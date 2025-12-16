Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Co z paszportem Zbigniewa Ziobry? Jest decyzja wojewody

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski unieważnił paszport Zbigniewa Ziobry - przekazał na X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Publikacja: 16.12.2025 10:04

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Art Service

Dorota Gajos-Kaniewska

Decyzja została podjęta na wniosek Prokuratury Krajowej z 17 listopada. „Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością” - napisał na X szef MSWiA.

Zbigniew Ziobro nie ma już żadnego paszportu

Prokuratura Krajowa domagała się unieważnienie dwóch paszportów Zbigniewa Ziobry:  zwykłego i  dyplomatycznego. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski unieważnił ten drugi już następnego dnia po otrzymaniu wniosku z PK tj. 18 listopada. Procedurę unieważnienia dokumentu prywatnego prowadził wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Czytaj więcej

Zdalne oświadczenie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (na ekranie) w siedzibie ugrupowa
Prawo karne
Porażka prokuratury w sprawie majątku Zbigniewa Ziobry

Zgodnie art. 73 par. 1 i 1a Kodeksu postępowania administracyjnego, Zbigniew Ziobro ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Organ może też zapewnić dostęp do akt przez system teleinformatyczny, po uwierzytelnieniu strony. Czynności te powinny być wykonane  "bez zbędnej zwłoki", w praktyce w ciągu kilku dni. Następnie wydawana jest decyzja administracyjna, od której – zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych – nie przysługuje odwołanie, lecz przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Reklama
Reklama

I taką decyzję podjął właśnie Wojewoda Mazowiecki. Informacja o unieważnieniu paszportu powinna teraz zostać przekazana byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS, który od kilku miesięcy przebywa na Węgrzech. Zostanie także odnotowana w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, bazie Interpolu i Systemie Informacyjnym Schengen. 

Czytaj więcej

Prokurator krajowy oraz I zastępca prokuratora generalnego Dariusz Korneluk
Prawo karne
Prokurator krajowy o śledztwach ws. Ziobry, Romanowskiego i dywersji

Czy Zbigniew Ziobro jest „uwięziony” na Węgrzech?

Decyzja wojewody nie oznacza, że Zbigniew Ziobro nie może opuścić Węgier. Każdy Polak może poruszać się bez paszportu po krajach strefy Schengen (prawie wszystkie państwa członkowie UE i ich terytoria zamorskie jak np. Wyspy Kanaryjskie, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Polak może też wjechać bez paszportu do niektórych państw spoza UE, z którymi Polska ma porozumienia (np. Turcja, Albania, Czarnogóra, Serbia).

Unieważnienie paszportów oznacza natomiast, że Zbigniew Ziobro nie będzie mógł wjechać na terytorium państw, w których paszport jest wymagany. To kraje poza Schengen i UE: Rosja, Białoruś, Ukraina, Wielka Brytania, USA, Kanada, kraje Azji , większość krajów Afryki i Ameryki Południowej.

Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości został pozbawiony immunitetu poselskiego. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie polityka PiS. Prokuratura chce przedstawić Ziobrze 26 zarzutów,  związanych  defraudacji środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości, zarządzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z którego środki miały trafiać do ofiar przestępstw.  22 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotów rozpozna wniosek prokuratury o aresztowanie polityka PiS na trzy miesiące.

Zbigniew Ziobro zadeklarował, że wróci do Polski, jeśli wrócą „legalna władza”, system losowania sędziów w sądach, „nielegalnie odwołani prezesi sądów”, a Dariusz Barski zostanie przywrócony na stanowisko prokuratora krajowego.

Reklama
Reklama

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro Marcin Kierwiński
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie
Zawody prawnicze
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie
Mała zmiana prawa, która mocno uderzy w patodeweloperkę
Nieruchomości
Mała zmiana prawa, która mocno uderzy w patodeweloperkę
Reforma już rozgrzewa prokuratorów, choć do jej wdrożenia daleka droga
Zawody prawnicze
Reforma już rozgrzewa prokuratorów, choć do jej wdrożenia daleka droga
To już pewne: dziedziczenia nieruchomości z prostszymi formalnościami
Nieruchomości
To już pewne: dziedziczenia nieruchomości z prostszymi formalnościami
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Nieruchomości
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama