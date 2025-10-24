Rzeczpospolita
Konwencja PiS. Tak partia Kaczyńskiego zamierza oczyścić sądownictwo po wyborach

Prawo i Sprawiedliwość ujawniło, co czeka sądownictwo, a także sędziów "wpisujących się w projekt Donalda Tuska", jeśli partia Jarosława Kaczyńskiego wygra wybory parlamentarne.

Publikacja: 24.10.2025 21:45

Posłowie PiS Przemysław Czarnek (3L), Antoni Macierewicz (2L) i europoseł Tobiasz Bocheński (L) podc

Posłowie PiS Przemysław Czarnek (3L), Antoni Macierewicz (2L) i europoseł Tobiasz Bocheński (L) podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, 24 bm. Konwencja odbywa się pod hasłem „Myśląc: Polska”.

Foto: PAP/Art Service

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są plany PiS dotyczące reformy sądownictwa po ewentualnym zwycięstwie wyborczym?
  • W jaki sposób PiS zamierza usprawnić procedury sądowe?
  • Jakie zmiany strukturalne i organizacyjne są proponowane w sądownictwie przez Michała Wosia?
  • Jakie kontrowersyjne środki są planowane wobec sędziów związanych z politycznymi nadużyciami?

W piątek rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS. Odbywa się pod hasłem „Myśląc: Polska” i ma być wstępem do nowego programu PiS, który zostanie przedstawiony wiosną. Kluczowe tematy konwencji to bezpieczeństwo, sprawy społeczne i gospodarka. Jednak w panelach dyskusyjnych pojawią się także kwestie wymiaru sprawiedliwości. Jednym z tematów sesji głównych była „Polska sprawiedliwość – reforma trzeciej władzy”. Dyskusję moderował Marcin Warchoł, a uczestnikami byli m.in. Paweł Jabłoński,  Michał Woś i Bartłomiej Wróblewski. Z kolei Sebastian Kaleta, Jerzy Kwaśniewski, Bartosz Lewandowski, Anna Łabno i Krzysztof Szczucki dyskutowali o „odbudowie gwarancji praw obywatelskich po okresie upadku rządów prawa”. 

Na stronie internetowej PiS opublikowano  także teksty niektórych wystąpień panelistów. Najwięcej konkretów zawierają wystąpienia Pawła Jabłońskiego i Michała Wosia.

Czytaj więcej

Krajowa Rada Sądownictwa
Sądy i trybunały
Wkrótce nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Co będzie zawierała?

Sądy wieczystoksięgowe do likwidacji?

W pierwszym znajdujemy zestaw odpowiedzi na pytania dotyczące problemów sądownictwa. Zdaniem posła Jabłońskiego, adwokata i byłego wiceministra spraw zagranicznych, ich przyczynami są brak obsady etatów sędziowskich oraz zbyt niskie wynagrodzenia asystentów sędziów i obsługi administracyjnej sądów. „Wysokość wynagrodzenia tej grupy wpływa na wakaty, te zaś skutkują zatorami w sądach na poziomie sekretariatów i obsługi poczty” – twierdzi Paweł Jabłoński. Oprócz tego szansy na szybsze załatwianie spraw w sądach upatruje w dalszej cyfryzacji postępowań, uruchomieniu portali sądowych „w obie strony” dla każdego obywatela oraz ograniczeniu kognicji sądów. Chodzi o wyłączenie spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych poza sądy (z zachowaniem możliwości odwołania), co z kolei ma umożliwić przeniesienie obsługujących te sprawy referendarzy i asesorów do wydziałów cywilnych i gospodarczych..

„Należy także zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia obowiązku sporządzania przez sędziego planu rozprawy, tak aby z góry wyznaczone były kolejne terminy rozpraw w bliskiej odległości czasowej. Niektórzy sędziowie już to robią, ale większość tego niestety nie robi, choć mają taką możliwość” – zauważa Paweł Jabłoński.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny
Sądy i trybunały
Tak koalicja 15 października „przejmie” Trybunał Konstytucyjny. Jest zapowiedź

Michał Woś: sędziowie do usunięcia stracą też sędziowską emeryturę

Były wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś twierdzi natomiast, że Prawo i Sprawiedliwość proponuje kompleksową wizję nowoczesnego sądownictwa – sprawiedliwego, cyfrowego, apolitycznego i otwartego na obywatela. „Tylko tak odbudujemy fundamenty państwa prawa i przywrócimy Polakom wiarę w to, że przed sądem każdy jest równy” – czytamy w materiałach na konwencję.

Jak twierdzi poseł, Polska potrzebuje „odważnej i pełnej reformy, która nie będzie kosmetyką, lecz prawdziwą zmianą systemową, wręcz budową sądownictwa wszystkich szczebli na nowo”. Wyjaśnia, że chodzi o spłaszczenie struktury sądów i jednolity status sędziego, pełną cyfryzację sądownictwa oraz „docenienie kadry pozaorzeczniczej”.

„Każdy sędzia, niezależnie od miejsca orzekania, powinien mieć taki sam status i równą odpowiedzialność wobec obywateli. Ujednolicenie warunków pracy i awansu będzie gwarancją, że o ścieżce kariery decydują kompetencje i etyka, a nie układy czy polityczne sympatie” – wskazuje polityk.

Najbardziej kontrowersyjny pomysł pojawia się na końcu wystąpienia. „Nie może być jednak prawdziwej reformy bez oczyszczenia zawodu z politycznych nadużyć. Sędziowie, którzy świadomie w ostatnich latach upolitycznili wymiar sprawiedliwości, wpisując się w projekt Donalda Tuska i wspierając tzw. demokrację walczącą, nie mogą liczyć na dalsze przywileje. Usunięcie ich z zawodu bez prawa do stanu spoczynku jest koniecznym krokiem, by odbudować zaufanie obywateli do sądów i przywrócić im autorytet” – czytamy w opublikowanym tekście wystąpienia Wosia.

W piątek rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS. Odbywa się pod hasłem „Myśląc: Polska” i ma być wstępem do nowego programu PiS, który zostanie przedstawiony wiosną. Kluczowe tematy konwencji to bezpieczeństwo, sprawy społeczne i gospodarka. Jednak w panelach dyskusyjnych pojawią się także kwestie wymiaru sprawiedliwości. Jednym z tematów sesji głównych była „Polska sprawiedliwość – reforma trzeciej władzy”. Dyskusję moderował Marcin Warchoł, a uczestnikami byli m.in. Paweł Jabłoński,  Michał Woś i Bartłomiej Wróblewski. Z kolei Sebastian Kaleta, Jerzy Kwaśniewski, Bartosz Lewandowski, Anna Łabno i Krzysztof Szczucki dyskutowali o „odbudowie gwarancji praw obywatelskich po okresie upadku rządów prawa”. 

