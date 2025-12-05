Rzeczpospolita
Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Radosław Sikorski: sam sobie gra na nosie

- Nie potrafię tego skomentować. Człowiek jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany, ale powinien się stawić na żądanie prokuratury - tak wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski odpowiedział w RMF FM na pytanie o Zbigniewa Ziobro.

Publikacja: 05.12.2025 09:32

Radosław Sikorski

Radosław Sikorski

Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są opinie Radosława Sikorskiego na temat sytuacji Zbigniewa Ziobro?
  • Co mówi Zbigniew Ziobro o swojej obecności w Brukseli?
  • Jakie zarzuty są stawiane Zbigniewowi Ziobrze przez prokuraturę?
  • Jakie konsekwencje prawne mogą czekać Zbigniewa Ziobro?

W czwartek media doniosły, że były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i pojawił się w Brukseli. Jak podkreślił w rozmowie z telewizją wPolsce24, jego obecność w belgijskiej stolicy „nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem”, ponieważ pełnomocnicy wskazali ten adres prokuraturze. – Ja podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność – powiedział.

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Czy Zbigniew Ziobro może liczyć w Polsce na uczciwy proces? Wiemy, co sądzą Polacy

„Goście czerpali pełnymi garściami” z Funduszu Sprawiedliwości

O to właśnie pytany był w RMF FM Sikorski. – Zbigniew Ziobro sam sobie gra na nosie. Udziela wywiadów, jest aktywny, podróżuje, a jednocześnie próbuje udawać chorego – stwierdził w odpowiedzi szef MSZ. 

Na uwagę, że były minister, któremu unieważniono paszport, po Europie może się przemieszczać bez niego – a to nie wpływa pozytywnie wizerunkowo na koalicję rządzącą – Sikorski odrzekł, że tak nie jest. 

Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Radosław Sikorski unieważnił paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry

– Goście czerpali pełnymi garściami z funduszu przeznaczonego na ofiary przestępstw (Funduszu Sprawiedliwości), robili sobie za te pieniądze kampanie. Takie ewidentne ustawianie konkursów przez ministra sprawiedliwości powinno się spotkać z rozliczeniem nie tylko przez wyborców, ale też przez organy ściągania. Takich gości, którzy uciekali, mieliśmy już sporo w przeszłości – powiedział. 

Sikorski ironizuje: może Ziobro poprosi o status świadka koronnego?

– A może poprosi o status świadka koronnego? (...) Wiedzę ma dużą i o sprawie dwóch wież Kaczyńskiego, i o sprawach Mateusza Morawieckiego, i innych ciemnych sprawkach swojej partii – dodał Radosław Sikorski.

W środę 3 grudnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że „będzie europejski nakaz aresztowania” wobec Zbigniewa Ziobro, jeśli sąd podejmie taką decyzję. – Jeżeli Interpol wyda czerwoną notę, Ziobro będzie ścigany na całym świecie, nie tylko na obszarze Unii Europejskiej. Jeśli wyjedzie do jakiegoś kraju, który jest krajem pozaunijnym, są wnioski o ekstradycję – mówił minister sprawiedliwości.

Waldemar Żurek
Polityka
Waldemar Żurek: Grzegorz Braun jest jak osiedlowy bandzior. Nie uniknie odpowiedzialności

– Mamy służby, które mogą ścigać ministra Ziobrę i to będziemy robić, ale zobaczymy, jak on się zachowa. Ma tam jednego kolegę, który ma azyl polityczny. Zobaczymy, jak będzie wystawiony wniosek aresztowy, który powinien pojawić się pod koniec grudnia – dodał. 

Zbigniew Ziobro – 10 lat na czele Ministerstwa Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro – 10 lat na czele Ministerstwa Sprawiedliwości

Foto: Infografika PAP

Wcześniej przez blisko miesiąc polityk PiS przebywał w Budapeszcie. Na początku listopada Sejm uchylił jego immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Prokuratura postawiła wcześniej Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Za byłym ministrem nie został jak dotąd wystawiony Europejski Nakaz Aresztowania, bo nadal nie zapadła decyzja sądu o areszcie.

O sprawę tę pytano w sondażu SW Research na zlecenie Onetu, opublikowanym w piątek. Na pytanie: „Czy uważa Pani/Pan, że wyjazd Zbigniewa Ziobry na Węgry jest obciążeniem wizerunkowym dla PiS?” - 59,7 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania było 19,9 proc. uczestników, zaś 20,4 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

Osoby Radosław Sikorski Zbigniew Ziobro
