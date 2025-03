Resort chce też usunąć wyodrębnione sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych, w których zasiadają osoby wybrane przez ministra. Ich zadania mają przejąć sądy apelacyjne w składzie trzech sędziów. Mają oni być wyłaniani do każdej sprawy spośród wszystkich sędziów danego sądu z wyjątkiem prezesa, wiceprezesów oraz rzecznika dyscyplinarnego.

Jednocześnie projektowane przepisy zakładają odejście od zasady, że rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego dwóch zastępców wybiera minister. Po zmianach mają oni być powoływani spośród kandydatów wyłonionych przez zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych, a ich biura nie będzie obsługiwać już administracyjnie KRS, ale sądy, w których orzekają. Poza tym to samorząd sędziowski, a nie rzecznik dyscyplinarny sędziów, będzie wybierał zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych.

Asesorzy do sądów rodzinnych. Czy będą orzekać o rozwodach?

To nie koniec zmian. Projektowane przepisy mają sprawić, że w wydziałach rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych orzekać będą asesorzy. Uzasadniając potrzebę tej zmiany, resort podkreśla, że wspomniane wydziały są wyjątkowo obciążone pracą. Potwierdzają to statystyki przytaczane przez MS. W 2024 r. w wydziałach tych sędzia załatwiał średnio 1534 sprawy, podczas gdy w wydziałach karnych było to 988 spraw, w cywilnych 596, a w gospodarczych 403 sprawy.

Zdaniem MS dopuszczanie asesorów do orzekania pozwoli na zmniejszenie obciążenia pracą sędziów rodzinnych, co wpłynie na jakość orzecznictwa, komfort pracy sędziów rodzinnych i poświęcenie większej ilości czasu sprawom, które tego wymagają. – Jednocześnie należy podkreślić, że asesorzy orzekają wyłącznie w sądach rejonowych, a zatem nie będą orzekać w sprawach należących w I instancji do sądów okręgowych, np. w sprawach rozwodów – wskazuje ministerstwo.

Na razie resort ujawnił jedynie założenia nowych przepisów. Jednak według planów Rada Ministrów ma przyjąć projekt w pierwszym albo w drugim kwartale tego roku. Prace nad reformą prawa o ustroju sądów powszechnych zapowiedziała też Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury (KKUSiP).