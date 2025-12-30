Reklama
Co ze śledztwem ws. Ewy Wrzosek? Jest decyzja prokuratury

Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek o "umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez prokuratora przy wykonywaniu czynności pozakarnych". Chodzi o prokurator Ewę Wrzosek.

Publikacja: 30.12.2025 17:04

Radczyni generalna w biurze ministra sprawiedliwości prok. Ewa Wrzosek podczas gali jubileuszowej 10

Radczyni generalna w biurze ministra sprawiedliwości prok. Ewa Wrzosek podczas gali jubileuszowej 10. rocznicy powstania Komitetu Obrony Demokracji

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Ewy Wrzosek?
  • Na czym polegały naruszenia formalne i organizacyjne, których dopuściła się Ewa Wrzosek?
  • Dlaczego zdaniem prokuratury, mimo naruszeń, Ewa Wrzosek nie popełniła przestępstwa?

Z decyzji o umorzeniu wydanej 12 grudnia 2025 r. przez prokuratora Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej (WSW PK)  wynika, że Ewa Wrzosek nadużyła uprawnień jako prokurator.

Ewa Wrzosek złamała zasady przygotowywania dokumentów prokuratorskich

W marcu 2024 r. media obiegły doniesienia o działaniach prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie Ewy Wrzosek, polegających na przygotowywaniu dokumentów prokuratorskich (dotyczących m.in. mediów publicznych) poza prokuraturą. Jak donosiła Wirtualna Polska, problem polega na sieci niejasnych powiązań między Ewą Wrzosek, organizacją Wolne Sądy oraz kancelarią Clifford Chance — ta ostatnia, po zmianie władzy, miała otrzymać szereg płatnych zleceń od nowego zarządu TVP, Polskiego Radia i PAP.

Działania prokurator Wrzosek polegały na wysyłaniu wniosków prokuratorskich — jeden z nich wzbudził jednak poważne wątpliwości. Według ustaleń WP, „wniosek wysłano na poczcie znajdującej się kilkadziesiąt metrów od siedziby międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance. Zeskanowano go na urządzeniu, którym nie dysponuje prokuratura, zaś dysponuje Clifford Chance”. Ponadto, „dzień przed wysłaniem przez prokurator Wrzosek wniosków w sprawie Radia Kielce swoją opinię do sądu przesłała Fundacja Wolne Sądy. Została ona przygotowana na takim samym urządzeniu, co pismo Wrzosek. Jedna z założycielek Wolnych Sądów jest prawniczką w Clifford Chance”.

- Prokurator nie wykonuje swoich obowiązków służbowych wyłącznie w siedzibie jednostki, w której jest zatrudniony – broniła się w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prokurator Ewa Wrzosek pytana o tę sprawę.

Dlaczego prokuratura umorzyła śledztwo ws. Ewy Wrzosek?

12 grudnia 2023 r. zostało wszczęte śledztwo w sprawie podejmowania przez Ewę Wrzosek czynności w postępowaniu cywilnym z naruszeniem przepisów rangi podustawowej oraz regulacji o charakterze wewnętrznym, w szczególności poprzez sporządzanie i kierowanie do sądów pism procesowych z pominięciem obowiązujących zasad ich dekretacji, rejestracji i ekspedycji, a także z naruszeniem zasad właściwości miejscowej (czyn z art. 231 § 1 k.k.).

Dokładnie po dwóch latach zostało umorzone.

Czytaj więcej

Ewa Wrzosek
Sądy i trybunały
Prokurator Wrzosek: Treść wniosków o zabezpieczenie skonsultowałam z innymi prokuratorami

Prokuratura Krajowa: Ewa Wrzosek popełniła czyn zabroniony, ale nie popełniła przestępstwa

Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, zgodnie z art. 7 k.p.c. kodeksu postępowania cywilnego, prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie cywilnej, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Przy czym uprawnienia prokuratora wynikające z tej regulacji są „w zasadzie nieograniczone w aspekcie przedmiotowym (z wyjątkiem spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego)”. Podobną regulację zawiera art. 3 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o prokuraturze. § 353 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury daje prokuratorowi prawo samodzielnego oceniania przesłanek określonych w art. 7 k.p.c., uzasadniających żądanie wszczęcia postępowania cywilnego.

"Powyższe przepisy rangi ustawowej dawały podstawę do samodzielnego podjęcia przez prok. Ewę Wrzosek czynności zmierzających do zainicjowania postępowań cywilnych w trybie art. 7 k.p.c. Natomiast zdaniem prokuratora z WSW PK sposób procedowania przez prok. Ewę Wrzosek naruszył szereg regulacji rangi podustawowej, w szczególności przepisy Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Instrukcji kancelaryjnej, a także regulacje o charakterze wewnętrznym, w tym zarządzenie dotyczące podziału czynności" - wyjaśnia 
prok. Przemysław Nowak.

Naruszenia te miały polegać m.in. na „nieprzedłożeniu pisma ówczesnego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza do decyzji przełożonemu, na podejmowaniu czynności pozostających poza zakresem czynności określonym w zarządzeniu, a także na zainicjowaniu i przeprowadzeniu czynności z zakresu prawa cywilnego bez podjęcia pożądanych czynności sprawdzających”. Wreszcie Ewa Wrzosek miała naruszyć regulamin prokuratorski poprzez wyekspediowanie pism procesowych do sądów bez ich rejestracji w urządzeniach ewidencyjnych prokuratury.

Jak przekazał rzecznik PK, prokurator  z WSW PK uznał, że naruszenia te stanowiły przekroczenie uprawnień w rozumieniu art. 231 § 1 kodeksu karnego i miały charakter umyślny. "Zachowanie prok. Ewy Wrzosek wyczerpało znamiona przedmiotowe i podmiotowe czynu zabronionego określonego w art. 231 § 1 k.k., polegającego na umyślnym przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i działaniu w ten sposób na szkodę interesu publicznego (w postaci prawidłowego funkcjonowania Prokuratury)” - czytamy w komunikacie PK.

Jednak Ewa Wrzosek za swoje zachowanie nie odpowie, bo jednocześnie prokurator uznał, iż jej zachowanie nie stanowiło przestępstwa z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu.

„Znikoma społeczna szkodliwość czynu wyłącza jego przestępność, a tym samym stanowi materialnoprawną podstawę umorzenia postępowania. (art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.)” - wskazał prok. Nowak.

Czytaj więcej

Prokurator Ewa Wrzosek
Zawody prawnicze
Lex Super Omnia wzywa prok. Wrzosek do wyjaśnień. "Prowadzone jest postępowanie"

Ewa Wrzosek odpowie tylko dyscyplinarnie?

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej wyjaśnia, że szkodliwość czynu prok. Wrzosek była znikoma, ponieważ naruszenia, których się dopuściła, miały charakter przede wszystkim formalny i organizacyjny, dotyczyły regulacji rangi podustawowej oraz wewnętrznych zasad funkcjonowania prokuratury.

„Ich waga nie naruszała w sposób istotny chronionego dobra w postaci prawidłowego funkcjonowania tej instytucji. Przy ocenie uwzględniono również sposób i okoliczności działania, motywację sprawcy oraz ograniczony zakres naruszonych obowiązków. W konsekwencji stwierdzone naruszenia powinny być oceniane wyłącznie na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej" - czytamy w komunikacie PK.

