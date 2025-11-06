Aktualizacja: 06.11.2025 04:59 Publikacja: 06.11.2025 04:32
Warszawa, 26.03.2025. Prezes PiS Jarosław Kaczyński (L) i poseł PiS Zbigniew Ziobro (P) podczas konferencji prasowej w siedzibie ugrupowania
Foto: Przemysław Piątkowski/PAP
Przed kilkoma dniami były szef resortu sprawiedliwości i były prokurator generalny zapowiedział, że niebawem część sędziów zostanie usunięta z zawodu. – Sędzia Henryk Komisarski, który uchylił wyrok dożywocia na mordercę dwójki dzieci i ich matki, bo postanowił nie uznawać innego sędziego, zrzekł się urzędu. On i wszyscy sędziowie, którzy w swoich wyrokach podważyli status innych sędziów, niedługo znajdą się poza zawodem. Bo zdradzili państwo polskie, któremu ślubowali wierność – napisał Zbigniew Ziobro na platformie X. Co więcej, zgodnie z jego zapowiedzią sędziowie mają stracić swoje stanowiska bez prawa do odpraw, stanu spoczynku i powrotu do jakiegokolwiek zawodu prawniczego.
Wypowiedź tę polityk PiS sformułował po decyzji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który w czwartek uchylił wyrok dożywotniego więzienia dla Serhija T., oskarżonego o brutalne zamordowanie żony i dwóch córek w wielkopolskim Puszczykowie. Powodem tego rozstrzygnięcia była obecność w składzie orzekającym sądu I instancji tzw. neosędziego, czyli sędziego powołanego po 2018 r. przy udziale kwestionowanej Krajowej Rady Sądownictwa.
Kiedy i w jakiej procedurze część sędziów miałaby zostać wyrzucona z zawodu? Tego Ziobro nie wyjaśnia. Oczywistym wydaje się jednak, że koncepcja ta miałaby być realizowana po powrocie PiS do władzy. Na jakiej podstawie? Były szef MS także jej nie podaje. Jednak na potencjalną odpowiedzialność dyscyplinarną wskazuje w tym kontekście inny polityk PiS Przemysław Czarnek, który także zapowiada rozprawienie się z sędziami uchylającymi wyroki z powodu orzekania przez tzw. neosędziego.
Czytaj więcej
Resort Adama Bodnara planuje duże zmiany w sądach. Samorząd sędziowski ma zostać wzmocniony, znik...
Co do zasady sędziowie są jednak nieusuwalni, co zostało wprost zapisane w art. 180 konstytucji. Nie oznacza to jednak, że są oni zupełnie nietykalni i w skrajnych przypadkach nie mogą być wydaleni z zawodu. Złożenie sędziego z urzędu wbrew jego woli jest dopuszczalne, ale tylko w określonych w ustawie przypadkach. O jakie sytuacje chodzi?
– Sędziego nie można usunąć tak po prostu i o tym właśnie mówi konstytucja. Natomiast złożenie z urzędu możliwe jest w sytuacji, kiedy orzeknie o tym prawomocnie sąd karny albo dyscyplinarny. Sąd karny może orzec o złożeniu sędziego z urzędu w przypadku, w którym sędzia ten dopuścił się przestępstwa. Wówczas jednym ze stosowanych środków karnych może być zakaz piastowania funkcji sędziego – tłumaczy sędzia Mariusz Ulman, były rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.
Podkreśla przy tym, że złożenie z urzędu możliwe jest też w ramach postępowania dyscyplinarnego. Jest to najsurowszy wymiar kary dyscyplinarnej przewidziany dla sędziów w prawie o ustroju sądów powszechnych. Oprócz tego w postępowaniu takim sędziemu wymierzone może zostać m.in. upomnienie, nagana, kara pieniężna, obniżenie wynagrodzenia oraz przeniesienie na inne miejsce służbowe.
Przepisy określają też, za jakie czyny sędziowie odpowiadają dyscyplinarnie. Zgodnie z art. 107 § 1 u.s.p. dyscyplinarki są wytaczane sędziom za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, uchybienie godności sędziego, działalność publiczną nie dającą się pogodzić z niezawisłością sędziów oraz wreszcie „działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej”. I to właśnie ta ostatnia przesłanka dotyczy sytuacji, w których wyroki uchylane są z uwagi na udział w składzie tzw. neosędziego.
Czytaj więcej
Prawo i Sprawiedliwość ujawniło, co czeka sądownictwo, a także sędziów "wpisujących się w projekt...
– Podejrzewam, że zapowiedzi pana Ziobry i pana Czarnka miałyby być realizowane przy zastosowaniu właśnie tego przepisu. Uważam jednak, że jest on niezgodny z konstytucją i podejrzewam, że żaden sąd dyscyplinarny nie złożyłby z urzędu sędziego z uwagi na kwestionowanie powołania innych sędziów. Dlatego te groźby mogą ziścić się tylko wtedy, kiedy dojdzie do zmiany konstytucji i wykreślony z niej zostanie zapis o nieusuwalności sędziów. To oznaczałoby jednak koniec niezależnego sądownictwa w Polsce i wystąpienie naszego kraju z europejskiego porządku prawnego. Nie boję się tych gróźb. Żaden sędzia nie może bać się orzekać zgodnie z prawem i z własnym sumieniem. Jeśli którykolwiek z tych warunków zniknie, to sędzia powinien zrezygnować i zdjąć łańcuch sędziowski – mówi sędzia Ulman.
Podobnego zdania jest sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes stowarzyszenia sędziowskiego Iustitia. – Obowiązujące w Polsce prawo nie przewiduje możliwości usuwania sędziów z zawodu bez prawa do odpraw i do stanu spoczynku za kwestionowanie statusu neosędziów. Jest wręcz przeciwnie. Sędziowie powinni orzekać zgodnie z prawem i własnym sumieniem, a więc muszą brać pod uwagę to, czy sąd, którego orzeczenie oceniają jest zgodny z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Warunkiem tego jest obsada sądu przez sędziów powołanych w legalnej procedurze – wskazuje sędzia Przymusiński.
Zwraca przy tym uwagę, że przepis przewidujący odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za kwestionowanie skuteczności powołania innego sędziego został wprowadzony w 2019 r. tzw. ustawą kagańcową i jego stosowanie jest niezgodne ze zobowiązaniami, które przyjęła Polska w tzw. kamieniach milowych, czyli warunkach niezbędnych do wypłaty środków z funduszy unijnych. Resort sprawiedliwości w marcu przedstawił projekt nowelizacji, która ma odwrócić skutki tzw. ustawy kagańcowej. Dotychczas jednak przepisy te nie zostały przyjęte przez rząd.
Sędzia Przymusiński twierdzi przy tym, że zapowiedzi formułowane przez polityków PiS dotyczące sędziów są groźne dla polskiego budżetu. – Jeśli pan Ziobro i jego koledzy chcieliby kiedykolwiek realizować te groźby, to polscy podatnicy musieliby za to zapłacić wielomilionowe kary. To pokazuje, jak ważne jest jak najszybsze uporządkowanie systemu prawnego w Polsce i zakończenie problemu związanego z neosędziami w wymiarze sprawiedliwości – mówi szef Iustitii.
W ostatnim czasie PiS ujawniło część planów na reformę sądownictwa, które miałyby nastąpić po ewentualnym przejęciu władzy przez tę formację. – Wszyscy won – tak koncepcję tę w skrócie określił poseł Michał Woś podczas ostatniej konwencji PiS. Jak mówił, reforma powinna być głęboka i uwzględniać spłaszczenie struktury sądów, jednolity status sędziego, pełną cyfryzację sądownictwa oraz „docenienie kadry pozaorzeczniczej”.
prof. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista, Uniwersytet Warszawski
Nie można karać sędziów za wykonywanie obowiązującej ustawy, której sędziowie podlegają. Żeby politycy mogli zrealizować swoje zapowiedzi usuwania sędziów za kwestionowanie statusu innych sędziów należałoby najpierw uchylić art. 42a prawa o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z tym przepisem sędziowie są uprawnieni do badania, czy inny sędzia spełnia wymogi niezawisłości i bezstronności, z uwzględnieniem okoliczności jego powołania. Przepis ten został wprowadzony do prawa przez Sejm poprzedniej kadencji i na jego podstawie sędziowie dzisiaj wzajemnie kwestionują prawidłowość swoich powołań. Dopóki ten przepis obowiązuje, dopóty chaos powszechnego kwestionowania statusu sędziów i uchylanie z tego powodu wyroków może funkcjonować w świetle prawa. Trzeba pamiętać też, że zgodnie z konstytucją sędziowie są nieusuwalni i żeby można było pozbawić ich urzędu należy przeprowadzić odpowiednie postępowanie karne lub dyscyplinarne. Poza tym skutki złożenia sędziego z urzędu są ściśle opisane w ustawie i ewentualne pozbawienie wszystkich świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego – o czym mówią niektórzy politycy – byłoby także sprzeczne z obowiązującym prawem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przed kilkoma dniami były szef resortu sprawiedliwości i były prokurator generalny zapowiedział, że niebawem część sędziów zostanie usunięta z zawodu. – Sędzia Henryk Komisarski, który uchylił wyrok dożywocia na mordercę dwójki dzieci i ich matki, bo postanowił nie uznawać innego sędziego, zrzekł się urzędu. On i wszyscy sędziowie, którzy w swoich wyrokach podważyli status innych sędziów, niedługo znajdą się poza zawodem. Bo zdradzili państwo polskie, któremu ślubowali wierność – napisał Zbigniew Ziobro na platformie X. Co więcej, zgodnie z jego zapowiedzią sędziowie mają stracić swoje stanowiska bez prawa do odpraw, stanu spoczynku i powrotu do jakiegokolwiek zawodu prawniczego.
Warszawski sąd apelacyjny podtrzymał wyrok dla 23-letniego Doriana S., skazanego za gwałt i zabójstwo młodej Bia...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Od poniedziałku 3 listopada można ubiegać się o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Maksymaln...
We wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, iż podjął decyzję o zawieszeniu sędziego Sądu Re...
Na 5 listopada Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapowiedział spotkanie z nabywcą słynnej działki w Zabłotni, k...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Pełnomocnicy nie będą mogli brać udziału w wyborach zarządu i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Zakońc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas