Przyjęty projekt nowelizacji ustawy o sporcie oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, wydłuża z sześciu do dwunastu miesięcy okres pobierania stypendium sportowego przez członkinie kadry narodowej po urodzeniu dziecka oraz zwiększa kwotę pobieranego w tym okresie stypendium z 50 do 81,5 proc.

Reklama Reklama

Ma to usunąć dysproporcję praw zawodniczek w stosunku do kobiet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W uzasadnieniu zwrócono również uwagę, że dotychczasowy okres sześciu miesięcy od porodu był w większości sportów niewystarczający do powrotu przez zawodniczki do poziomu sportowego umożliwiającego skuteczną rywalizację na międzynarodowych imprezach mistrzowskich.

Projekt przewiduje, że zawodniczce będzie wypłacane stypendium sportowe przez okres:

1) ciąży – w pełnej wysokości;

2) roku – w wysokości równej 81,5 proc. przyznanego stypendium sportowego w przypadku urodzenia dziecka lub zgonu tego dziecka w ciągu roku (czyli tego okresu, na który przysługuje stypendium sportowe) po upływie 8. tygodnia życia tego dziecka;