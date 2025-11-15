Aktualizacja: 15.11.2025 12:04 Publikacja: 15.11.2025 11:11
Prezydent Donald Trump
Foto: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg
Lista zwolnień ogłoszona przez Biały Dom obejmuje szeroką gamę artykułów – od awokado i pomidorów po kokosy i mango. Administracja poinformowała, że towary te zostały wyłączone z ceł, ponieważ nie mogą być wytwarzane w kraju w wystarczających ilościach.
Trump przez długi czas utrzymywał, że jego polityka celna – obejmująca podstawową 10-proc. stawkę na import oraz dodatkowe opłaty wobec wielu partnerów handlowych – nie doprowadzi do wzrostu cen dla konsumentów. Argumentował, że cła są konieczne do zmniejszenia deficytu handlowego i zachęcania Amerykanów do kupowania krajowych produktów.
Czytaj więcej
Prezydent Stanów Zjednoczonych powiększył majątek do poziomu kilkakrotnie większego niż w czasie...
Mimo to rosnące ceny, zwłaszcza gwałtownie drożejąca wołowina, stały się dla prezydenta poważnym problemem politycznym. W ubiegłym tygodniu Trump wezwał nawet do wszczęcia federalnego śledztwa w branży mięsnej, oskarżając firmy o „nielegalną zmowę, ustalanie cen i manipulowanie rynkiem”.
Rosnące koszty żywności obciążają budżety amerykańskich gospodarstw domowych. Według indeksu CPI we wrześniu ceny żywności kupowanej do domu wzrosły o około 2,7 proc. rok do roku (publikację nowszych danych opóźniono z powodu przerwy w pracy rządu).
Czytaj więcej
Stany Zjednoczone obniżą cła na towary ze Szwajcarii z druzgocącego poziomu 39 do 15 procent w ra...
Zwolnienia z ceł mają złagodzić presję cenową, choć eksperci podkreślają, że na koszty wpływają także globalne problemy podażowe – szczególnie w przypadku kawy i wołowiny.
Zmiany ogłoszono zaledwie dzień po przedstawieniu wstępnych porozumień handlowych z czterema krajami Ameryki Łacińskiej, które zakładają m.in. 10-proc. cła na większość towarów z Argentyny, Gwatemali i Salwadoru oraz 15-proc. na produkty z Ekwadoru. Jednocześnie zniesiono taryfy na artykuły, które nie są uprawiane ani produkowane w USA w wystarczających ilościach – jak banany czy kawa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Lista zwolnień ogłoszona przez Biały Dom obejmuje szeroką gamę artykułów – od awokado i pomidorów po kokosy i mango. Administracja poinformowała, że towary te zostały wyłączone z ceł, ponieważ nie mogą być wytwarzane w kraju w wystarczających ilościach.
Trump przez długi czas utrzymywał, że jego polityka celna – obejmująca podstawową 10-proc. stawkę na import oraz dodatkowe opłaty wobec wielu partnerów handlowych – nie doprowadzi do wzrostu cen dla konsumentów. Argumentował, że cła są konieczne do zmniejszenia deficytu handlowego i zachęcania Amerykanów do kupowania krajowych produktów.
Stany Zjednoczone obniżą cła na towary ze Szwajcarii z druzgocącego poziomu 39 do 15 procent w ramach nowej umow...
W segmencie samochodów premium sezonowe obniżki cen mogą przekraczać nawet 100 tys. zł.
Zakupy i bankowość w jednym miejscu – bez logowania i bez przelewów. Największy polski bank i największa platfo...
Akcje Richemont i Swatch Group – właścicieli luksusowych szwajcarskich marek zegarków – wzrosły po tym, jak prez...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Szwedzki gigant meblowy zaliczył potężny spadek zysku w ostatnim roku obrotowym. IKEA tłumaczy to wojną celną ro...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas