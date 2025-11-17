Aktualizacja: 17.11.2025 17:41 Publikacja: 17.11.2025 16:34
Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Dokładną datę posiedzenia Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa podała jako pierwsza telewizja TVN24. Ma się ono odbyć 22 grudnia o godz. 10.
Z wnioskiem o zatrzymanie i aresztowanie na trzy miesiące posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości wystąpiła prokuratura, która zamierza mu przedstawić 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie na jego zatrzymanie i aresztowanie.
Powodem uznania tymczasowego aresztowania za konieczny środek jest zachodząca uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się Zbigniewa Ziobry, a także obawa bezprawnego utrudniania postępowania. Przypomnijmy, że Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie – jak stwierdził polityk, już przed głosowaniem w sprawie immunitetu docierały do niego informacje o możliwym aresztowaniu w przypadku jego powrotu do Polski.
Ponadto, przyczyną wniosku o areszt jest także realna groźba wymierzenia politykowi PiS surowej kary. Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.
Sam Zbigniew Ziobro twierdzi, że wniosek o aresztowanie go to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".
