Rzeczpospolita
Wydarzenia
USA cofną wizę prezydentowi Kolumbii. Mówił, by „nie słuchać Trumpa”

Departament Stanu USA przekazał, że zdecydował o cofnięciu wizy prezydentowi Kolumbii Gustavo Petro. Powodem jest to, że polityk wziął udział w propalestyńskim proteście w Nowym Jorku.

Publikacja: 27.09.2025 18:24

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro na propalestyńskim proteście w Nowym Jorku.

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro na propalestyńskim proteście w Nowym Jorku.

Foto: REUTERS/Bing Guan

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Z jakiego powodu USA podjęły decyzję o cofnięciu wizy prezydentowi Kolumbii Gustavo Petro?
  • Jakie konsekwencje miało uczestnictwo Petro w propalestyńskim proteście w Nowym Jorku?
  • Jaki wpływ na relacje USA-Kolumbia miały działania Donalda Trumpa jako prezydenta USA?
  • Jakie są aktualne relacje Kolumbii z Izraelem i jak na nie wpływa polityka Gustava Petro?
  • Jakie stanowisko względem konfliktu w Strefie Gazy zajął Gustavo Petro?
  • Jak międzynarodowe reakcje wpływają na prowadzenie konfliktu przez Izrael w Strefie Gazy?

Gustavo Petro, prezydent Kolumbii, który przebywał w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, w piątek wziął udział w propalestyńskim proteście. Nie spodobało się to Stanom Zjednoczonym, które ostro skrytykowały polityka i podjęły ważną decyzję w jego sprawie. 

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro wziął udział w propalestyńskim proteście. Jak zareagowały USA?

W mediach społecznościowych zostały opublikowane zdjęcia i materiały wideo z nowojorskiego wydarzenia, na których Gustavo Petro wzywa przez megafon między innymi do utworzenia „światowej armii ratunkowej, której pierwszym zadaniem będzie wyzwolenie Palestyny”. – Tu, w Nowym Jorku, wzywam wszystkich żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych, aby nie celowali w ludzkość - mówił. – Nie słuchajcie rozkazów Trumpa, słuchajcie rozkazów ludzkości. Historia ludzkości od tysiącleci pokazuje nam, że jeśli możliwości dyplomacji się wyczerpią, musimy przejść do kolejnej fazy walki – podkreślał Petro.

Czytaj więcej

Gdy Beniamin Netanjahu przemawiał w ONZ, znaczna część delegatów wyszła z sali. W tym czasie izraels
Konflikty zbrojne
Beniamin Netanjahu w ONZ: „Nie” dla państwa Palestyna to polityka narodu Izraela

Zachowanie kolumbijskiego polityka nie spodobało się Departamentowi Stanu USA, który – oskarżając go o nieodpowiedzialne i podburzające działania – zapowiedział, że cofnie mu wizę. 

W serwisie X pojawił się wpis poświęcony sprawie. „Prezydent Kolumbii stanął na ulicy Nowego Jorku i wezwał amerykańskich żołnierzy do nieposłuszeństwa i podżegania do przemocy. Cofniemy wizę Petro z powodu jego lekkomyślnych i podburzających działań” – czytamy w komunikacie. 

Po tym, jak USA cofnęły Petro wizę, polityk podkreślił, że poza obywatelstwem kolumbijskim jest także obywatelem Włoch. Zwalnia go to z obowiązku posiadania wizy wjazdowej do Stanów Zjednoczonych. 

Petro to pierwszy lewicowy prezydent Kolumbii i zdecydowany krytyk działań Izraela w Strefie Gazy. 

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Konflikty zbrojne
Donald Trump mówi o „ósmej wojnie, którą zakończy”. „Jesteśmy blisko”

Trump o zakończeniu wojny w Strefie Gazy

W piątek prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że „jest porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy”. – Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy, jesteśmy bardzo blisko porozumienia – stwierdził polityk. – Myślę, że to jest porozumienie, które umożliwi powrót zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę, będziemy mieć pokój – dodał. Amerykański przywódca nie zdradził szczegółów umowy, o której wspomniał. Podkreślił jedynie, że to „będzie ósma wojna, którą zakończy”. 

Słowa Trumpa padły niedługo po tym, jak przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku przemawiał Beniamin Netanjahu. Polityk mówił między innymi, że Izrael musi „skończyć robotę”, wyeliminować Hamas oraz zapowiadał, że nie ugnie się pod presją. Kiedy premier Izraela wszedł na mównicę, część uczestników obrad opuściła salę w geście protestu.

Jakie relacje są między Kolumbią i Izraelem? Pogorszyły się, gdy prezydentem został Trump

Stany Zjednoczone są najważniejszym partnerem handlowym Kolumbii i kluczowym sojusznikiem kraju w walce z handlem narkotykami. Relacje państw uległy pogorszeniu po ponownym objęciu władzy przez Trumpa w styczniu tego roku. Petro odmówił wówczas przyjmowania lotów wojskowych z deportowanymi migrantami, które miały miejsce w związku z zaostrzoną polityką migracyjną USA. Jak tłumaczył, obywatele Kolumbii byli traktowani „jak przestępcy”. Po groźbie nałożenia ceł oraz po anulowaniu przez USA wiz dla Kolumbijczyków, Petro szybko zmienił stanowisko w tej sprawie. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
USA jednak nie nałożą ceł na Kolumbię. Jest porozumienie

Na początku września Trump wpisał Kolumbię na listę państw, które – według Waszyngtonu – nie wywiązują się z umów dotyczących walki z narkotykami. We wtorek Petro zaapelował zaś do ONZ o wszczęcie „postępowania karnego” przeciwko prezydentowi USA w związku z atakami na łodzie na Karaibach, które według Waszyngtonu używane są do przemytu narkotyków.

Na wojnie Izraela w Strefie Gazy wciąż giną dzieci

Izrael prowadzi wojnę w Strefie Gazy po ataku Hamasu, w którym zginęło 1195 osób. Od tamtej pory w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło ponad 65 tys. osób, w tym prawie 20 tys. małoletnich. Ponad 12 tys. zabitych przez Izrael stanowią dzieci do lat 12. Każdego dnia palestyńscy dziennikarze publikują zdjęcia kolejnych dzieci, zabitych lub okaleczonych w izraelskich bombardowaniach, ostrzałach i atakach dronów.

Foto: PAP

Przywódcy państw zachodnich traktują Izrael inaczej niż prowadzącą wojnę z Ukrainą Rosję i nie nakładają na państwo rządzone przez Netanjahu sankcji, mimo stale rosnącej liczby ofiar cywilnych, a także kolejnych doniesień o ludziach zastrzelonych w kolejkach po pomoc humanitarną w obliczu panującej w enklawie klęski głodu.

Informacje o tym, co dzieje się w Strefie Gazy nie są pełne – Izrael nie wpuszcza tam niezależnych dziennikarzy, a w ciągu dwóch lat w palestyńskiej enklawie zginęło ok. ćwierć tysiąca pracowników mediów – więcej niż na wszystkich frontach II wojny światowej, wojnie w Korei i w Wietnamie łącznie.

