Aktualizacja: 05.11.2025 18:04 Publikacja: 05.11.2025 08:04
rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak
Foto: PAP/Leszek Szymański
Rzecznik PK zabrał głos po tym, jak Zbigniew Ziobro ocenił, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest nieskuteczny, bo podpisała go osoba, która "przywłaszczyła sobie funkcję". Chodzi o Piotra Woźniaka, szefa zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej, który prowadzi wielowątkowe śledztwo ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. We wtorek Ziobro poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niego oraz ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
"Wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mi immunitetu podpisała inna osoba. Min. Żurek, wysyłając go do Sejmu, poświadczył nieprawdę. Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" – napisał w komentarzu na X obok skanu swojego zawiadomienia podpisanego wraz z posłem Marcinem Warchołem.
"Skierowany do Marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry wprost i literalnie wskazuje, że wnioskodawcą jest I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy. Dowodzi tego nagłówek w lewej górnej części wniosku, właściwy wyłącznie pismom sygnowanym przez Prokuratora Krajowego (...)" – wskazali autorzy wniosku. – "Tymczasem pod wnioskiem podpisany jest Pan Piotr Woźniak. Piotr Woźniak jest co najwyżej prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i z całą pewnością nie pełni funkcji I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego, albowiem funkcję tę pełni – co oczywiste – prokurator Dariusz Barski [odsunięty od sprawowania obowiązków prokuratora krajowego decyzją prokuratora generalnego Adama Bodnara z 12 stycznia 2024 r. - przypis red.] " - twierdzą Ziobro i Warchoł.
Czytaj więcej
Poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował we wtorek, że złożył drugie zawiadomienie o podejrzeniu po...
W odpowiedzi rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak wskazał, że wnioskodawcą jest Prokurator Krajowy, czyli szef jednostki organizacyjnej prokuratury, która prowadzi postępowanie, i z której został skierowany wniosek. „Jest to osoba kierująca daną jednostką i reprezentująca ją na zewnątrz. Wskazanie w nagłówku wniosku »Prokurator Krajowy« stanowi oznaczenie jednostki organizacyjnej prokuratury, z której pochodzi wniosek, i w której prowadzone jest postępowanie. Nie oznacza to, że dokument podpisał sam Prokurator Krajowy – wniosek podpisał prokurator prowadzący sprawę (Piotr Woźniak), działający w imieniu Prokuratora Krajowego” – podkreślił prok. Nowak.
Rzecznik PK zwrócił także uwagę, że przepisy nie wymagają, aby wniosek o uchylenie immunitetu posła był podpisany osobiście przez Prokuratora Krajowego – każdy prokurator może go sporządzić i podpisać. "Natomiast zgodnie z art. 7b ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wniosek taki składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, co nastąpiło” - wskazał prok. Nowak.
Prokuratura chce uchylenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS, aby przedstawić mu zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Za wszystkie czyny grozi łącznie 25 lat pozbawienia wolności. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu obejmuje też wyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. W czwartek wnioskiem ma się zająć sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich. Zbigniew Ziobro przebywa od tygodnia na Węgrzech, gdzie m.in. spotkał się w Budapeszcie z premierem Viktorem Orbánem.
Czytaj więcej
Były minister sprawiedliwości raczej nie zostanie zbiegiem na Węgrzech i wróci do Polski. Polityk...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rzecznik PK zabrał głos po tym, jak Zbigniew Ziobro ocenił, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest nieskuteczny, bo podpisała go osoba, która "przywłaszczyła sobie funkcję". Chodzi o Piotra Woźniaka, szefa zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej, który prowadzi wielowątkowe śledztwo ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. We wtorek Ziobro poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niego oraz ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Warszawski sąd apelacyjny podtrzymał wyrok dla 23-letniego Doriana S., skazanego za gwałt i zabójstwo młodej Bia...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Od poniedziałku 3 listopada można ubiegać się o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Maksymaln...
We wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, iż podjął decyzję o zawieszeniu sędziego Sądu Re...
Na 5 listopada Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapowiedział spotkanie z nabywcą słynnej działki w Zabłotni, k...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Pełnomocnicy nie będą mogli brać udziału w wyborach zarządu i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Zakońc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas