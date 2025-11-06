Z tego artykułu się dowiesz: Jak Michał Wójcik odpowiada na pytanie, czy w czwartek Zbigniew Ziobro stawi się w Sejmie?

Jak były wiceminister sprawiedliwości ocenia zarzuty stawiane Ziobrze?

Dlaczego, zdaniem Michała Wójcika, Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces?

Na czwartek, na godzinę 16.00 zaplanowano posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich, w sprawie wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu oraz wydania zgody na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przedstawia Ziobrze 26 zarzutów, w tym zarzut stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Oskarżenie dotyczy nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro jeszcze kilka dni temu przebywał na Węgrzech, gdzie wcześniej azyl uzyskał inny oskarżony w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Michał Wójcik: Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces

Wójcik był pytany o to, czy Ziobro pojawi się w czwartek w Sejmie. – Zobaczymy o 16, nie mam takiej wiedzy – odparł. Na pytanie, czy rozmawiał z byłym ministrem sprawiedliwości Wójcik, w przeszłości m.in. wiceminister sprawiedliwości, odparł: – Rozmawiałem z ministrem (Zbigniewem) Ziobrą kilka dni temu, gdy był jeszcze na Węgrzech. Nie pytałem go, czy się pojawi.

– To jest jego decyzja. Natomiast mogę powiedzieć jedno: nie może liczyć na sprawiedliwy proces, dlatego że od dwóch lat przetacza się przez nasz kraj napad na poszczególne instytucje demokratyczne, dotyczy to też prezesów i wiceprezesów sądów – dodał.