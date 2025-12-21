Rosyjski statek nadał sygnał SOS i zacumował u wybrzeży Szwecji. Co ma na pokładzie?

Aktualizacja: 21.12.2025 14:08 Publikacja: 21.12.2025 13:47
Rosyjski statek Adler jest obecnie zakotwiczony na wodach szwedzkich, pomiędzy Nyhamnsläge i Lerhamn, na północ od Höganäs. Szwedzka służba celna, straż przybrzeżna i policja podjęły decyzję o wejściu na pokład – podał serwis sydsvenskan.se.
Z ogólnodostępnych danych nawigacyjnych wynika, że jednostka wypłynęła w połowie tygodnia z portu Bronka w pobliżu Petersburga. Statek w nocy z piątku na sobotę zakotwiczył w pobliżu szwedzkiego portu Höganäs, nadając wcześniej sygnał SOS i zgłaszając awarię silnika.
– Wiemy, że statek i jego właściciel znajdują się na listach sankcji kilku krajów, ponieważ wcześniej podejrzewano go o transport materiałów wojennych – ujawnił Martin Höglund, rzecznik szwedzkiej służby celnej.
Według gazety „Sydsvenskan” Adler to oficjalnie zwykły statek towarowy, należy jednak do firmy, która znajduje się na listach sankcyjnych zarówno w USA, jak i UE. Portal svd.se informował, że armator, do którego należy statek, miał przewozić północnokoreańską amunicję do Rosji, a w 2018 r. rakiety do Chin.
Portugalskie media, na które powołuje się szwedzka gazeta, pisały we wrześniu, że Adler został odholowany przez portugalskie władze do Algierii, gdyż z powodu sankcji statkowi odmówiono wpłynięcia do portugalskiego portu. Wówczas podejrzewano, że statek przewozi broń dla rosyjskich najemników w Afryce.
Jak przypominają media, powołując się na dane z otwartych źródeł, zaledwie dziesięć dni temu bliźniaczy statek o nazwie Lady Maria również miał „problemy z silnikiem” w pobliżu południowego wejścia do cieśniny Öresund. Po trzech godzinach silnik zadziałał, a straż przybrzeżna eskortowała statek przez kilka godzin. Od tego czasu statek płynął z normalną prędkością w kierunku rosyjskiego portu.
