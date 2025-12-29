Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania

Aktualizacja: 29.12.2025 18:37 Publikacja: 29.12.2025 16:41
Foto: Adobe Stock
W ostatnim tygodniu 2025 r. Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska zapowiedziała zmiany czekające system kaucyjny w 2026 r., a także podsumowała jego dotychczasowe, umiarkowane sukcesy. Największe zainteresowanie wzbudziła informacja o – możliwym dołączeniu małpek do systemu kaucyjnego.
Czytaj więcej
Browary nie muszą dołączać od stycznia do systemu kaucyjnego ze szklanymi butelkami zwrotnymi, je...
Minister Sowińska zapowiedziała jednak ewaluację systemu kaucyjnego, a także możliwe jego zmiany. – Nie wykluczamy zmian i włączenia jednorazowego szkła, nie jest to jeszcze postanowione, musimy poddać to pod konsultacje społeczne – powiedziała Anita Sowińska. Przyznała, że już zauważa konieczność drobnych korekt, ale to nie koniec zmian. – Będziemy rozważać rozszerzenie systemu kaucyjnego, nie tylko o nową frakcję, ale też wzmocnienie butelki zwrotnej wielokrotnego użytku. To nie jest proste zadanie, trzeba opracować, kto ma taką butelkę zaprojektować, kto ma to zrobić, jakie są obowiązki odpowiednich instytucji i operatorów – mówiła minister Sowińska.
– W przyszłości chcemy rozwijać system kaucyjny w oparciu o opakowania standardowe, szklane, wielokrotnego użytku, bo to one są najbardziej ekologiczne. Jest to duże wyzwanie także dla legislatora, ponieważ trzeba określić obowiązki wszystkich instytucji, w tym operatorów, musimy określić, jak takie opakowanie powinno wyglądać, więc jeszcze dużo pracy przed nami.
W drodze jest już projekt poselski, który ma umożliwić producentom napojów w szklanych butelkach zwrotnych zachowanie swoich systemów zbierania tych butelek jeszcze przez co najmniej dwa lata. O projekcie informowała posłanka Gabriela Lenartowicz już 19 grudnia, jednak minister Sowińska dopytywana po konferencji o ocenę tego projektu, powiedziała, że musi poczekać, aż dokument oficjalnie do niej dotrze. Kiedy więc może wejść ta zmiana w życie, w ministerstwie się nie dowiemy.
Czytaj więcej
Instytucja parasolowa to bezpiecznik, który zapewni, że polski model wielooperatorski nie padnie...
Nadchodzący 2026 r. to istotna data na kalendarzu systemu, ponieważ będzie to pierwszy pełny rok obowiązywania powszechnego systemu kaucyjnego i z każdym tygodniem powinno przybywać opakowań objętych systemem. Jak przypomina resort, te firmy, które do niego nie przystąpią, będą ponosić opłatę produktową sięgającą nawet 3 zł za kilogram tworzywa lub metalu wykorzystanego do wyprodukowania opakowań.
Jakie efekty przyniosły pierwsze trzy miesiące systemu kaucyjnego, który ruszył w październiku 2025 r.? Do końca listopada do obrotu trafiło blisko 60 mln opakowań ze znakiem kaucji, w sprzedaży znalazło się w październiku – 85 tys., a w listopadzie już 2,5 mln "okaucjowanych" opakowań. Zdaniem minister Sowińskiej – klienci chętnie zwracają opakowania – w ciągu pierwszych dwóch miesięcy wypłacono kaucję za 500 tys. opakowań, czyli tyle opakowań zostało z powrotem zwróconych w punktach zbiórek, najczęściej w sklepach. To jedna piąta sprzedanych opakowań.
Ministerstwo spodziewa się szybkiego wzrostu liczby butelek objętych systemem od stycznia 2026 r., ze względu na zmianę kosztów – wprowadzanie napojów bez znaku kaucji na opakowaniu będzie się wiązać z wyższą opłatą produktową, niemniej napoje w opakowaniach nieobjętych kaucją mogą być nadal sprzedawane do wyczerpania zapasów.
Minister ocenia, że w nadchodzącym roku bardzo dużym sukcesem byłoby osiągnięcie 77 proc. zbiórki, ale już 70 proc. byłoby dobrym wynikiem.
Minister zapowiedziała też prace nad kolejnymi ustawami, istotnymi dla rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego – czyli ustawy wprowadzającej Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta i ustawę o tzw. "czystościówkę".
– Ustawa o ROP jest na końcówce opiniowania i konsultacji i spodziewamy się wysłać ją do Rady Ministrów tak szybko, jak to możliwe. Natomiast jeśli chodzi o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jesteśmy na początku tej drogi, planujemy szerokie konsultacje społeczne, zwłaszcza z samorządami i wtedy musimy poprawić ten projekt – mówiła Sowińska. Prace nie rozpoczęły się jeszcze nad ROP-em ubraniowym, natomiast resort ma czas do połowy 2027 r. na wdrożenie tych przepisów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tobias Solorz i Aleksandra Żak weszli w poniedziałek do rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Tym samym trójka dzie...
Polska gospodarka rozwija się bardzo prężnie i w tym obszarze mamy optymistyczne prognozy na przyszłość. Mimo ro...
Z chińskich dronów w USA od lat korzystają nie tylko prywatni właściciele, ale także policja oraz straż pożarna....
Wigilijny koszyk drożeje wolniej, ale święta wciąż kosztują więcej. Chiny nakładają wysokie cła na europejski na...
Jako uniwersytet wsłuchujemy się w potrzeby biznesu, musieliśmy odwrócić kolejność, to zazwyczaj uczelnia opraco...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas