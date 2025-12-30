Hossa na GPW i kapitał zagraniczny

Zdecydowanie lepsze nastroje panowały na warszawskiej giełdzie. Od początku roku indeks szerokiego rynku wzrósł o około 44 proc., a WIG20 zyskał ponad 40 proc. Hossę napędzał m.in. silny napływ kapitału zagranicznego, koncentrującego się na największych spółkach. Szczególnie wyróżniał się KGHM, którego akcje zdrożały od stycznia o ponad 130 proc. Imponujące wzrosty notowały również ENEA, Orlen oraz mBank, wychodzący na prostą po problemach związanych z kredytami frankowymi. Mimo świetnych wyników indeksów, słabym punktem rynku był niski poziom debiutów – w 2025 r. na główny parkiet trafiła tylko jedna spółka, Diagnostyka.

Czytaj więcej Biznes Przed rynkiem kapitałowym wciąż jeszcze dużo pracy Polska gospodarka rozwija się bardzo prężnie i w tym obszarze mamy optymistyczne prognozy na przy...

Stopy procentowe, inflacja i globalne wyzwania

Jedną z największych niespodzianek roku okazała się skala obniżek stóp procentowych. Stopa referencyjna spadła z 5,75 proc. na początku roku do 4 proc. po sześciu decyzjach Rady Polityki Pieniężnej. Było to możliwe dzięki wyraźnemu spadkowi inflacji – z 5,3 proc. w styczniu do 2,5 proc. w listopadzie, czyli do celu inflacyjnego NBP. Polska gospodarka wykazała się także odpornością na globalne zawirowania, w tym wojnę handlową oraz napięcia na linii Chiny–Unia Europejska. Ważnym trendem były również działania deregulacyjne – zarówno w Polsce, dzięki inicjatywie „Sprawdzamy” kierowanej przez Rafała Brzoskę, jak i w Brukseli, gdzie Komisja Europejska zapowiedziała zmiany m.in. w obszarze AI Act i regulacji ESG.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.