Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Co myślimy o systemie kaucyjnym? Nowe badanie

Choć większość Polaków deklaruje udział w systemie kaucyjnym, wielu stawia konkretne warunki: ma być szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności – wynika z badania „Indeks Gotowości Kaucja.pl 2025”, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Publikacja: 20.11.2025 04:13

Co myślimy o systemie kaucyjnym? Nowe badanie

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie warunki Polacy stawiają systemowi kaucyjnemu?
  • Jakie błędne przekonania na temat systemu kaucyjnego mają użytkownicy?
  • Które grupy wiekowe najlepiej rozumieją zasady systemu kaucyjnego?
  • Jakie są cztery główne postawy wobec systemu kaucyjnego?
  • Jakie bariery i motywacje decydują o zaangażowaniu w system kaucyjny?

Przygotowany przez największego operatora Kaucja.pl raport pokazuje, jak Polacy podchodzą do startu systemu kaucyjnego. „Analitycy zbadali, co wiemy, czego się obawiamy i jakie warunki muszą być spełnione, żeby system kaucyjny udał się w całym kraju, czyli – by Polska przeszła tę długofalową transformację w stronę gospodarki obiegu zamkniętego. Wnioski są proste – ma być łatwo, blisko i przyjemnie.

Czytaj więcej

Od 1 października w Polsce zaczyna obowiązywać system kaucyjny. Nowe zasady budzą wiele pytań
Globalne Interesy
Rusza system kaucyjny. Zmiany dla klientów już od 1 października. Polacy pytają o zasady

Co Polacy wiedzą o systemie kaucyjnym – a czego wciąż nie rozumieją

– W Polsce, gdzie do tej pory wiele opakowań trafiało do zmieszanych odpadów, wdrożenie kaucji oznacza skok cywilizacyjny i realny wkład w realizację celów klimatycznych UE – piszą autorzy raportu, którzy przebadali 1097 dorosłych Polaków pod kątem znajomości zasad systemu kaucyjnego. Badanie było prowadzone w sierpniu, wyniki raportu można więc dziś traktować jako obraz opinii społecznych tuż przed startem systemu.

Reklama
Reklama

– Raport zwraca uwagę na obszary wymagające doprecyzowania, czynniki wpływające na gotowość do korzystania z nowych rozwiązań oraz zróżnicowane postawy użytkowników. Pozwala to kierować działania informacyjne tam, gdzie są najbardziej potrzebne oraz lepiej dopasowywać komunikację do różnych grup odbiorców – mówi nam Aneta Stelmaszczyk z Kaucja.pl.

Widać, że konsumenci są pozytywnie nastawieni do systemu, ale oczekują czytelnych zasad i sprawnej organizacji, czyli – łatwego oddawania butelek. Jest też spory rozdźwięk między deklarowaną a faktyczną wiedzą o systemie. Na przykład 36,5 proc. osób badanych deklaruje, że dobrze zna pojęcie „system kaucyjny”, ale na starcie – Polacy mylili się nawet co do fundamentalnych podstaw systemu kaucyjnego – blisko 10 proc. Polaków nie wierzyło, że kaucja będzie zwracana przy oddaniu opakowania. Blisko połowa sądziła, że butelki i puszki można oddać tylko w butelkomacie, 40 proc. nie wiedziało, że kaucję można odzyskać bez paragonu.

Kto zaufa systemowi? Cztery główne grupy postaw wobec kaucji

Widać wyraźne różnice pokoleniowe, najtrafniejszych odpowiedzi (75,5 proc. trafnych) udzielała generacja X, osoby w wieku 45-54 lat, za nimi byli konsumenci powyżej 55 lat (73,9 proc.), zaś najmniej rozumie kaucję najmłodsze pokolenie dorosłych, generacja Z (18-24 lat) udzieliła tylko 67,9 proc. dobrych odpowiedzi na proste pytania o działanie systemu kaucyjnego. Wiedzę o systemie Polacy czerpią po jednej trzeciej z mediów ogólnopolskich i portali internetowych, jedynie 18 proc. z mediów społecznościowych, tylko 16 proc. dowiedziało się czegoś w sklepach, zaś jedna trzecia – w ogóle nie szuka informacji.

