W ocenie senatora w PiS może trwać namawianie Ziobry na to, by dał się aresztować, aby mieć w jego osobie męczennika, którego można byłoby przedstawiać jako „ofiarę krwawego reżimu”. Z drugiej strony – zdaniem Kwiatkowskiego – sam Zbigniew Ziobro „może mieć na to mniejszą chęć”. - Świadczy o tym chociażby fakt umawiania jakichś badań lekarskich, o czym mówią jego współpracownicy na 12 listopada, tak jakby nie mógł ich zrobić wcześniej. Więc wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro chciałby jednak nie przebywać w kraju po decyzji Sejmu, bo te badania mają być przeprowadzone w Brukseli. A moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość z wypiekami na twarzy oczekiwałoby, żeby jakiś męczennik, wskazując tutaj kandydata w osobie Zbigniewa Ziobro, dołączył do tej narracji o krwawym reżimie, który się panoszy w kraju nad Wisłą i Odrą - ocenił.

Kwiatkowski zapewnił jednocześnie, że życzy Zbigniewowi Ziobrze dużo zdrowia. - Sam jestem po chorobie nowotworowej, po dwóch przeszczepach szpiku – przypomniał. Przypomniał, że jest opinia lekarza, która mówi o tym, że stan zdrowia nie uniemożliwia Zbigniewowi Ziobrze ewentualnego pobytu w tymczasowym areszcie. - Ale też podkreślę, że te badania powinny być dodatkowo zweryfikowane. Zresztą taka jest procedura. Jeżeli mamy osoby, które na przykład odbywają czy karę pozbawienia wolności, czy tymczasowego aresztu. Standardową procedurą jest, że w przypadku, kiedy jest to uzasadnione, rozpoczyna się od badań lekarskich, od zapoznania się z dokumentacją medyczną, żeby oczywiście mieć pewność, że żadna decyzja nie będzie kosztem zdrowia osoby zainteresowanej – podkreślił.

W kontekście tego, czy Ziobro mógłby mataczyć w śledztwie, Kwiatkowski zwrócił uwagę, że nie wie „co było przedmiotem rozmowy Zbigniewa Ziobry z Marcinem Romanowskim na Węgrzech”. - Jak wiemy, jeden nadzorował Fundusz Sprawiedliwości, to są obowiązki ministra sprawiedliwości, drugi podejmował decyzje, co udowodniły nagrania z udziałem Romanowskiego. Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, o czym panowie rozmawiali. Zakładam, że nie tylko o pogodzie – mówił.

Robert Kropiwnicki sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Krzysztof Kwiatkowski: Jeszcze nie wybieraliśmy kandydatów

Kwiatkowskiego pytano też o doniesienia dotyczące tego, że Robert Kropiwnicki, który 5 listopada ogłosił, że odchodzi ze stanowiska wiceministra aktywów państwowych, ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. - Nic mi na ten temat nie wiadomo. My w ogóle jeszcze nie wybieraliśmy kandydatów – odparł.

Na pytanie o dymisję senator stwierdził, że jest ona następstwem tego, iż obecny minister aktywów państwowych Wojciech Balczun chce, by w resorcie nie było połączenia władzy wykonawczej z ustawodawczą (o czym mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”). - To jest w ogóle bardziej czysty, bardziej klarowny model, bo władza ustawodawcza kontroluje władzę wykonawczą. Stąd, jak rozumiem, decyzja o tym, że pan minister Kropiwnicki odchodzi z ministerstwa – wyjaśnił.