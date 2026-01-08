Aktualizacja: 08.01.2026 12:01 Publikacja: 08.01.2026 10:02
Piłkarki ręczne reprezentacji Polski
Foto: PAP/Marcin Bielecki
Przyjęty projekt nowelizacji ustawy o sporcie oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, wydłuża z sześciu do dwunastu miesięcy okres pobierania stypendium sportowego przez członkinie kadry narodowej po urodzeniu dziecka oraz zwiększa kwotę pobieranego w tym okresie stypendium z 50 do 81,5 proc.
Ma to usunąć dysproporcję praw zawodniczek w stosunku do kobiet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W uzasadnieniu zwrócono również uwagę, że dotychczasowy okres sześciu miesięcy od porodu był w większości sportów niewystarczający do powrotu przez zawodniczki do poziomu sportowego umożliwiającego skuteczną rywalizację na międzynarodowych imprezach mistrzowskich.
Projekt przewiduje, że zawodniczce będzie wypłacane stypendium sportowe przez okres:
1) ciąży – w pełnej wysokości;
2) roku – w wysokości równej 81,5 proc. przyznanego stypendium sportowego w przypadku urodzenia dziecka lub zgonu tego dziecka w ciągu roku (czyli tego okresu, na który przysługuje stypendium sportowe) po upływie 8. tygodnia życia tego dziecka;
3) 12 tygodni – w wysokości równej 81,5 proc. przyznanego stypendium sportowego, w przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8. tygodni życia tego dziecka.
Analogiczne zasady mają obowiązywać w przypadku stypendiów wypłacanych przez lokalne samorządy.
Czytaj więcej
Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowe...
Projekt ma też pomóc w przeciwdziałaniu przemocy wobec sędziów sportowych. Autorzy nowelizacji zwracają bowiem uwagę, iż w ostatnich latach mamy do czynienia ze znacznie częstszym występowaniem incydentów polegających na naruszaniu godności osobistej i nietykalności cielesnej sędziów. W związku z tym do ustawy ma trafić przepis zgodnie z którym, osoba sprawująca funkcję sędziego sportowego podczas prowadzenia współzawodnictwa sportowego korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.
Jak czytamy w ocenach skutków regulacji, „oznacza to, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna sędziów, ich życie i zdrowie, godność osobista, a także – prawidłowość prowadzonych przez nich czynności oraz szacunek dla realizowanych przez nich zadań. W rezultacie na szkodę sędziów prowadzących współzawodnictwo sportowe będą mogły być popełnione m.in. przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (...), czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego (art. 223 § 1 KK) czy znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 KK)”. Jak podkreślono, „w ten sposób zaostrzona zostanie odpowiedzialność karna osób, które dopuszczają się zamachów na sędziów wykonujących swoje obowiązki, co powinno spowodować zmniejszenie ilości tego typu incydentów”.
Nowe przepisy przewidują także, że sprawy dotyczące ataków na sędziów będą ścigane z urzędu, a nie – jak dotychczas – głównie z oskarżenia prywatnego.
Czytaj więcej
Ostatnia aktywność Prezydenta RP, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzają...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od środy 7 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać przepisy, które pozwolą fiskusowi na przywrócenie podatnikowi ter...
Wchodząca w życie nowelizacja prawa budowlanego ma ograniczyć pieniactwo i wyłudzanie pieniędzy od inwestorów. C...
Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjneg...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Jeden ze współwłaścicieli nie może żądać zapłaty całego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkal...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas