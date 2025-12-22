Aktualizacja: 22.12.2025 05:37 Publikacja: 22.12.2025 04:48
Lindsey Graham w rozmowie z NBC News zasugerował, że USA mogłyby zwiększyć presję na Rosję, zmuszając ją do rozmów pokojowych, zajmując tankowce transportujące rosyjską ropę.
Nagranie opublikowano na kanale ukraińskiego 7. Korpusu Szybkiego Reagowania. Widać na nim m.in. udany atak na rosyjską haubicoarmatę D-20.
Gospodarzem spotkania będzie Władimir Putin. Spotkanie będzie też okazją do bilateralnych spotkań Putina z przywódcami Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi i Kirgistanu.
„Przez ostatnie dwa dni rosyjski specjalny wysłannik Kiriłł Dmitriew odbywał produktywne i konstruktywne spotkania z delegacją amerykańską, w celu osiągnięcia postępów w sprawie planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa (...)” - napisał Witkoff w mediach społecznościowych dodając, że ze strony amerykańskiej w rozmowach uczestniczył on, zięć prezydenta USA Jared Kushner oraz wchodzący w skład administracji USA Josh Gruenbaum. Witkoff podkreślił, że Rosja chce zawarcia pokoju na Ukrainie i „wysoce ceni sobie starania i wsparcie USA” w dążeniu do pokojowego zakończenia wojny. W osobnym wpisie w serwisie X specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu napisał, że przez ostatnie trzy dni „ukraińska delegacja odbyła serię produktywnych i konstruktywnych spotkań z partnerami amerykańskimi i europejskimi”. Jak dodał w skład delegacji ukraińskiej wchodzili: sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustem Umerow oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Andrij Hnatow. Rozmowy przedstawicieli USA i delegacji ukraińskiej miały dotyczyć „czterech kluczowych dokumentów”: 20 punktowego planu pokojowego, umowy ws. wielostronnych gwarancji bezpieczeństwa, umowy ws. amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa i umowy dotyczącej odbudowy Ukrainy po wojnie. Również w kontekście Ukrainy Witkoff napisał, że zależy jej na pokoju i że ceni ona wysiłki podejmowane, by osiągnąć pokój, przez USA.
Dwie jednostki nawodne zostały uszkodzone w ataku dronów na wieś Wołna w rejonie temriukskim w Kraju Krasnodarskim. Po ataku doszło do pożaru, który objął od 1 000 do 1 500 m2 – podają lokalne władze. W ataku nikt nie ucierpiał. Obecnie trwa walka z ogniem.
Komunikat w tej sprawie wydało biuro prasowej rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Dywizją stała się dotychczasowa 155. Brygada Piechoty Morskiej. Już wcześniej dowództwo Marynarki Wojennej Rosji zapowiadało, że pięć wchodzących w jej skład brygad piechoty morskiej zostanie zmienionych w dywizje, a pułk piechoty morskiej wchodzący w skład Flotylli Kaspijskiej stanie się brygadą.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1397 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ukraina rozpoczęła w USA kolejną rundę rozmów pokojowych, które mają doprowadzić do ustalenia warunków zakończen...
Gośćmi dwudziestego czwartego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli prof. Wiesław Liz...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. UE podjęła decyzję o przekazaniu Ukraini...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W wyniku nocnego ataku ukraińskich dronó...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W dniu święta Strategicznych Wojsk Rakie...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas