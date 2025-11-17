12 min. 1 sek.

Za mało kobiet w zarządach, kryzys ofert IT w UE, Trump znosi cła na żywność

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Za mało kobiet we władzach polskich firm

Unijna dyrektywa Women on Boards wymaga, by co najmniej 1/3 członków zarządów i rad nadzorczych stanowiły kobiety. Tymczasem raport Fundacji Liderek Biznesu pokazuje, że w Polsce udział ten wynosi około 17 proc.. Tylko 12 z ponad 400 spółek z głównego rynku GPW spełnia unijne wymogi, a w ponad 60 proc. firm w zarządach nie ma ani jednej kobiety. Ekspertki podkreślają, że w czasie walki o talenty i przyspieszenia technologicznego niewykorzystanie potencjału kobiet jest poważnym błędem rozwojowym.

Europa traci oferty pracy w branży technologicznej

Z raportu Indeed wynika, że liczba ofert pracy w IT globalnie spadła o 18 proc. w ostatnich pięciu latach, ale w Europie kryzys jest znacznie głębszy. W Szwajcarii ofert jest o połowę mniej, w Wielkiej Brytanii o 41 proc., a we Francji i Niemczech o około 1/3. Eksperci wskazują, że w krajach zachodnich popyt na specjalistów osłabia dynamiczny rozwój AI. Na drugim biegunie są Katar, Arabia Saudyjska i ZEA, gdzie oferty rosną nawet o 200 proc.. W Europie pozytywnie wyróżnia się Hiszpania, gdzie zapotrzebowanie na specjalistów IT wzrosło o 21 proc..