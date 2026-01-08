Reklama
Rząd chce lepszej ochrony dla sportsmenek po porodzie i sędziów

Reprezentantki Polski po urodzeniu dziecka będą pobierać stypendium przez rok, a nie pół roku jak dotychczas. Z kolei sędziowie sportowi będą chronieni jak funkcjonariusze publiczni - to założenia projektu ustawy, który w środę przyjął rząd.

Publikacja: 08.01.2026 10:02

Piłkarki ręczne reprezentacji Polski

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Mateusz Adamski

Przyjęty projekt nowelizacji ustawy o sporcie oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, wydłuża z sześciu do dwunastu miesięcy okres pobierania stypendium sportowego przez członkinie kadry narodowej po urodzeniu dziecka oraz zwiększa kwotę pobieranego w tym okresie stypendium z 50 do 81,5 proc.

Ma to usunąć dysproporcję praw zawodniczek w stosunku do kobiet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W uzasadnieniu zwrócono również uwagę, że dotychczasowy okres sześciu miesięcy od porodu był w większości sportów niewystarczający do powrotu przez zawodniczki do poziomu sportowego umożliwiającego skuteczną rywalizację na międzynarodowych imprezach mistrzowskich. 

Projekt przewiduje, że zawodniczce będzie wypłacane stypendium sportowe przez okres:

1) ciąży – w pełnej wysokości;

2) roku – w wysokości równej 81,5 proc. przyznanego stypendium sportowego w przypadku urodzenia dziecka lub zgonu tego dziecka w ciągu roku (czyli tego okresu, na który przysługuje stypendium sportowe) po upływie 8. tygodnia życia tego dziecka;

3) 12 tygodni – w wysokości równej 81,5 proc. przyznanego stypendium sportowego, w przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8. tygodni życia tego dziecka.

Analogiczne zasady mają obowiązywać w przypadku stypendiów wypłacanych przez lokalne samorządy. 

Sędzia podczas zawodów ma być chroniony jak funkcjonariusz publiczny

Projekt ma też pomóc w przeciwdziałaniu przemocy wobec sędziów sportowych. Autorzy nowelizacji zwracają bowiem uwagę, iż w ostatnich latach mamy do czynienia ze znacznie częstszym występowaniem incydentów polegających na naruszaniu godności osobistej i nietykalności cielesnej sędziów. W związku z tym do ustawy ma trafić przepis zgodnie z którym, osoba sprawująca funkcję sędziego sportowego podczas prowadzenia współzawodnictwa sportowego korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. 

Jak czytamy w ocenach skutków regulacji, „oznacza to, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna sędziów, ich życie i zdrowie, godność osobista, a także – prawidłowość prowadzonych przez nich czynności oraz szacunek dla realizowanych przez nich zadań. W rezultacie na szkodę sędziów prowadzących współzawodnictwo sportowe będą mogły być popełnione m.in. przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (...), czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego (art. 223 § 1 KK) czy znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 KK)”. Jak podkreślono, „w ten sposób zaostrzona zostanie odpowiedzialność karna osób, które dopuszczają się zamachów na sędziów wykonujących swoje obowiązki, co powinno spowodować zmniejszenie ilości tego typu incydentów”.

Nowe przepisy przewidują także, że sprawy dotyczące ataków na sędziów będą ścigane z urzędu, a nie – jak dotychczas – głównie z oskarżenia prywatnego.