Czytaj więcej

Gdzie zwrócić butelkę, jak odzyskać kaucję, czy można oddać słoik?
Biznes
System kaucyjny w pytaniach i odpowiedziach. Wyjaśniamy, jak to działa

Raport badał też emocje towarzyszące wprowadzaniu systemu, bo „to emocje decydują, czy konsumenci zamienią dobre chęci w działanie”. Dominują pozytywne nastroje, 42,6 proc. czuje nadzieję na myśl o systemie kaucyjnym, 37 proc. czuje spokój, a 27,6 proc. – dumę. Po stronie hamulców jest obawa (20 proc.), obojętność (19 proc.) oraz złość (11 proc.). Raport wyróżnia cztery nastawienia wobec systemu – entuzjaści (51 proc.) wierzą w sens i nie widzą większych uciążliwości, pragmatycy (14 proc.) „chcą, ale się boją”, dla nich łatwość korzystania z systemu będzie kluczowa. 8 proc. badanych jest w grupie obawiających się, którzy widzą głównie kłopoty i potrzebują oswojenia oraz wskazania korzyści. Blisko jedna trzecia (27 proc.) to obojętni, którzy nie widzą ani sensu w systemie kaucyjnym.

Co musi się zmienić, by 84 proc. deklaracji zamieniło się w realny udział

Ta swoista instrukcja obsługi wskazuje, jak przekonać do stosowania systemu poszczególne grupy. 84 proc. Polaków deklaruje udział w systemie, ale co trzeci z nich stawia warunki, od których zależy, czy deklaracje przełożą się na praktykę. Badani wskazali, że zachętami do udziału są proste zasady, np. bez paragonu (51 proc.), możliwość oddania butelek przy codziennych zakupach i punkt blisko domu czy pracy (po ok. 45 proc.) oraz krótki czas obsługi (36 proc.). Barierami są głównie – brak punktu zwrotu w okolicy (56 proc.), kolejki (45 proc.), niejasne zasady (41 proc.) oraz niska kwota kaucji (34 proc.).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Z punktu widzenia technologii producenci automatów są najprawdopodobniej gotowi stosunkowo szybko za
Walka o klimat
Kaucja z automatu

Od początku działania systemu kaucyjnego minęło już 1,5 miesiąca. Co zauważył operator w tym okresie przejściowym? – Na rynku stopniowo pojawiają się opakowania z oznaczeniem kaucji, a proces ich zwrotu rozwija się wraz ze zwiększającą się liczbą produktów objętych systemem. To typowy etap wdrażania podobnych rozwiązań w innych krajach, kiedy zarówno konsumenci, jak i handel stopniowo dostosowują się do nowych zasad. Ostateczny sukces tego rozwiązania będzie zależał od poziomu selektywnej zbiórki, który od 2029 r. powinien osiągnąć 90 proc. – mówi Aneta Stelmaszczyk z Kaucja.pl.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Klimat Recykling System kaucyjny

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie warunki Polacy stawiają systemowi kaucyjnemu?
  • Jakie błędne przekonania na temat systemu kaucyjnego mają użytkownicy?
  • Które grupy wiekowe najlepiej rozumieją zasady systemu kaucyjnego?
  • Jakie są cztery główne postawy wobec systemu kaucyjnego?
  • Jakie bariery i motywacje decydują o zaangażowaniu w system kaucyjny?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Przygotowany przez największego operatora Kaucja.pl raport pokazuje, jak Polacy podchodzą do startu systemu kaucyjnego. „Analitycy zbadali, co wiemy, czego się obawiamy i jakie warunki muszą być spełnione, żeby system kaucyjny udał się w całym kraju, czyli – by Polska przeszła tę długofalową transformację w stronę gospodarki obiegu zamkniętego. Wnioski są proste – ma być łatwo, blisko i przyjemnie.

Co Polacy wiedzą o systemie kaucyjnym – a czego wciąż nie rozumieją

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Michaił Chodorkowski
Biznes
Kreml ma nowego terrorystę. Były szef Jukosu na czarnej liście
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z pł
Patronat Rzeczpospolitej
Co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z płcią. Najnowsze dane
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Wojna na torach i w sieci, spór o Mercosur i presja klimatyczna Indii
Prototyp polskiego samochodu elektrycznego Izera
Biznes
Electromobility Poland wraca do gry. 4,5 mld zł z KPO na nowy projekt
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Miliarder Peter Thiel całkowicie pozbył się swojego pakietu akcji Nvidii
Biznes
Nvidia traci inwestorów. Czy AI przestaje być złotym dzieckiem Wall Street?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama