Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

9 min. 11 sek.

Podsumowanie roku: wzrost PKB, giełdowa hossa i stopy procentowe w dół

Rok 2025 przyniósł przyspieszenie wzrostu PKB, imponującą hossę na GPW i zaskakująco szybkie obniżki stóp procentowych. Jednocześnie pogorszyła się sytuacja finansów publicznych, a globalne napięcia testowały odporność gospodarki.

Publikacja: 30.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W podsumowaniu roku z podcastem „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Wzrost gospodarczy i rekordowy PKB Polski

Mijający rok miał być dobry dla polskiej gospodarki i wiele wskazuje na to, że te oczekiwania zostały spełnione. Wzrost PKB systematycznie przyspieszał – od 3,2 proc. w pierwszym kwartale, przez 3,6 proc. w drugim, po 3,8 proc. w trzecim. Cały rok najprawdopodobniej zakończy się wzrostem przekraczającym 3,5 proc. rok do roku. Motorem pozostawała konsumpcja, wspierana stabilnym rynkiem pracy. Od stycznia do listopada sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,4 proc. rok do roku, a inwestycje – napędzane środkami z KPO i funduszy unijnych – rosły średnio o ponad 3,5 proc. kwartał do kwartału. Efektem będzie przekroczenie przez polski PKB bariery 1 bln dol. i wejście do grona 20 największych gospodarek świata.

Czytaj więcej

Polska gospodarka przyspiesza. PKB wyżej o 3,8 procent rok do roku
Dane gospodarcze
Polska gospodarka przyspiesza. PKB wyżej o 3,8 procent rok do roku

Finanse publiczne pod presją deficytu i długu

Za solidnym wzrostem gospodarczym stoi również ekspansywna polityka fiskalna. Wydatki rządowe wzrosły od stycznia do października o ponad 7,5 proc. rok do roku, co przełożyło się na wyraźne pogorszenie stanu finansów publicznych. Deficyt sektora finansów publicznych ma sięgnąć blisko 7 proc. PKB – jednego z najwyższych poziomów od dwóch dekad. Równolegle rośnie zadłużenie sektora rządowego i samorządowego, które zbliża się do progu 60 proc. PKB. Choć Ministerstwo Finansów podejmuje działania konsolidacyjne, presja wydatków, w tym zbrojeniowych, sprawia, że sytuacja fiskalna pozostaje dużym wyzwaniem.

Czytaj więcej

Minister finansów Andrzej Domański
Budżet i podatki
Gorzki bilans w kasie państwa. Deficyt blisko 7 proc. PKB, dług pnie się w górę
Reklama
Reklama

Hossa na GPW i kapitał zagraniczny

Zdecydowanie lepsze nastroje panowały na warszawskiej giełdzie. Od początku roku indeks szerokiego rynku wzrósł o około 44 proc., a WIG20 zyskał ponad 40 proc. Hossę napędzał m.in. silny napływ kapitału zagranicznego, koncentrującego się na największych spółkach. Szczególnie wyróżniał się KGHM, którego akcje zdrożały od stycznia o ponad 130 proc. Imponujące wzrosty notowały również ENEA, Orlen oraz mBank, wychodzący na prostą po problemach związanych z kredytami frankowymi. Mimo świetnych wyników indeksów, słabym punktem rynku był niski poziom debiutów – w 2025 r. na główny parkiet trafiła tylko jedna spółka, Diagnostyka.

Czytaj więcej

Przed rynkiem kapitałowym wciąż jeszcze dużo pracy
Biznes
Przed rynkiem kapitałowym wciąż jeszcze dużo pracy

Stopy procentowe, inflacja i globalne wyzwania

Jedną z największych niespodzianek roku okazała się skala obniżek stóp procentowych. Stopa referencyjna spadła z 5,75 proc. na początku roku do 4 proc. po sześciu decyzjach Rady Polityki Pieniężnej. Było to możliwe dzięki wyraźnemu spadkowi inflacji – z 5,3 proc. w styczniu do 2,5 proc. w listopadzie, czyli do celu inflacyjnego NBP. Polska gospodarka wykazała się także odpornością na globalne zawirowania, w tym wojnę handlową oraz napięcia na linii Chiny–Unia Europejska. Ważnym trendem były również działania deregulacyjne – zarówno w Polsce, dzięki inicjatywie „Sprawdzamy” kierowanej przez Rafała Brzoskę, jak i w Brukseli, gdzie Komisja Europejska zapowiedziała zmiany m.in. w obszarze AI Act i regulacji ESG.

Czytaj więcej

Pożegnanie z inflacją, powitanie z presją z Chin
Dane gospodarcze
Pożegnanie z inflacją, powitanie z presją z Chin

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Miejsca Polska Regiony Azja Chiny Dane Gospodarcze Inflacja Produkt Krajowy Brutto (PKB) Stopy Procentowe Rynki Organizacje Rada Polityki Pieniężnej (RPP) Gospodarka biznes Kontrola GPW Hossa wojna handlowa

Powiązane

Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania
Biznes
Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania
Zygmunt Solorz
Biznes
Dzieci Zygmunta Solorza przejęły władzę w Cyfrowym Polsacie. Wielkie roszady
Przed rynkiem kapitałowym wciąż jeszcze dużo pracy
Biznes
Przed rynkiem kapitałowym wciąż jeszcze dużo pracy
Dron chińskiej firmy DJI
Biznes
Amerykanie już nie kupią najnowszych chińskich dronów. „Niedopuszczalne ryzyko”
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Droższa Wigilia, chińskie cła i przeludnione mieszkania w Polsce

11 min. 1 sek.

Spotykamy naukę z biznesem
Biznes
Spotykamy naukę z biznesem
Europa, czyli spokojna przystań
Biznes
Europa, czyli spokojna przystań
Donald Trump właściwie każdego dnia nadaje ton międzynarodowemu życiu politycznemu i gospodarczemu
Biznes
Co zadecyduje o losach świata w 2026 roku
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama