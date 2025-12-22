05:36 Senator USA wzywa do zajmowania tankowców transportujących rosyjską ropę

Lindsey Graham w rozmowie z NBC News zasugerował, że USA mogłyby zwiększyć presję na Rosję, zmuszając ją do rozmów pokojowych, zajmując tankowce transportujące rosyjską ropę.

04:44 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan w rejonie Myrnohradu

Nagranie opublikowano na kanale ukraińskiego 7. Korpusu Szybkiego Reagowania. Widać na nim m.in. udany atak na rosyjską haubicoarmatę D-20.

04:42 W piątek w Petersburgu odbędzie się nieformalne spotkanie przywódców państw Wspólnoty Niepodległych Państw

Gospodarzem spotkania będzie Władimir Putin. Spotkanie będzie też okazją do bilateralnych spotkań Putina z przywódcami Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi i Kirgistanu.

04:30 Steve Witkoff informuje o konstruktywnych rozmowach z Rosjanami, a także z delegacją ukraińską i Europejczykami

„Przez ostatnie dwa dni rosyjski specjalny wysłannik Kiriłł Dmitriew odbywał produktywne i konstruktywne spotkania z delegacją amerykańską, w celu osiągnięcia postępów w sprawie planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa (...)” - napisał Witkoff w mediach społecznościowych dodając, że ze strony amerykańskiej w rozmowach uczestniczył on, zięć prezydenta USA Jared Kushner oraz wchodzący w skład administracji USA Josh Gruenbaum. Witkoff podkreślił, że Rosja chce zawarcia pokoju na Ukrainie i „wysoce ceni sobie starania i wsparcie USA” w dążeniu do pokojowego zakończenia wojny. W osobnym wpisie w serwisie X specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu napisał, że przez ostatnie trzy dni „ukraińska delegacja odbyła serię produktywnych i konstruktywnych spotkań z partnerami amerykańskimi i europejskimi”. Jak dodał w skład delegacji ukraińskiej wchodzili: sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustem Umerow oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Andrij Hnatow. Rozmowy przedstawicieli USA i delegacji ukraińskiej miały dotyczyć „czterech kluczowych dokumentów”: 20 punktowego planu pokojowego, umowy ws. wielostronnych gwarancji bezpieczeństwa, umowy ws. amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa i umowy dotyczącej odbudowy Ukrainy po wojnie. Również w kontekście Ukrainy Witkoff napisał, że zależy jej na pokoju i że ceni ona wysiłki podejmowane, by osiągnąć pokój, przez USA.

04:26 Atak dronów na port w Kraju Krasnodarskim. Uszkodzone zostały dwie jednostki nawodne

Dwie jednostki nawodne zostały uszkodzone w ataku dronów na wieś Wołna w rejonie temriukskim w Kraju Krasnodarskim. Po ataku doszło do pożaru, który objął od 1 000 do 1 500 m2 – podają lokalne władze. W ataku nikt nie ucierpiał. Obecnie trwa walka z ogniem.

04:22 Brygada piechoty morskiej stacjonująca w obwodzie królewieckim została powiększona i zreorganizowana w dywizję

Komunikat w tej sprawie wydało biuro prasowej rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Dywizją stała się dotychczasowa 155. Brygada Piechoty Morskiej. Już wcześniej dowództwo Marynarki Wojennej Rosji zapowiadało, że pięć wchodzących w jej skład brygad piechoty morskiej zostanie zmienionych w dywizje, a pułk piechoty morskiej wchodzący w skład Flotylli Kaspijskiej stanie się brygadą.

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1397 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1397 dniu wojny Foto: PAP