W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Unijna dyrektywa Women on Boards wymaga, by co najmniej 1/3 członków zarządów i rad nadzorczych stanowiły kobiety. Tymczasem raport Fundacji Liderek Biznesu pokazuje, że w Polsce udział ten wynosi około 17 proc.. Tylko 12 z ponad 400 spółek z głównego rynku GPW spełnia unijne wymogi, a w ponad 60 proc. firm w zarządach nie ma ani jednej kobiety. Ekspertki podkreślają, że w czasie walki o talenty i przyspieszenia technologicznego niewykorzystanie potencjału kobiet jest poważnym błędem rozwojowym.
Z raportu Indeed wynika, że liczba ofert pracy w IT globalnie spadła o 18 proc. w ostatnich pięciu latach, ale w Europie kryzys jest znacznie głębszy. W Szwajcarii ofert jest o połowę mniej, w Wielkiej Brytanii o 41 proc., a we Francji i Niemczech o około 1/3. Eksperci wskazują, że w krajach zachodnich popyt na specjalistów osłabia dynamiczny rozwój AI. Na drugim biegunie są Katar, Arabia Saudyjska i ZEA, gdzie oferty rosną nawet o 200 proc.. W Europie pozytywnie wyróżnia się Hiszpania, gdzie zapotrzebowanie na specjalistów IT wzrosło o 21 proc..
Donald Trump ogłosił zniesienie ceł na ponad 200 produktów spożywczych, w tym kawę, wołowinę czy banany. Decyzja ma ograniczyć presję inflacyjną, szczególnie dotkliwą dla najuboższych Amerykanów. Biały Dom planuje także nowe świadczenie – 2000 dol. dla najmniej zarabiających, finansowane z wpływów celnych.
Rusza główny etap Parkiet Challenge – gry, w której inwestorzy rywalizują na realnych danych rynkowych, lecz bez ryzyka finansowego. Organizatorzy przewidzieli nagrody: 20 tys. zł za pierwsze miejsce, 10 tys. zł za drugie i 5 tys. zł za trzecie. Gra potrwa do 5 grudnia i jest otwarta także dla początkujących inwestorów.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
