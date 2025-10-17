Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego armia USA przeprowadza ataki w rejonie Morza Karaibskiego?

Jakie siły skierowały USA w rejon Karaibów?

Skąd biorą się spekulacje, że USA planują operację wojskową na terytorium Wenezueli?

Tym razem, w odróżnieniu od poprzednich takich ataków, które amerykańska armia przeprowadzała w ostatnich tygodniach, nie wszystkie osoby znajdujące się na łodzi zginęły – informuje Reuters, powołując się na swoje źródło.

Reklama Reklama

Administracja Donalda Trumpa ogłosiła, że jest na wojnie z narkobiznesem

Rozmówca agencji Reutera, wypowiadając się anonimowo, nie podał żadnych dodatkowych szczegółów ataku. Stwierdził jedynie, że nie jest jasne, czy został on celowo przeprowadzony tak, by nie wszyscy członkowie załogi zaatakowanej jednostki zginęli. Ani prezydent Donald Trump, ani sekretarz obrony Pete Hegseth dotychczas nie informowali oficjalnie o ataku.

Reuters zwraca uwagę, że informacja rodzi pytania o to, czy armia USA udzieliła pomocy tym, którzy przetrwali atak i czy znajdują się oni obecnie w rękach Amerykanów.