I to właśnie ta nieziemska sprawczość stała się jego przekleństwem. Wiosną 2020 r., gdy rządy z całego świata toczyły walkę o każdy respirator, Cieszyński podjął nie pierwsze w swojej karierze ryzyko, zamawiając sprzęt u handlarza bronią. Działał w logice wojennej, zapewne całkiem zasadnie przekonany o tym, że handlarz działa ręka w rękę z polskimi służbami wywiadowczymi. System go jednak nie osłonił. Został z etykietą aferzysty, choć bilans jego działań – per saldo – jest dla państwa zdecydowanie dodatni. Pamiętamy mu respiratory, których nie dowieziono, zapominając o milionach e-recept, które wystawiono. O milionach zwolnień lekarskich, które wystawia się online. Można spokojnie powiedzieć, że fakt, iż polska ochrona zdrowia się całkiem nie zawaliła, gdy nadeszła pandemia – to w dużej mierze jego zasługa.

Michał Dworczyk i jego lekcja pokory

Podobny los spotkał Michała Dworczyka. Twórca logistyki szczepień i architekt pomocy dla Wschodu, posyłany przez premiera co tydzień na inny odcinek wymagający specjalnej uwagi, niestety zapłacił ogromną cenę za nonszalancję w bezpieczeństwie cyfrowym. Afera mailowa obnażyła jego słabość, ale była też dla niego brutalną edukacją. Dziś Dworczyk to menedżer administracji publicznej bogatszy o bolesne doświadczenie, „ostrzelany”, na pewno już nauczony przez służby jak dbać o bezpieczeństwo swoich haseł. Państwo zainwestowało w jego edukację potężne środki (w tym koszt wizerunkowy), a teraz marnuje ten kapitał, trzymając go na bocznym torze. Jest szeregowym posłem opozycji, który musi marnować swój potencjał na organizację konferencji prasowych „o niczym”. Jego maile to cenna lekcja, z której chcę wierzyć, że całe państwo wyciągnęło solidne wnioski. Dziś każdy poseł przechodzi przeszkolenie z bezpieczeństwa cyfrowego.

Tragedia Dworczyka i Cieszyńskiego wybrzmiewa tym mocniej, gdy zestawimy ich z dowolnym urzędnikiem państwowym tego szczebla. Nie warto tu jednak podawać konkretnych przykładów, bo każdy z nas je zna, a i doświadczenie uczy, że piętnowanie ludzi niesprawczych raczej nie przyniesie jakichkolwiek pozytywnych skutków.

Pusta ławka po Tomaszu Arabskim i „twierdza Donalda Tuska”

Do listy "straconych" trzeba dopisać Tomasza Arabskiego. Ten technokratyczny mózg pierwszej administracji Tuska został wyeliminowany "śmiercią cywilną" po uchylonym już wyroku za organizację tragicznego lotu do Smoleńska, w którym zginął m.in. prezydent Lech Kaczyński. Skazano go niegdyś za to, że w zderzeniu z machiną polityczną nie zaciągnął hamulca ręcznego. Cóż miał bowiem zrobić? Będąc urzędnikiem Kancelarii Premiera, uniemożliwić skonfliktowanemu z nim prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu lot do Smoleńska? Dla każdego, kto pamięta dokładnie realia tamtej epoki i nie ma w sobie jakiejś silnej politycznej czy osobistej emocji, to zarzut kompletnie absurdalny.

Donald Tusk, niestety wracając do władzy, wyciągnął z historii Arabskiego specyficzne wnioski. Zamiast szukać nowych technokratów-wizjonerów, albo odważnie zrehabilitować Arabskiego, zbudował wokół siebie twierdzę. Jego dzisiejsze otoczenie to nie sztab generalny, ale gwardia przyboczna. Niestety premier nie pozwolił sobie na ryzyko wizerunkowe zatrudnienia człowieka, przeciwko któremu toczyła się sprawa karna, choćby absurdalna. Donald Tusk nie podjął ryzyka, by wyjść na konferencję prasową i wytłumaczyć tak potrzebną, choć trudną decyzję. Zapewne nie zrobił tego dla większego dobra, utrzymania wysokiego poparcia koalicji rządzącej. Z ogromną szkodą jednak dla Polski, otoczenie premiera dziś pozbawione jest „Araba”. Nawet jeżeli komisje śledcze, w trakcie których miał możliwość publicznego wystąpienia dowiodły, że to człowiek, o którym większość obywateli powinna marzyć, by chciał dla Polski pracować.