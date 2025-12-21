Aktualizacja: 21.12.2025 07:43 Publikacja: 21.12.2025 06:30
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 1130 żołnierzy oraz m.in. dwa czołgi i 11 systemów artyleryjskich – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow ujawnił w rozmowie z portalem LB.ua (Lewy Brzeg), że Rosja s...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że Stany Zjednoczone zaproponowały pierwsze od pół r...
Amerykańskie wojsko przeprowadziło zakrojone na szeroką skalę uderzenia na kilkadziesiąt celów tzw. Państwa Isla...
Amerykańskie raporty wywiadowcze wskazują, że Władimir Putin nie zmienił celów wojennych wobec Ukrainy, mimo trw...
Ważne jest, że Wołodymyr Zełenski spotka się zarówno z prezydentem Karolem Nawrockim, jak i z marszałkami Sejmu...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
