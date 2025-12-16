Aktualizacja: 16.12.2025 20:42 Publikacja: 16.12.2025 10:04
Zbigniew Ziobro
Decyzja została podjęta na wniosek Prokuratury Krajowej z 17 listopada. „Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością” - napisał na X szef MSWiA.
Prokuratura Krajowa domagała się unieważnienie dwóch paszportów Zbigniewa Ziobry: zwykłego i dyplomatycznego. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski unieważnił ten drugi już następnego dnia po otrzymaniu wniosku z PK tj. 18 listopada. Procedurę unieważnienia dokumentu prywatnego prowadził wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
Zgodnie art. 73 par. 1 i 1a Kodeksu postępowania administracyjnego, Zbigniew Ziobro ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Organ może też zapewnić dostęp do akt przez system teleinformatyczny, po uwierzytelnieniu strony. Czynności te powinny być wykonane "bez zbędnej zwłoki", w praktyce w ciągu kilku dni. Następnie wydawana jest decyzja administracyjna, od której – zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych – nie przysługuje odwołanie, lecz przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
I taką decyzję podjął właśnie Wojewoda Mazowiecki. Informacja o unieważnieniu paszportu powinna teraz zostać przekazana byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS, który od kilku miesięcy przebywa na Węgrzech. Zostanie także odnotowana w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, bazie Interpolu i Systemie Informacyjnym Schengen.
Decyzja wojewody nie oznacza, że Zbigniew Ziobro nie może opuścić Węgier. Każdy Polak może poruszać się bez paszportu po krajach strefy Schengen (prawie wszystkie państwa członkowie UE i ich terytoria zamorskie jak np. Wyspy Kanaryjskie, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Polak może też wjechać bez paszportu do niektórych państw spoza UE, z którymi Polska ma porozumienia (np. Turcja, Albania, Czarnogóra, Serbia).
Unieważnienie paszportów oznacza natomiast, że Zbigniew Ziobro nie będzie mógł wjechać na terytorium państw, w których paszport jest wymagany. To kraje poza Schengen i UE: Rosja, Białoruś, Ukraina, Wielka Brytania, USA, Kanada, kraje Azji , większość krajów Afryki i Ameryki Południowej.
Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości został pozbawiony immunitetu poselskiego. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie polityka PiS. Prokuratura chce przedstawić Ziobrze 26 zarzutów, związanych defraudacji środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości, zarządzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z którego środki miały trafiać do ofiar przestępstw. 22 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotów rozpozna wniosek prokuratury o aresztowanie polityka PiS na trzy miesiące.
Zbigniew Ziobro zadeklarował, że wróci do Polski, jeśli wrócą „legalna władza”, system losowania sędziów w sądach, „nielegalnie odwołani prezesi sądów”, a Dariusz Barski zostanie przywrócony na stanowisko prokuratora krajowego.
