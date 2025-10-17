Aktualizacja: 17.10.2025 06:46 Publikacja: 17.10.2025 05:41
Pete Hegseth
Foto: REUTERS/Yves Herman
Tym razem, w odróżnieniu od poprzednich takich ataków, które amerykańska armia przeprowadzała w ostatnich tygodniach, nie wszystkie osoby znajdujące się na łodzi zginęły – informuje Reuters, powołując się na swoje źródło.
Rozmówca agencji Reutera, wypowiadając się anonimowo, nie podał żadnych dodatkowych szczegółów ataku. Stwierdził jedynie, że nie jest jasne, czy został on celowo przeprowadzony tak, by nie wszyscy członkowie załogi zaatakowanej jednostki zginęli. Ani prezydent Donald Trump, ani sekretarz obrony Pete Hegseth dotychczas nie informowali oficjalnie o ataku.
Reuters zwraca uwagę, że informacja rodzi pytania o to, czy armia USA udzieliła pomocy tym, którzy przetrwali atak i czy znajdują się oni obecnie w rękach Amerykanów.
Pentagon, jak dotąd, nie skomentował tych doniesień.
Przed czwartkową operacją w dotychczasowych atakach armii USA w rejonie Morza Karaibskiego na łodzie, które miały być używane do przerzutu narkotyków, zginęło co najmniej 27 osób. Część prawników i członków Partii Demokratycznej alarmowali, że atakowanie przez armię celów cywilnych, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa USA, może stanowić naruszenie prawa międzynarodowego.
Nagrania z takich ataków, które dotychczas zostały upublicznione przez Trumpa i Hegsetha pokazywały jednostki, które były całkowicie niszczone w wyniku ataków powietrznych armii USA. Jednocześnie z nagrań tych nie wynikało, czy załogi jednostek były uzbrojone.
Administracja Donalda Trumpa przekonuje, że aktywność armii w rejonie Morza Karaibskiego jest następstwem wojny, jaką USA rozpoczęły z narkobiznesem w Wenezueli, co uzasadnia użycie siły. Obecna administracja USA przekonuje, że użycie środków militarnych jest uzasadnione, ponieważ klasyczny sposób walki z kartelami narkotykowymi nie zahamował napływu narkotyków do USA.
W rejon Morza Karaibskiego USA skierowały osiem okrętów wojennych, w tym niszczyciele rakietowe, okręty desantowe, a także okręt podwodny o napędzie atomowym. Na pokładach okrętów skierowanych w ten rejon znajduje się ok. 6,5 tys. żołnierzy. Ponadto USA przebazowały 10 myśliwców F-35 na Portoryko, by wesprzeć działania militarne prowadzone w tym rejonie.
USA oskarżają obecne władze Wenezueli, z prezydentem Nicolásem Maduro na czele, o wspieranie działań karteli narkotykowych. Za pomoc w ujęciu Maduro Departament Sprawiedliwości USA oferuje 50 mln dolarów – tyle, ile w przeszłości oferował za pomoc w ujęciu Osamy bin Ladena. USA mają też przygotowywać plany ataków na cele związane z narkobiznesem na terytorium Wenezueli – uderzenia na nie mogłyby być przeprowadzane przez drony.
W środę Trump potwierdził doniesienia medialne o wydaniu przez niego zgody na przeprowadzanie przez CIA operacji na terenie Wenezueli, co wzmocniło spekulacje na temat tego, że Waszyngton chce doprowadzić do przewrotu w Caracas i zmiany reżimu.
Ambasador Wenezueli przy ONZ Samuel Moncada w liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ zaapelował, by ogłosiła ona, że ataki amerykańskiej armii przeprowadzane u wybrzeży Wenezueli są nielegalne oraz by wydała oświadczenie wspierające suwerenność Wenezueli.
Przed kilkoma dniami Pentagon ogłosił, że operację militarną wymierzoną w kartele w rejonie Morza Karaibskiego prowadzić będzie nie Dowództwo Południowe USA, które zazwyczaj kieruje aktywnością militarną USA w Ameryce Łacińskiej, lecz II Ekspedycyjny Korpus Piechoty Morskiej, który sformował specjalną grupę zadaniową. II Ekspedycyjny Korpus to formacja, która może prowadzić działania ofensywne na lądzie, w powietrzu i na morzu, prowadząc operację przez około 60 dni bez zewnętrznego wsparcia, co może stanowić sugestię, że Stany Zjednoczone planują jakiś rodzaj działań lądowych na terytorium Wenezueli.
W czwartek Pete Hegseth poinformował, że admirał Alvin Holsey stojący na czele Dowództwa Południowego USA, odejdzie ze stanowiska pod koniec roku, dwa lata przed upływem kadencji. Senator Partii Demokratycznej Jack Reed, zasiadający w senackiej komisji sił zbrojnych, wyraził obawę, że rezygnacja admirała Holseya wzmacnia obawy o to, iż administracja „ignoruje rady najbardziej doświadczonych” przedstawicieli armii i „ignoruje ciężkie lekcje z poprzednich kampanii militarnych USA”.
