Giełda w kratkę, a emocji w Parkiet Challenge coraz więcej

W drugim tygodniu Parkiet Challenge nastroje na rynkach były zdecydowanie lepsze niż w pierwszym. Sygnał do zwyżek przyszedł zza oceanu i objął zarówno akcje, jak i kryptowaluty, na których także można zarabiać w ramach gry giełdowej „Parkietu”. Gra stała się zdecydowanie bardziej wyrównana, a to oznacza tylko więcej emocji w walce o finał.

Prawie 20 proc. w tydzień

Pierwszy etap gry giełdowej „Parkietu” wchodzi w decydującą fazę, choć wciąż do gry można dołączyć i walczyć o nagrody, zwłaszcza jeśli mamy odpowiednie wyczucie rynkowe, a o to w ostatnim czasie nie jest łatwo. Nasza gra może być zatem cenną okazją na zdobycie doświadczenia na zmiennym rynku. Przypomnijmy, że o ile w pierwszym tygodniu zmagań indeksy akcji głównie zniżkowały, o tyle drugi tydzień przyniósł poprawę nastrojów na rynkach akcji czy bitcoina. Początkowo więc na czoło rankingu wysuwali się gracze liczący na spadki, natomiast teraz karta się odwróciła. Ubiegły tydzień bitcoin zakończył zwyżką o 3,6 proc. Podobnie rósł S&P 500, a Nasdaq zyskał aż 4,9 proc. Krajowy rynek nie odnotował tak spektakularnych wzrostów, ale 2,7-proc. umocnienie WIG-u z nawiązką wymazało poprzedni, słabszy tydzień. Mocne zachowanie indeksu szerokiego rynku to głównie zasługa dużych spółek. WIG20 zakończył ostatni tydzień listopada 2,77-proc. umocnieniem.

Foto: GG Parkiet

Jakie by jednak warunki nie panowały na rynku, nasi uczestnicy są w stanie zarabiać krocie. W drugim tygodniu rywalizacji najwyższą stopę zwrotu wypracował gracz o nazwie „Lukasz_on_GPW”, którego portfel w poprzednim tygodniu wzrósł o niemal 20 proc. m.in. za sprawą Orange i KGHM. Miejsce drugie z 18,75-proc. stopą zwrotu zajął „Matterk”, a na trzecim uplasował się „Big Loss Enjoyer”, aczkolwiek w minionym tygodniu nie zawarł on żadnej transakcji. Kolejnym graczem, który spełnił ten warunek, był „ATHbuyerATLseller”. W rankingach tygodniowych najlepsza osoba zgarnia 1 tys. zł.

W czołówce gry nastąpiły spore przeszacowania. Obecnie liderem (po dwóch tygodniach) pierwszego etapu jest „AdamBolek” z 19-proc. stopą zwrotu. Drugi jest „Matrixss22”, który jak dotąd zarobił ponad 18 proc., a trzeci – „Czachon77”.