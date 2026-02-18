Według niego Karol Nawrocki „bezwzględnie” powinien podpisać ustawę wdrażającą SAFE. Skrytykował też polityków PiS – na początku tygodnia Jarosław Kaczyński apelował do prezydenta o weto w tej sprawie. – Jeszcze nie tak dawno politycy PiS-u mówili co innego. Kiedy powstawał ten projekt, mówili, że to jest bardzo ważne, tylko trzeba by negocjować, a dzisiaj to potępiają w czambuł, strasząc niemieckim zagrożeniem – podkreślił Komornicki. – Niemcy, jeżeli wykładają 500 miliardów euro na modernizację swojej armii, to jak się ma do tych nawet 200 naszych miliardów? Są silniejsi gospodarczo, mogą sobie na to pozwolić – argumentował. Jego zdaniem Polska powinna z SAFE skorzystać, „skoro jesteśmy tym państwem nieco słabszym, ale z drugiej strony mając ważne potrzeby związane z naszym bezpieczeństwem”.

Czy wróci obowiązkowa służba wojskowa? Gen. Komornicki o szkoleniu rezerwistów

Jednak, jak wskazuje gość Jacka Nizinkiewicza, nawet największe zakupy sprzętu nie przełożą się automatycznie na realne zdolności bojowe. – Jeszcze trzeba to przekuć na zdolności sił zbrojnych. Tam się musi pojawić sprzęt, te wszystkie systemy uzbrojenia między sobą muszą być zgrane, siły zbrojne muszą być skonfigurowane z całym zapleczem państwa, z zasobami – wymieniał. W tym kontekście generał podnosi problem braku gotowych struktur rezerwowych.

Gość programu „Rzecz o polityce” zwraca uwagę, że rezerwiści nie powinni być traktowani jako indywidualne uzupełnienia strat. – Nie pojedynczo będziemy ich utykać, (uzupełniając) straty, jakie mogą wyniknąć na polu walki (...) Trzeba mieć gotowe struktury, w czasie pokoju utrzymywane w sposób szkieletowy, czyli mocno skadrowane – rezerwowe dywizje, rezerwowy korpus w wojskach lądowych, odpowiednie struktury w siłach powietrznych, marynarce wojennej, a w wypadku wojny się je mobilizuje. Ale rezerwiści są już przygotowani do zadań, które w ramach tych struktur wynikają – tłumaczy.

Z potrzeby budowy systemu powszechnego generał wyprowadza kolejny wniosek – konieczność przywrócenia poboru. – Jest to nieuchronna konieczność – mówi wprost, przekonując, że Polska, jako państwo graniczące z Rosją, nie ma alternatywy dla tego rozwiązania. Krytycznie odnosi się do przekonania, że wystarczy armia zawodowa i dobrowolne formy służby.

Obowiązkowy pobór do wojska dla kobiet i mężczyzn? Propozycja gen. Leona Komornickiego

W jego propozycji pobór nie jest jednak prostym powrotem do dawnych rozwiązań. Opisuje go jako element systemu edukacji narodowej. – To ma być program jednolity, spójny, systemowy: szkoła podstawowa, szkoła średnia i po zakończeniu szkoły średniej każdy Polak trafia na takie wojskowe przeszkolenie skoszarowane, na 6–8 miesięcy (...) zakończone egzaminem – mówi.