Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Radosław Sikorski: sam sobie gra na nosie

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są opinie Radosława Sikorskiego na temat sytuacji Zbigniewa Ziobro?

Co mówi Zbigniew Ziobro o swojej obecności w Brukseli?

Jakie zarzuty są stawiane Zbigniewowi Ziobrze przez prokuraturę?

Jakie konsekwencje prawne mogą czekać Zbigniewa Ziobro?

W czwartek media doniosły, że były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i pojawił się w Brukseli. Jak podkreślił w rozmowie z telewizją wPolsce24, jego obecność w belgijskiej stolicy „nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem”, ponieważ pełnomocnicy wskazali ten adres prokuraturze. – Ja podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność – powiedział.

„Goście czerpali pełnymi garściami” z Funduszu Sprawiedliwości

O to właśnie pytany był w RMF FM Sikorski. – Zbigniew Ziobro sam sobie gra na nosie. Udziela wywiadów, jest aktywny, podróżuje, a jednocześnie próbuje udawać chorego – stwierdził w odpowiedzi szef MSZ.

Na uwagę, że były minister, któremu unieważniono paszport, po Europie może się przemieszczać bez niego – a to nie wpływa pozytywnie wizerunkowo na koalicję rządzącą – Sikorski odrzekł, że tak nie jest.