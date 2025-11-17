Reklama
Kiedy decyzja ws. aresztu dla Zbigniewa Ziobry? Jest data posiedzenia sądu

Posiedzenie sądu, na którym ma zapaść decyzja w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry ma odbyć się tuż przez Świętami.

Publikacja: 17.11.2025 16:34

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Art Service

Dorota Gajos-Kaniewska

Dokładną datę posiedzenia Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa podała jako pierwsza telewizja TVN24. Ma się ono odbyć 22 grudnia o godz. 10. 

Dlaczego prokuratura chce aresztu dla Zbigniewa Ziobry

Z wnioskiem o zatrzymanie i aresztowanie na trzy miesiące posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości wystąpiła prokuratura, która zamierza mu przedstawić 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie  na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Czytaj więcej

Poseł PiS Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej przed Prokuraturą Krajową w Warszawie
Opinie Prawne
Jacek Dubois: To znamienne, że PiS nie dystansuje się od Ziobry i jego zastępców

Powodem uznania tymczasowego aresztowania za konieczny środek jest zachodząca uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się Zbigniewa Ziobry, a także obawa bezprawnego utrudniania postępowania. Przypomnijmy, że Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie – jak stwierdził polityk, już przed głosowaniem w sprawie immunitetu docierały do niego informacje o możliwym aresztowaniu w przypadku jego powrotu do Polski. 

Czytaj więcej

Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Immunitet Zbigniewa Ziobry uchylony. Co może się teraz wydarzyć?
Ponadto, przyczyną wniosku o areszt jest także realna groźba wymierzenia politykowi PiS surowej kary.  Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. 

Sam Zbigniew Ziobro twierdzi, że wniosek o aresztowanie go to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".  

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Zbigniew Ziobro bez odznaki szeryfa nie okazał się kowbojem

