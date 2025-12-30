9 min. 11 sek.
Aktualizacja: 30.12.2025 08:53 Publikacja: 30.12.2025 07:00
W podsumowaniu roku z podcastem „Twój Biznes” między innymi:
Mijający rok miał być dobry dla polskiej gospodarki i wiele wskazuje na to, że te oczekiwania zostały spełnione. Wzrost PKB systematycznie przyspieszał – od 3,2 proc. w pierwszym kwartale, przez 3,6 proc. w drugim, po 3,8 proc. w trzecim. Cały rok najprawdopodobniej zakończy się wzrostem przekraczającym 3,5 proc. rok do roku. Motorem pozostawała konsumpcja, wspierana stabilnym rynkiem pracy. Od stycznia do listopada sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,4 proc. rok do roku, a inwestycje – napędzane środkami z KPO i funduszy unijnych – rosły średnio o ponad 3,5 proc. kwartał do kwartału. Efektem będzie przekroczenie przez polski PKB bariery 1 bln dol. i wejście do grona 20 największych gospodarek świata.
Czytaj więcej
PKB Polski urósł w trzecim kwartale o 3,8 proc. rok do roku (w ujęciu nieodsezonowanym) – podał w...
Za solidnym wzrostem gospodarczym stoi również ekspansywna polityka fiskalna. Wydatki rządowe wzrosły od stycznia do października o ponad 7,5 proc. rok do roku, co przełożyło się na wyraźne pogorszenie stanu finansów publicznych. Deficyt sektora finansów publicznych ma sięgnąć blisko 7 proc. PKB – jednego z najwyższych poziomów od dwóch dekad. Równolegle rośnie zadłużenie sektora rządowego i samorządowego, które zbliża się do progu 60 proc. PKB. Choć Ministerstwo Finansów podejmuje działania konsolidacyjne, presja wydatków, w tym zbrojeniowych, sprawia, że sytuacja fiskalna pozostaje dużym wyzwaniem.
Czytaj więcej
W 2026 r. Polska pozostanie krajem wysokiego deficytu. Rok 2025 zamiast oczekiwanej poprawy przyn...
Zdecydowanie lepsze nastroje panowały na warszawskiej giełdzie. Od początku roku indeks szerokiego rynku wzrósł o około 44 proc., a WIG20 zyskał ponad 40 proc. Hossę napędzał m.in. silny napływ kapitału zagranicznego, koncentrującego się na największych spółkach. Szczególnie wyróżniał się KGHM, którego akcje zdrożały od stycznia o ponad 130 proc. Imponujące wzrosty notowały również ENEA, Orlen oraz mBank, wychodzący na prostą po problemach związanych z kredytami frankowymi. Mimo świetnych wyników indeksów, słabym punktem rynku był niski poziom debiutów – w 2025 r. na główny parkiet trafiła tylko jedna spółka, Diagnostyka.
Czytaj więcej
Polska gospodarka rozwija się bardzo prężnie i w tym obszarze mamy optymistyczne prognozy na przy...
Jedną z największych niespodzianek roku okazała się skala obniżek stóp procentowych. Stopa referencyjna spadła z 5,75 proc. na początku roku do 4 proc. po sześciu decyzjach Rady Polityki Pieniężnej. Było to możliwe dzięki wyraźnemu spadkowi inflacji – z 5,3 proc. w styczniu do 2,5 proc. w listopadzie, czyli do celu inflacyjnego NBP. Polska gospodarka wykazała się także odpornością na globalne zawirowania, w tym wojnę handlową oraz napięcia na linii Chiny–Unia Europejska. Ważnym trendem były również działania deregulacyjne – zarówno w Polsce, dzięki inicjatywie „Sprawdzamy” kierowanej przez Rafała Brzoskę, jak i w Brukseli, gdzie Komisja Europejska zapowiedziała zmiany m.in. w obszarze AI Act i regulacji ESG.
Czytaj więcej
Inflacja w ryzach, dobra ocena sytuacji finansowej przez gospodarstwa domowe oraz migające coraz...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas