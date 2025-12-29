Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania

W ostatnim tygodniu 2025 r. Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska zapowiedziała zmiany czekające system kaucyjny w 2026 r., a także podsumowała jego dotychczasowe, umiarkowane sukcesy. Największe zainteresowanie wzbudziła informacja o – możliwym dołączeniu małpek do systemu kaucyjnego.

Reklama Reklama

Jakie zmiany czekają system kaucyjny w 2026 r.?

Minister Sowińska zapowiedziała jednak ewaluację systemu kaucyjnego, a także możliwe jego zmiany. – Nie wykluczamy zmian i włączenia jednorazowego szkła, nie jest to jeszcze postanowione, musimy poddać to pod konsultacje społeczne – powiedziała Anita Sowińska. Przyznała, że już zauważa konieczność drobnych korekt, ale to nie koniec zmian. – Będziemy rozważać rozszerzenie systemu kaucyjnego, nie tylko o nową frakcję, ale też wzmocnienie butelki zwrotnej wielokrotnego użytku. To nie jest proste zadanie, trzeba opracować, kto ma taką butelkę zaprojektować, kto ma to zrobić, jakie są obowiązki odpowiednich instytucji i operatorów – mówiła minister Sowińska.

– W przyszłości chcemy rozwijać system kaucyjny w oparciu o opakowania standardowe, szklane, wielokrotnego użytku, bo to one są najbardziej ekologiczne. Jest to duże wyzwanie także dla legislatora, ponieważ trzeba określić obowiązki wszystkich instytucji, w tym operatorów, musimy określić, jak takie opakowanie powinno wyglądać, więc jeszcze dużo pracy przed nami.

W drodze jest już projekt poselski, który ma umożliwić producentom napojów w szklanych butelkach zwrotnych zachowanie swoich systemów zbierania tych butelek jeszcze przez co najmniej dwa lata. O projekcie informowała posłanka Gabriela Lenartowicz już 19 grudnia, jednak minister Sowińska dopytywana po konferencji o ocenę tego projektu, powiedziała, że musi poczekać, aż dokument oficjalnie do niej dotrze. Kiedy więc może wejść ta zmiana w życie, w ministerstwie się nie dowiemy.