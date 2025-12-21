W poniedziałek sądny dzień dla Zbigniewa Ziobry

Aktualizacja: 21.12.2025 18:02 Publikacja: 21.12.2025 16:25
Sprawą ma zająć się sędzia Agnieszka Prokopowicz. Jeśli uwzględni wniosek, to za byłym ministrem sprawiedliwości zostanie wydany list gończy, co zapowiadał prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokurator Piotr Woźniak. Kolejnym etapem może być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
Z wnioskiem o zatrzymanie i aresztowanie na trzy miesiące wystąpiła prokuratura, która zamierza przedstawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie na jego zatrzymanie i aresztowanie.
Prokuratura wskazuje, że zastosowanie tymczasowego aresztowania jest konieczne ze względu na uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrycia się Zbigniewa Ziobry, a także obawę bezprawnego utrudniania postępowania. Przypomnijmy, że Ziobro jeszcze przed decyzją Sejmu o uchyleniu immunitetu wyjechał na Węgry. Jak wówczas stwierdził, już przed głosowaniem docierały do niego informacje o możliwym aresztowaniu w przypadku jego powrotu do Polski.
Ponadto przyczyną wniosku o areszt jest realna groźba wymierzenia politykowi PiS surowej kary. Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.
Sam Zbigniew Ziobro twierdzi, że wniosek o aresztowanie go to „czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu”. W oświadczeniu wydanym na początku grudnia stwierdził, iż jest gotowy wrócić do kraju, ale postawił warunki. – Chciałbym jasno powiedzieć, że stawię się w kraju w ciągu kilku godzin, jeżeli po pierwsze, zostanie przywrócony losowy przydział spraw, czyli zostanie przywrócona zasada, że sędziów do spraw losuje się tak jak tego bezwzględnie wymaga ustawa, a nie dobiera pod dyktando ludzi zaufanych pana ministra Żurka. Po drugie, zostaną przywróceni nielegalnie odwołani prezesi sądów, w tym sądu okręgowego i sądu apelacyjnego w Warszawie. I po trzecie, zostanie przywrócona legalna władza w prokuraturze, w tym legalny Prokurator Krajowy – oświadczył Ziobro.
W środę 17 grudnia wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski unieważnił paszport Ziobry. Prokuratura Krajowa domagała się unieważnienia dwóch paszportów polityka: zwykłego i dyplomatycznego. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski unieważnił ten drugi już następnego dnia po otrzymaniu wniosku z PK tj. 18 listopada.
