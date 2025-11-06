- To jest zupełnie nowe podejście do zasad stosowania prawa. Jeżeli władza stosuje prawo, władza która ma siłę (...) w sposób arbitralny i dowolny to znaczy, że może z tego prawa wyprowadzać swobodne wnioski nie licząc się tak naprawdę z jego regułami i granicami (...). Można nie zgadzać się z okresem rządów PiS, ale (...) nasze cele (...) zawsze realizowaliśmy poprzez przewidzianą w konstytucji zasadę zmian prawa (...) Natomiast Donald Tusk wiedząc o tym, że nie może liczyć na podpis prezydenta Andrzeja Dudy wprowadził zupełnie nowatorskie rozwiązanie: stwierdził, że może rządzić też rozporządzeniami, omijać ustawy, opierać się na uchwałach, wbrew temu co stanowi polska konstytucja – zarzucał były minister sprawiedliwości.

- Paradoks sytuacji sprawił, że znalazłem się w Budapeszcie za sprawą zaplanowanej przez organizatorów dużej konferencji poświęconej (...) braku praworządności w kontekście UE, ale też i sytuacji, która ma miejsce w Polsce. I właśnie wtedy, gdy mówiliśmy o naruszaniu praworządności dowiedziałem się, że jest kierowany przeciwko mnie wniosek o uchylenie immunitetu zawierający szereg fałszywych, absurdalnych stwierdzeń - kontynuował Ziobro zarzucając premierowi Tuskowi, że ten „wykorzystuje prokuraturę”, by „mścić się na opozycji” i „za sprawą wymiaru sprawiedliwości unicestwić największą partię opozycyjną”.

Zbigniew Ziobro: Otrzymałem informację, że miałem być zatrzymany po powrocie do kraju

- Z pewnością Donaldowi Tuskowi się to nie uda i m.in. dlatego spotykam się z państwem tutaj dzisiaj, dlatego że uzyskałem informację, że elementem tego spektaklu (...) miało być moje zatrzymanie po powrocie do kraju i uniemożliwienie mi lub utrudnienie skorzystania z przysługującego mi prawa zajęcia stanowiska wobec absurdalnych zarzutów zawartych we wniosku o uchylenie immunitetu. Choć informacje te trafiły do mnie z bardzo wiarygodnego źródła (...) to na pewno bym je zbagatelizował, gdybyśmy funkcjonowali w ramach państwa prawa. W normalnym państwie prawnym takie rzeczy są niemożliwe – stwierdził Ziobro zarzucając rządzącym, że ci stosują w Polsce „demokrację walczącą”.

Zbigniew Ziobro oskarżony o stanie na czele zorganizowanej grupy przestępczej

Na czwartek, na godzinę 16.00 zaplanowano posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich, w sprawie wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu oraz wydanie zgody na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przedstawia Ziobrze 26 zarzutów, w tym zarzut stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Oskarżenie dotyczy nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, a maksymalna kara, jaka grozi Ziobrze w związku z zarzutami to 25 lat pozbawienia wolności.

Na Węgrzech, gdzie przebywa obecnie Ziobro, wcześniej azyl uzyskał inny oskarżony w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.