Donald Tusk i Zbigniew Ziobro
Na czwartek, na godzinę 16.00 zaplanowano posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich, w sprawie wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu oraz wydania zgody na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przedstawia Ziobrze 26 zarzutów, w tym zarzut stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Oskarżenie dotyczy nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro jeszcze kilka dni temu przebywał na Węgrzech, gdzie wcześniej azyl uzyskał inny oskarżony w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.
Wójcik był pytany o to, czy Ziobro pojawi się w czwartek w Sejmie. – Zobaczymy o 16, nie mam takiej wiedzy – odparł. Na pytanie, czy rozmawiał z byłym ministrem sprawiedliwości Wójcik, w przeszłości m.in. wiceminister sprawiedliwości, odparł: – Rozmawiałem z ministrem (Zbigniewem) Ziobrą kilka dni temu, gdy był jeszcze na Węgrzech. Nie pytałem go, czy się pojawi.
– To jest jego decyzja. Natomiast mogę powiedzieć jedno: nie może liczyć na sprawiedliwy proces, dlatego że od dwóch lat przetacza się przez nasz kraj napad na poszczególne instytucje demokratyczne, dotyczy to też prezesów i wiceprezesów sądów – dodał.
Wójcik był też pytany, czy Ziobro będzie dochodził sprawiedliwości w kraju, czy pozostanie za granicą. – To jest jego prywatna decyzja, decyzja osobista, co zrobi w tej sytuacji – odparł.
Michał Wójcik, poseł PiS
Wcześniej premier Donald Tusk apelował – cytując samego Ziobrę – by ten nie był „fujarą” i „miękiszonem” (pierwszego określenia Ziobro używał wobec obecnej koalicji rządzącej, drugiego – pod adresem Mateusza Morawieckiego) i stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Wójcika pytano, jak – wobec takich wcześniejszych wypowiedzi Ziobry będzie wyglądać sytuacja, jeśli były minister sprawiedliwości będzie unikał stawienia się przed sądem pozostając za granicą.
– Nie wiadomo, jaki te kolejne godziny przyniosą scenariusz. Wiem jedno, że Donald Tusk chce widzieć Zbigniewa Ziobrę zakutego w kajdanki, za kratami. To jest obrazek, marzenie dla jego najtwardszych zwolenników – odparł poseł PiS.
Pytany o zarzuty wobec Ziobry Wójcik ironizował, że politykowi zarzuca się, iż uzyskał korzyści polityczne. – To są tak poważne zarzuty, jak chociażby przekazanie 14 mln zł na modernizację prokuratury. Te 14 mln zł miał przywłaszczyć Zbigniew Ziobro, czyli ukradł. A one były przeznaczone na modernizację budynku prokuratury – mówił. W późniejszej wypowiedzi mówił, że zarzuty dotyczą też milionów złotych przeznaczonych na „straże pożarne, szpitale i klinikę Budzik”. – Środki zostały przesunięte z jednej części budżetu do drugiej – dodał.
– Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że żyjemy w kraju, w którym jest reżim. Władza najpierw przejęła prokuraturę, a potem stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów – stwierdził też Wójcik. Były wiceminister sprawiedliwości mówił, że przejawem „napadu na polskie instytucje” przez obecne władze jest też „używanie terminu neosędzia”. – To kuriozalna sytuacja, która doprowadziła do dramatów – jak w Poznaniu, gdy ktoś kierując się tą logiką, uchylił wyrok przeciwko morderstwu trzech osób – stwierdził.
Mianem neosędziów określa się sędziów wyznaczonych na stanowisko przez zreformowaną przez Prawo i Sprawiedliwość KRS, której legalny status podważają sądy europejskie – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zreformowanej PiS zarzuca się upolitycznienie, ponieważ dziś jest ona w całości wybierana przez sejmową większość, a nie – jak wcześniej – przez samorządy sędziowskie. W związku z zarzutami wobec legalności KRS podważany jest też status sędziów, którzy zostali przez nią wyznaczeni na stanowiska (to właśnie tzw. neosędziowie) i legalność wydawanych przez nich wyroków.
