I taką decyzję podjął właśnie Wojewoda Mazowiecki. Informacja o unieważnieniu paszportu powinna teraz zostać przekazana byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS, który od kilku miesięcy przebywa na Węgrzech. Zostanie także odnotowana w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, bazie Interpolu i Systemie Informacyjnym Schengen.

Czy Zbigniew Ziobro jest „uwięziony” na Węgrzech?

Decyzja wojewody nie oznacza, że Zbigniew Ziobro nie może opuścić Węgier. Każdy Polak może poruszać się bez paszportu po krajach strefy Schengen (prawie wszystkie państwa członkowie UE i ich terytoria zamorskie jak np. Wyspy Kanaryjskie, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Polak może też wjechać bez paszportu do niektórych państw spoza UE, z którymi Polska ma porozumienia (np. Turcja, Albania, Czarnogóra, Serbia).

Unieważnienie paszportów oznacza natomiast, że Zbigniew Ziobro nie będzie mógł wjechać na terytorium państw, w których paszport jest wymagany. To kraje poza Schengen i UE: Rosja, Białoruś, Ukraina, Wielka Brytania, USA, Kanada, kraje Azji , większość krajów Afryki i Ameryki Południowej.

Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości został pozbawiony immunitetu poselskiego. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie polityka PiS. Prokuratura chce przedstawić Ziobrze 26 zarzutów, związanych defraudacji środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości, zarządzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z którego środki miały trafiać do ofiar przestępstw. 22 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotów rozpozna wniosek prokuratury o aresztowanie polityka PiS na trzy miesiące.

Zbigniew Ziobro zadeklarował, że wróci do Polski, jeśli wrócą „legalna władza”, system losowania sędziów w sądach, „nielegalnie odwołani prezesi sądów”, a Dariusz Barski zostanie przywrócony na stanowisko prokuratora krajowego.