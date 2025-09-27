Z tego artykułu się dowiesz: Z jakiego powodu USA podjęły decyzję o cofnięciu wizy prezydentowi Kolumbii Gustavo Petro?

Jakie konsekwencje miało uczestnictwo Petro w propalestyńskim proteście w Nowym Jorku?

Jaki wpływ na relacje USA-Kolumbia miały działania Donalda Trumpa jako prezydenta USA?

Jakie są aktualne relacje Kolumbii z Izraelem i jak na nie wpływa polityka Gustava Petro?

Jakie stanowisko względem konfliktu w Strefie Gazy zajął Gustavo Petro?

Jak międzynarodowe reakcje wpływają na prowadzenie konfliktu przez Izrael w Strefie Gazy?

Gustavo Petro, prezydent Kolumbii, który przebywał w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, w piątek wziął udział w propalestyńskim proteście. Nie spodobało się to Stanom Zjednoczonym, które ostro skrytykowały polityka i podjęły ważną decyzję w jego sprawie.

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro wziął udział w propalestyńskim proteście. Jak zareagowały USA?

W mediach społecznościowych zostały opublikowane zdjęcia i materiały wideo z nowojorskiego wydarzenia, na których Gustavo Petro wzywa przez megafon między innymi do utworzenia „światowej armii ratunkowej, której pierwszym zadaniem będzie wyzwolenie Palestyny”. – Tu, w Nowym Jorku, wzywam wszystkich żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych, aby nie celowali w ludzkość - mówił. – Nie słuchajcie rozkazów Trumpa, słuchajcie rozkazów ludzkości. Historia ludzkości od tysiącleci pokazuje nam, że jeśli możliwości dyplomacji się wyczerpią, musimy przejść do kolejnej fazy walki – podkreślał Petro.

Zachowanie kolumbijskiego polityka nie spodobało się Departamentowi Stanu USA, który – oskarżając go o nieodpowiedzialne i podburzające działania – zapowiedział, że cofnie mu wizę.