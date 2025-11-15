Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Trump obniża cła na wybrane produkty spożywcze

Prezydent Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie wykonawcze obniżające cła na dziesiątki produktów spożywczych. Decyzja ta zapada w momencie, gdy Biały Dom mierzy się z rosnącą krytyką z powodu wysokich cen w amerykańskich sklepach.

Publikacja: 15.11.2025 11:11

Prezydent Donald Trump

Prezydent Donald Trump

Foto: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg

gwol

Lista zwolnień ogłoszona przez Biały Dom obejmuje szeroką gamę artykułów – od awokado i pomidorów po kokosy i mango. Administracja poinformowała, że towary te zostały wyłączone z ceł, ponieważ nie mogą być wytwarzane w kraju w wystarczających ilościach.

Trump przez długi czas utrzymywał, że jego polityka celna – obejmująca podstawową 10-proc. stawkę na import oraz dodatkowe opłaty wobec wielu partnerów handlowych – nie doprowadzi do wzrostu cen dla konsumentów. Argumentował, że cła są konieczne do zmniejszenia deficytu handlowego i zachęcania Amerykanów do kupowania krajowych produktów.

Czytaj więcej

Donald Trump Jr. (z lewej) i Eric Trump (z prawej) mocno wspierają swojego ojca, prezydenta USA Dona
Biznes
Rodzina Trumpów miała finansowo udany rok

Mimo to rosnące ceny, zwłaszcza gwałtownie drożejąca wołowina, stały się dla prezydenta poważnym problemem politycznym. W ubiegłym tygodniu Trump wezwał nawet do wszczęcia federalnego śledztwa w branży mięsnej, oskarżając firmy o „nielegalną zmowę, ustalanie cen i manipulowanie rynkiem”.

Rosnące koszty żywności obciążają budżety amerykańskich gospodarstw domowych. Według indeksu CPI we wrześniu ceny żywności kupowanej do domu wzrosły o około 2,7 proc. rok do roku (publikację nowszych danych opóźniono z powodu przerwy w pracy rządu).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Szwajcarskie flagi narodowe powiewają nad Pałacem Federalnym, budynkiem parlamentu Szwajcarii, w Ber
Handel
Nowa umowa handlowa USA–Szwajcaria: cła w dół, inwestycje w górę

Zwolnienia z ceł mają złagodzić presję cenową, choć eksperci podkreślają, że na koszty wpływają także globalne problemy podażowe – szczególnie w przypadku kawy i wołowiny.

Zmiany ogłoszono zaledwie dzień po przedstawieniu wstępnych porozumień handlowych z czterema krajami Ameryki Łacińskiej, które zakładają m.in. 10-proc. cła na większość towarów z Argentyny, Gwatemali i Salwadoru oraz 15-proc. na produkty z Ekwadoru. Jednocześnie zniesiono taryfy na artykuły, które nie są uprawiane ani produkowane w USA w wystarczających ilościach – jak banany czy kawa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump ekonomia Cła Donalda Trumpa Donald Trump - druga kadencja

Lista zwolnień ogłoszona przez Biały Dom obejmuje szeroką gamę artykułów – od awokado i pomidorów po kokosy i mango. Administracja poinformowała, że towary te zostały wyłączone z ceł, ponieważ nie mogą być wytwarzane w kraju w wystarczających ilościach.

Trump przez długi czas utrzymywał, że jego polityka celna – obejmująca podstawową 10-proc. stawkę na import oraz dodatkowe opłaty wobec wielu partnerów handlowych – nie doprowadzi do wzrostu cen dla konsumentów. Argumentował, że cła są konieczne do zmniejszenia deficytu handlowego i zachęcania Amerykanów do kupowania krajowych produktów.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Szwajcarskie flagi narodowe powiewają nad Pałacem Federalnym, budynkiem parlamentu Szwajcarii, w Ber
Handel
Nowa umowa handlowa USA–Szwajcaria: cła w dół, inwestycje w górę
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Tanieją samochody. W salonach ruszyły wyprzedaże
Handel
Tanieją samochody. W salonach ruszyły wyprzedaże
PKO BP i Allegro łączą siły. „Płatności na jeden klik"
Handel
PKO BP i Allegro łączą siły. „Płatności na jeden klik"
Luksusowe damskie zegarki Omega Seamaster w witrynie butiku Omega AG, należącego do Swatch Group AG,
Handel
Szwajcarski eksport pod presją ceł. Donald Trump zapowiada porozumienie
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
IKEA z ogromnym spadkiem zysku. Szwedzki gigant skończy z niskimi cenami?
Handel
IKEA z ogromnym spadkiem zysku. Szwedzki gigant skończy z niskimi cenami?
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama