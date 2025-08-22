W sobotę 27 września po raz dwudziesty zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną. Także w tym dniu zostanie przeprowadzony – po raz osiemnasty – państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą.

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, składające się ze 150 pytań i trzech propozycji odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie przynajmniej na 100 pytań.

5380 kandydatów na aplikacje prawnicze

Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów upłynął 13 sierpnia. Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że według stanu na 20 sierpnia wnioski o dopuszczenie do egzaminów złożyło ok. 5 380 kandydatów, w tym:

na aplikację adwokacką ok. 2 200 osób,

na aplikację radcowską ok. 2 600 osób,

na aplikację notarialną ok. 500 osób,

na aplikację komorniczą ok. 80 osób.

Resort zaznacza, że liczba osób dopuszczonych do egzaminów może się zwiększyć ze względu na możliwość przesyłania zgłoszeń pocztą. Dla porównania w 2024 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczono 5 817 osób. Przystąpiły do nich 5 584 osoby.