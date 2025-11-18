Reklama
Paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry unieważniony

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował we wtorek, iż na wniosek Prokuratury Krajowej unieważnił paszport dyplomatyczny posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Publikacja: 18.11.2025 16:29

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: tv.rp.pl

Mateusz Adamski

O takiej możliwości pisaliśmy na łamach rp.pl w sobotę. Ujawniliśmy, że prokurator unieważnił dwa paszporty innego polityka PiS zamieszanego w tzw. aferę Funduszu Sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego, który, wiedząc że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny. 

Jak pisaliśmy, po ucieczce Romanowskiego z kraju prokuratura wystąpiła o unieważnienie dwóch jego paszportów do organów je wydających – MSZ i MSWiA. Jeden to paszport dyplomatyczny, który Romanowski posiadał jako wiceminister sprawiedliwości, z kolei drugi to „cywilny”. – Była potrzeba zabezpieczenia dalszego toku postępowania, w szczególności poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie dalszej ucieczki podejrzanego Marcina Romanowskiego przy użyciu tego dokumentu, w tym uniemożliwienie opuszczenia strefy Schengen – tłumaczył „Rzeczpospolitej” prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Na Węgrzech od kilku tygodni przebywa również Zbigniew Ziobro. We wtorek wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował na platformie X, że na wniosek Prokuratury Krajowej unieważnił paszport dyplomatyczny byłego szefa MS.

Dlaczego prokuratura chce aresztu dla Zbigniewa Ziobry

Przypomnijmy, iż z wnioskiem o zatrzymanie i aresztowanie posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości wystąpiła prokuratura, która zamierza mu przedstawić 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie na jego zatrzymanie i aresztowanie. W ubiegły czwartek prokuratura wystąpiła z wnioskiem do warszawskiego sądu o trzymiesięczny areszt. Według prokuratury „jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania”. Termin rozpoznania wniosku sąd wyznaczył na 22 grudnia. 

Sam Zbigniew Ziobro twierdzi, że wniosek o aresztowanie go to „czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu”. 

Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia.

Artykuł jest aktualizowany.

rp.pl

