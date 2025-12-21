W poniedziałek sądny dzień dla Zbigniewa Ziobry

Sprawą ma zająć się sędzia Agnieszka Prokopowicz. Jeśli uwzględni wniosek, to za byłym ministrem sprawiedliwości zostanie wydany list gończy, co zapowiadał prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokurator Piotr Woźniak. Kolejnym etapem może być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Dlaczego prokuratura chce aresztu dla Zbigniewa Ziobry

Z wnioskiem o zatrzymanie i aresztowanie na trzy miesiące wystąpiła prokuratura, która zamierza przedstawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Prokuratura wskazuje, że zastosowanie tymczasowego aresztowania jest konieczne ze względu na uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrycia się Zbigniewa Ziobry, a także obawę bezprawnego utrudniania postępowania. Przypomnijmy, że Ziobro jeszcze przed decyzją Sejmu o uchyleniu immunitetu wyjechał na Węgry. Jak wówczas stwierdził, już przed głosowaniem docierały do niego informacje o możliwym aresztowaniu w przypadku jego powrotu do Polski.

Ponadto przyczyną wniosku o areszt jest realna groźba wymierzenia politykowi PiS surowej kary. Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.