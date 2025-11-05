Reklama
Prokuratura Krajowa: zarzuty Zbigniewa Ziobry są bezzasadne

Prokuratura Krajowa uznała za bezzasadne zarzuty Zbigniewa Ziobry, że wniosek o uchylenie mu immunitetu podpisała osoba nieuprawniona.

Publikacja: 05.11.2025 08:04

rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak

rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak

Foto: PAP/Leszek Szymański

Dorota Gajos-Kaniewska

Rzecznik PK zabrał głos po tym, jak Zbigniew Ziobro ocenił, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest nieskuteczny, bo podpisała go osoba, która "przywłaszczyła sobie funkcję". Chodzi o Piotra Woźniaka, szefa zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej, który prowadzi wielowątkowe śledztwo ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. We wtorek Ziobro poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niego oraz ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.  

Co Zbigniew Ziobro zarzuca wnioskowi o uchylenie mu immunitetu

"Wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mi immunitetu podpisała inna osoba. Min. Żurek, wysyłając go do Sejmu, poświadczył nieprawdę. Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" – napisał w komentarzu na X obok skanu swojego zawiadomienia podpisanego wraz z posłem Marcinem Warchołem.

"Skierowany do Marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry wprost i literalnie wskazuje, że wnioskodawcą jest I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy. Dowodzi tego nagłówek w lewej górnej części wniosku, właściwy wyłącznie pismom sygnowanym przez Prokuratora Krajowego (...)" – wskazali autorzy wniosku. – "Tymczasem pod wnioskiem podpisany jest Pan Piotr Woźniak. Piotr Woźniak jest co najwyżej prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i z całą pewnością nie pełni funkcji I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego, albowiem funkcję tę pełni – co oczywiste – prokurator Dariusz Barski [odsunięty od sprawowania obowiązków prokuratora krajowego decyzją prokuratora generalnego Adama Bodnara z 12 stycznia 2024 r. - przypis red.] " - twierdzą Ziobro i Warchoł.

Ziobro złożył drugi donos na Żurka. „Poświadczył nieprawdę”
Prawo karne
Ziobro złożył drugi donos na Żurka. „Poświadczył nieprawdę”

Prokuratura Krajowa odpowiada Zbigniewowi Ziobrze: wniosek o uchylenie immunitetu  składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego

W odpowiedzi rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak wskazał, że wnioskodawcą jest Prokurator Krajowy, czyli szef jednostki organizacyjnej prokuratury, która prowadzi postępowanie, i z której został skierowany wniosek. „Jest to osoba kierująca daną jednostką i reprezentująca ją na zewnątrz. Wskazanie w nagłówku wniosku »Prokurator Krajowy« stanowi oznaczenie jednostki organizacyjnej prokuratury, z której pochodzi wniosek, i w której prowadzone jest postępowanie. Nie oznacza to, że dokument podpisał sam Prokurator Krajowy – wniosek podpisał prokurator prowadzący sprawę (Piotr Woźniak), działający w imieniu Prokuratora Krajowego” – podkreślił prok. Nowak.

Rzecznik PK zwrócił także uwagę, że przepisy nie wymagają, aby wniosek o uchylenie immunitetu posła  był podpisany osobiście przez Prokuratora Krajowego – każdy prokurator może go sporządzić i podpisać. "Natomiast zgodnie z art. 7b ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wniosek taki składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, co nastąpiło” - wskazał prok. Nowak.  

Prokuratura chce uchylenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS, aby przedstawić mu zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Za wszystkie czyny grozi łącznie 25 lat pozbawienia wolności. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu obejmuje też wyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. W czwartek wnioskiem ma się zająć sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich. Zbigniew Ziobro przebywa od tygodnia na Węgrzech, gdzie m.in. spotkał się w Budapeszcie z premierem Viktorem Orbánem.

Zbigniew Ziobro
Polityka
Zbigniew Ziobro nie będzie ubiegał się o azyl na Węgrzech

e-Wydanie