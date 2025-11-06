Kiedy sędzia może wylecieć z zawodu? Potrzebny wyrok karny lub dyscyplinarny

Co do zasady sędziowie są jednak nieusuwalni, co zostało wprost zapisane w art. 180 konstytucji. Nie oznacza to jednak, że są oni zupełnie nietykalni i w skrajnych przypadkach nie mogą być wydaleni z zawodu. Złożenie sędziego z urzędu wbrew jego woli jest dopuszczalne, ale tylko w określonych w ustawie przypadkach. O jakie sytuacje chodzi?

– Sędziego nie można usunąć tak po prostu i o tym właśnie mówi konstytucja. Natomiast złożenie z urzędu możliwe jest w sytuacji, kiedy orzeknie o tym prawomocnie sąd karny albo dyscyplinarny. Sąd karny może orzec o złożeniu sędziego z urzędu w przypadku, w którym sędzia ten dopuścił się przestępstwa. Wówczas jednym ze stosowanych środków karnych może być zakaz piastowania funkcji sędziego – tłumaczy sędzia Mariusz Ulman, były rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.

Podkreśla przy tym, że złożenie z urzędu możliwe jest też w ramach postępowania dyscyplinarnego. Jest to najsurowszy wymiar kary dyscyplinarnej przewidziany dla sędziów w prawie o ustroju sądów powszechnych. Oprócz tego w postępowaniu takim sędziemu wymierzone może zostać m.in. upomnienie, nagana, kara pieniężna, obniżenie wynagrodzenia oraz przeniesienie na inne miejsce służbowe.

Przepisy określają też, za jakie czyny sędziowie odpowiadają dyscyplinarnie. Zgodnie z art. 107 § 1 u.s.p. dyscyplinarki są wytaczane sędziom za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, uchybienie godności sędziego, działalność publiczną nie dającą się pogodzić z niezawisłością sędziów oraz wreszcie „działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej”. I to właśnie ta ostatnia przesłanka dotyczy sytuacji, w których wyroki uchylane są z uwagi na udział w składzie tzw. neosędziego.

Politycy PiS zapowiadają rozprawę z sędziami. „Polska może za to słono zapłacić”

– Podejrzewam, że zapowiedzi pana Ziobry i pana Czarnka miałyby być realizowane przy zastosowaniu właśnie tego przepisu. Uważam jednak, że jest on niezgodny z konstytucją i podejrzewam, że żaden sąd dyscyplinarny nie złożyłby z urzędu sędziego z uwagi na kwestionowanie powołania innych sędziów. Dlatego te groźby mogą ziścić się tylko wtedy, kiedy dojdzie do zmiany konstytucji i wykreślony z niej zostanie zapis o nieusuwalności sędziów. To oznaczałoby jednak koniec niezależnego sądownictwa w Polsce i wystąpienie naszego kraju z europejskiego porządku prawnego. Nie boję się tych gróźb. Żaden sędzia nie może bać się orzekać zgodnie z prawem i z własnym sumieniem. Jeśli którykolwiek z tych warunków zniknie, to sędzia powinien zrezygnować i zdjąć łańcuch sędziowski – mówi sędzia Ulman.