Aplikacja radcowska znów najpopularniejsza. Ministerstwo Sprawiedliwości podało dane o egzaminach wstępnych

Do zaplanowanych na wrzesień egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze zgłosiło się niespełna 5400 kandydatów. Po raz kolejny największym zainteresowaniem cieszy się aplikacja radcowska. Najmniej chętnych jest na aplikację komorniczą.

Publikacja: 22.08.2025 09:41

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Foto: facebook.com/krajowaizbaradcowprawnych

Mateusz Adamski

W sobotę 27 września po raz dwudziesty zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną. Także w tym dniu zostanie przeprowadzony – po raz osiemnasty – państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą.

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, składające się ze 150 pytań i trzech propozycji odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie przynajmniej na 100 pytań.

5380 kandydatów na aplikacje prawnicze

Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów upłynął 13 sierpnia. Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że według stanu na 20 sierpnia wnioski o dopuszczenie do egzaminów złożyło ok. 5 380 kandydatów, w tym:

  • na aplikację adwokacką ok. 2 200 osób,
  • na aplikację radcowską ok. 2 600 osób,
  • na aplikację notarialną ok. 500 osób,
  • na aplikację komorniczą ok. 80 osób.

Resort zaznacza, że liczba osób dopuszczonych do egzaminów może się zwiększyć ze względu na możliwość przesyłania zgłoszeń pocztą. Dla porównania w 2024 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczono 5 817 osób. Przystąpiły do nich 5 584 osoby.

W tym roku egzaminy zostaną przeprowadzone jednocześnie w 18 miastach. Powołano już 44 komisje egzaminacyjne: 15 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 20 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 3 komisje ds. aplikacji komorniczej.

Jak podawaliśmy wyżej, w ubiegłym roku do egzaminów wstępnych przystąpiły 5584 osoby. Zdało 3988 osób, czyli 71,4 proc. kandydatów.

Egzamin na aplikację radcowską zdało 2001 kandydatów, co stanowi niemal 74 proc. ogółu. Identyczna zdawalność była na aplikację adwokacką – egzamin pomyślnie zakończyło 1642 kandydatów. Niewiele gorzej poszedł egzamin na aplikację komorniczą – zdało 78 osób (ok. 73 proc. ogółu). Najgorzej zaś poszło kandydatom na notariuszy – zdało tylko 270 z nich, czyli niecała połowa (49 proc.). 

Najlepsze rezultaty, podobnie jak w latach poprzednich, osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 90 proc. Drugi wynik uzyskali studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 80,9 proc. Kolejne miejsca w klasyfikacji zajęli absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego – 80,6 proc. i Uniwersytetu Warszawskiego – 80,5 proc.

Spośród absolwentów uczelni z mniejszą liczbą studentów najlepsze wyniki osiągnęły osoby, które ukończyły Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Aż 77,6 proc. z nich pozytywnie zdało egzamin.

