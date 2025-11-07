Aktualizacja: 07.11.2025 16:45 Publikacja: 07.11.2025 13:15
Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Foto: PAP/Paweł Supernak
Były minister sprawiedliwości jeszcze w piątek może stracić immunitet. Sejm ma bowiem w wieczornym głosowaniu podjąć decyzję w sprawie zgody na pociągnięcie posła PiS do odpowiedzialności karnej, jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Domaga się tego prokuratura, która chce postawić Ziobrze 26 zarzutów. Dotyczą one nieprawidłowości przy dysponowaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, a mówiąc ściślej ustawianiu konkursów na dotacje.
Według śledczych Ziobro miał stać na czele zorganizowanej grupy przestępczej, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego sobie funduszu. Grozi za to do 25 lat więzienia. Żeby jednak były minister mógł usłyszeć te zarzuty, a następnie stanąć przed sądem, należy mu najpierw uchylić immunitet i uzyskać zgodę Sejmu na jego zatrzymanie. Nawet jeśli posłowie zgodzą się na to, to nie jest pewne, czy prokuraturze uda się skutecznie przedstawić Ziobrze zarzuty.
Od ponad tygodnia bowiem były szef resortu sprawiedliwości przebywa na Węgrzech, gdzie schronienie dzięki azylowi politycznemu znalazł już Marcin Romanowski, jego dawny zastępca w resorcie. Zbigniew Ziobro zapewnia jednak, że nie złożył wniosku o azyl nad Balatonem, ale pozostaje w Budapeszcie, ponieważ – jak twierdzi - uzyskał informacje na temat prowokacji związanej z jego ewentualnym zatrzymaniem.
Działania prokuratury po ewentualnym uchyleniu immunitetu Ziobry zależą zatem od tego, czy wróci on do Polski. – Jeżeli poseł będzie w kraju, to prokurator może wysłać mu wezwanie do stawienia się w prokuraturze w celu ogłoszenia zarzutów i przesłuchania. Może też, zależnie od okoliczności i własnej oceny sytuacji, wydać postanowienie i podjąć próbę zatrzymania byłego ministra – tłumaczy dr Michał Gabriel-Węglowski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Po przedstawieniu zarzutów prokurator może: wystąpić do sądu o zgodę na tymczasowe aresztowanie Ziobry, wdrożyć inne instytucje, jak np. zakaz opuszczania kraju albo nie stosować żadnych środków zapobiegawczych.
– Jeżeli jednak Zbigniew Ziobro będzie przebywał poza krajem, to prokuratura może wszcząć poszukiwania międzynarodowe. Służy do tego, w obrębie Unii Europejskiej, przede wszystkim Europejski Nakaz Aresztowania. Pierwszym krokiem do tego jest wniosek prokuratury do sądu rejonowego o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 14 dni wobec ukrywającego się podejrzanego. Po uzyskaniu tej zgody prokurator wydaje krajowy list gończy i na tej podstawie może dalej wystąpić do sądu okręgowego o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania – wyjaśnia prok. Gabriel-Węglowski.
Co ważne, o wydaniu ENA decyduje polski sąd, jednak decyzję o jego ostatecznym wykonaniu podejmuje sąd w państwie, w którym przebywa poszukiwany. Oznacza to, że nawet jeśli Europejski Nakaz Aresztowania zostanie wydany za posłem PiS, to węgierski sąd może zablokować jego wykonanie, uznając np., że naruszałoby to prawa i wolności poszukiwanego, który nie może liczyć w Polsce na rzetelny proces sądowy.
Niezależnie od tego prokuratura i policja mogą zastosować drugą ścieżkę poszukiwań międzynarodowych poprzez Interpol. Jak wskazuje nasz rozmówca, ten sposób ścigania stosuje się zazwyczaj w sytuacji, kiedy podejrzany opuścił lub jest prawdopodobne, że opuści teren Unii Europejskiej.
Mimo że Zbigniew Ziobro zapewnia, iż nie zabiega o azyl polityczny, to niewykluczone, że niebawem będzie się starał o taki parasol ochronny. Jeżeli go uzyska, to możliwości poszukiwawcze prokuratury zostaną mocno ograniczone.
– Azyl polityczny co do zasady blokuje możliwość ścigania podejrzanego przez polską prokuraturę, w kraju, w którym został przyznany. Formalnie węgierski sąd byłby nadal zobowiązany do rozpoznania wniosku o wykonanie ENA. Z tym że prawdopodobieństwo wydania przez sąd zgody – abstrahując od uwarunkowań czysto politycznych – byłoby wówczas niewielkie lub żadne. Tak przynajmniej jest w prawie polskim i przypuszczam, że podobnie może to wyglądać na Węgrzech – mówi prok. Gabriel-Węglowski.
Wskazuje przy tym, że zgodnie z art. 607s § 1 polskiego kodeksu postępowania karnego nie podlega wykonaniu nakaz europejski wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub środka polegającego na pozbawieniu wolności wobec osoby korzystającej w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa azylu, jeżeli nie wyrazi ona zgody na przekazanie.
O tym, czy prokuratura dostanie zielone światło do postawienia zarzutów Ziobrze i zatrzymania go, Sejm zdecyduje w bloku głosowań zaplanowanym na godz. 17.30 w piątek. Co ważne posłowie będą głosować osobno nad każdym z 26 zarzutów oraz wnioskami o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka PiS.
W czwartek wieczorem po burzliwych obradach sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt.
Źródło: rp.pl
