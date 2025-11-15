Lista zwolnień ogłoszona przez Biały Dom obejmuje szeroką gamę artykułów – od awokado i pomidorów po kokosy i mango. Administracja poinformowała, że towary te zostały wyłączone z ceł, ponieważ nie mogą być wytwarzane w kraju w wystarczających ilościach.

Trump przez długi czas utrzymywał, że jego polityka celna – obejmująca podstawową 10-proc. stawkę na import oraz dodatkowe opłaty wobec wielu partnerów handlowych – nie doprowadzi do wzrostu cen dla konsumentów. Argumentował, że cła są konieczne do zmniejszenia deficytu handlowego i zachęcania Amerykanów do kupowania krajowych produktów.

Mimo to rosnące ceny, zwłaszcza gwałtownie drożejąca wołowina, stały się dla prezydenta poważnym problemem politycznym. W ubiegłym tygodniu Trump wezwał nawet do wszczęcia federalnego śledztwa w branży mięsnej, oskarżając firmy o „nielegalną zmowę, ustalanie cen i manipulowanie rynkiem”.

Rosnące koszty żywności obciążają budżety amerykańskich gospodarstw domowych. Według indeksu CPI we wrześniu ceny żywności kupowanej do domu wzrosły o około 2,7 proc. rok do roku (publikację nowszych danych opóźniono z powodu przerwy w pracy rządu).