Rzeczpospolita
Prawo
Jest postanowienie prokuratury ws. Zbigniewa Ziobry

"Prokurator wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Z. do siedziby Prokuratury Krajowej" - poinformowała w piątek późnym wieczorem PK.

Publikacja: 08.11.2025 09:10

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak przekazał prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, wydanie postanowienia o zatrzymaniu było uzasadnione obawą, że podejrzany nie stawi się na wezwanie w celu przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych, w tym czynności przedstawienia zarzutów. Zbigniew Ziobro nadal przebywa na Węgrzech, ale jak twierdzi nie wystąpił w tym kraju o azyl. 

W toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator zgromadził materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze zarzutów popełnienia 26 przestępstw.

Zarzuty dotyczą szeregu działań podejmowanych w latach 2017-2023 przez Zbigniewa Ziobry jako Ministra Sprawiedliwości w związku z zarządzaniem i nadzorem nad Funduszem Sprawiedliwości, w tym przekraczania uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych, ręcznego sterowania konkursami, dopuszczania do zawierania umów przez osoby nieuprawnione, tolerowania przyznawania środków organizacjom niespełniającym wymogów formalnych oraz ukrywania dokumentów. Działania te miały na celu osiąganie korzyści politycznych i majątkowych oraz godziły w interes publiczny.

28 października 2025 r. Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. 

Marszałek Sejmu RP przekazał dziś Prokuraturze Krajowej uchwały Sejmu wyrażające zgodę na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej za wszystkie 26 czynów wskazanych we wniosku z 28 października 2025 r., a także na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. 

Po otrzymaniu powyższej dokumentacji prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów popełnienia 26 przestępstw oraz postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej celem przeprowadzenie z jego udziałem czynności procesowych. 

„Wydanie postanowienia o zatrzymaniu było uzasadnione obawą, że podejrzany nie stawi się na wezwanie w celu przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych, w tym czynności przedstawienia zarzutów. Nadto w sprawie zachodzi uzasadniona obawa bezprawnego utrudniania postępowania karnego. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie jest również uzasadnione koniecznością niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego (przesłanki zatrzymania z art. 247 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 k.p.k.)” - informuje  prokurator Przemysław Nowak.

Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu zostało powierzone funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro Prawo Karne

