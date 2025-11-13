Aktualizacja: 13.11.2025 17:37 Publikacja: 13.11.2025 16:14
Katowice, 25.10.2025. Poseł PiS Zbigniew Ziobro podczas debaty "Polska sprawiedliwość – reforma trzeciej władzy" w ramach drugiego dnia konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości
Foto: Art Service/PAP
Do sądu trafił dziś wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosek, skierowany przez Prokuraturę Krajową do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, poprzedzony został uchyleniem politykowi immunitetu poselskiego przez Sejm w piątek 7 listopada. Jakie motywy kierowały prokuraturą przy składaniu wniosku?
Powodem uznania tymczasowego aresztowania za konieczny środek jest zachodząca uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się Zbigniewa Ziobry, a także obawa bezprawnego utrudniania postępowania. Przypomnijmy, że Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie – jak stwierdził polityk, już przed głosowaniem w sprawie immunitetu docierały do niego informacje o możliwym aresztowaniu w przypadku jego powrotu do Polski.
Ponadto, przyczyną zdecydowania się przez prokuraturę na taki krok jest także realna groźba wymierzenia politykowi PiS surowej kary. Na podstawie zgromadzonego przez prokuraturę materiału dowodowego, Ziobrze postawione zostały bowiem zarzuty popełnienia 26 przestępstw. Postawione one zostały w śledztwie, dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
Po uchyleniu immunitetu Ziobry przez Sejm, prokurator wydał postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej w celu przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych – w tym ogłoszenia mu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego.
„Do dziś postanowienia o zatrzymaniu nie udało się zrealizować z uwagi na ustalenie, że podejrzany Zbigniew Z. przebywa aktualnie na terenie Węgier” – czytamy w komunikacie PK.
