przemytu narkotyków.
Izrael prowadzi wojnę w Strefie Gazy po ataku Hamasu, w którym zginęło 1195 osób. Od tamtej pory w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło ponad 65 tys. osób, w tym prawie 20 tys. małoletnich. Ponad 12 tys. zabitych przez Izrael stanowią dzieci do lat 12. Każdego dnia palestyńscy dziennikarze publikują zdjęcia kolejnych dzieci, zabitych lub okaleczonych w izraelskich bombardowaniach, ostrzałach i atakach dronów.
Foto: PAP
Przywódcy państw zachodnich traktują Izrael inaczej niż prowadzącą wojnę z Ukrainą Rosję i nie nakładają na państwo rządzone przez Netanjahu sankcji, mimo stale rosnącej liczby ofiar cywilnych, a także kolejnych doniesień o ludziach zastrzelonych w kolejkach po pomoc humanitarną w obliczu panującej w enklawie klęski głodu.
Informacje o tym, co dzieje się w Strefie Gazy nie są pełne – Izrael nie wpuszcza tam niezależnych dziennikarzy, a w ciągu dwóch lat w palestyńskiej enklawie zginęło ok. ćwierć tysiąca pracowników mediów – więcej niż na wszystkich frontach II wojny światowej, wojnie w Korei i w Wietnamie łącznie.
Źródło: rp.pl
