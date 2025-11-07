Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podejmie prokuratura po uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry?

W jaki sposób prokuratura może ścigać Zbigniewa Ziobrę zarówno w Polsce, jak i za granicą?

Co może oznaczać azyl polityczny na Węgrzech dla możliwości ścigania Zbigniewa Ziobry?

Jakie znaczenie mają międzynarodowe środki poszukiwania dla polskiej prokuratury?

Były minister sprawiedliwości jeszcze w piątek może stracić immunitet. Sejm ma bowiem w wieczornym głosowaniu podjąć decyzję w sprawie zgody na pociągnięcie posła PiS do odpowiedzialności karnej, jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Domaga się tego prokuratura, która chce postawić Ziobrze 26 zarzutów. Dotyczą one nieprawidłowości przy dysponowaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, a mówiąc ściślej ustawianiu konkursów na dotacje.

Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Jakich? I co grozi byłemu ministrowi?

Według śledczych Ziobro miał stać na czele zorganizowanej grupy przestępczej, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego sobie funduszu. Grozi za to do 25 lat więzienia. Żeby jednak były minister mógł usłyszeć te zarzuty, a następnie stanąć przed sądem, należy mu najpierw uchylić immunitet i uzyskać zgodę Sejmu na jego zatrzymanie. Nawet jeśli posłowie zgodzą się na to, to nie jest pewne, czy prokuraturze uda się skutecznie przedstawić Ziobrze zarzuty.

Od ponad tygodnia bowiem były szef resortu sprawiedliwości przebywa na Węgrzech, gdzie schronienie dzięki azylowi politycznemu znalazł już Marcin Romanowski, jego dawny zastępca w resorcie. Zbigniew Ziobro zapewnia jednak, że nie złożył wniosku o azyl nad Balatonem, ale pozostaje w Budapeszcie, ponieważ – jak twierdzi - uzyskał informacje na temat prowokacji związanej z jego ewentualnym zatrzymaniem.