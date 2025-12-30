Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Ewy Wrzosek?

Na czym polegały naruszenia formalne i organizacyjne, których dopuściła się Ewa Wrzosek?

Dlaczego zdaniem prokuratury, mimo naruszeń, Ewa Wrzosek nie popełniła przestępstwa?

Z decyzji o umorzeniu wydanej 12 grudnia 2025 r. przez prokuratora Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej (WSW PK) wynika, że Ewa Wrzosek nadużyła uprawnień jako prokurator.

Ewa Wrzosek złamała zasady przygotowywania dokumentów prokuratorskich

W marcu 2024 r. media obiegły doniesienia o działaniach prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie Ewy Wrzosek, polegających na przygotowywaniu dokumentów prokuratorskich (dotyczących m.in. mediów publicznych) poza prokuraturą. Jak donosiła Wirtualna Polska, problem polega na sieci niejasnych powiązań między Ewą Wrzosek, organizacją Wolne Sądy oraz kancelarią Clifford Chance — ta ostatnia, po zmianie władzy, miała otrzymać szereg płatnych zleceń od nowego zarządu TVP, Polskiego Radia i PAP.

Działania prokurator Wrzosek polegały na wysyłaniu wniosków prokuratorskich — jeden z nich wzbudził jednak poważne wątpliwości. Według ustaleń WP, „wniosek wysłano na poczcie znajdującej się kilkadziesiąt metrów od siedziby międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance. Zeskanowano go na urządzeniu, którym nie dysponuje prokuratura, zaś dysponuje Clifford Chance”. Ponadto, „dzień przed wysłaniem przez prokurator Wrzosek wniosków w sprawie Radia Kielce swoją opinię do sądu przesłała Fundacja Wolne Sądy. Została ona przygotowana na takim samym urządzeniu, co pismo Wrzosek. Jedna z założycielek Wolnych Sądów jest prawniczką w Clifford Chance”.

- Prokurator nie wykonuje swoich obowiązków służbowych wyłącznie w siedzibie jednostki, w której jest zatrudniony – broniła się w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prokurator Ewa Wrzosek pytana o tę sprawę.