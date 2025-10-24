Aktualizacja: 24.10.2025 23:10 Publikacja: 24.10.2025 21:45
Posłowie PiS Przemysław Czarnek (3L), Antoni Macierewicz (2L) i europoseł Tobiasz Bocheński (L) podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, 24 bm. Konwencja odbywa się pod hasłem „Myśląc: Polska”.
Foto: PAP/Art Service
W piątek rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS. Odbywa się pod hasłem „Myśląc: Polska” i ma być wstępem do nowego programu PiS, który zostanie przedstawiony wiosną. Kluczowe tematy konwencji to bezpieczeństwo, sprawy społeczne i gospodarka. Jednak w panelach dyskusyjnych pojawią się także kwestie wymiaru sprawiedliwości. Jednym z tematów sesji głównych była „Polska sprawiedliwość – reforma trzeciej władzy”. Dyskusję moderował Marcin Warchoł, a uczestnikami byli m.in. Paweł Jabłoński, Michał Woś i Bartłomiej Wróblewski. Z kolei Sebastian Kaleta, Jerzy Kwaśniewski, Bartosz Lewandowski, Anna Łabno i Krzysztof Szczucki dyskutowali o „odbudowie gwarancji praw obywatelskich po okresie upadku rządów prawa”.
Na stronie internetowej PiS opublikowano także teksty niektórych wystąpień panelistów. Najwięcej konkretów zawierają wystąpienia Pawła Jabłońskiego i Michała Wosia.
Czytaj więcej
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nieoficjalnie...
W pierwszym znajdujemy zestaw odpowiedzi na pytania dotyczące problemów sądownictwa. Zdaniem posła Jabłońskiego, adwokata i byłego wiceministra spraw zagranicznych, ich przyczynami są brak obsady etatów sędziowskich oraz zbyt niskie wynagrodzenia asystentów sędziów i obsługi administracyjnej sądów. „Wysokość wynagrodzenia tej grupy wpływa na wakaty, te zaś skutkują zatorami w sądach na poziomie sekretariatów i obsługi poczty” – twierdzi Paweł Jabłoński. Oprócz tego szansy na szybsze załatwianie spraw w sądach upatruje w dalszej cyfryzacji postępowań, uruchomieniu portali sądowych „w obie strony” dla każdego obywatela oraz ograniczeniu kognicji sądów. Chodzi o wyłączenie spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych poza sądy (z zachowaniem możliwości odwołania), co z kolei ma umożliwić przeniesienie obsługujących te sprawy referendarzy i asesorów do wydziałów cywilnych i gospodarczych..
„Należy także zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia obowiązku sporządzania przez sędziego planu rozprawy, tak aby z góry wyznaczone były kolejne terminy rozpraw w bliskiej odległości czasowej. Niektórzy sędziowie już to robią, ale większość tego niestety nie robi, choć mają taką możliwość” – zauważa Paweł Jabłoński.
Czytaj więcej
W tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To ustalenie koali...
Były wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś twierdzi natomiast, że Prawo i Sprawiedliwość proponuje kompleksową wizję nowoczesnego sądownictwa – sprawiedliwego, cyfrowego, apolitycznego i otwartego na obywatela. „Tylko tak odbudujemy fundamenty państwa prawa i przywrócimy Polakom wiarę w to, że przed sądem każdy jest równy” – czytamy w materiałach na konwencję.
Jak twierdzi poseł, Polska potrzebuje „odważnej i pełnej reformy, która nie będzie kosmetyką, lecz prawdziwą zmianą systemową, wręcz budową sądownictwa wszystkich szczebli na nowo”. Wyjaśnia, że chodzi o spłaszczenie struktury sądów i jednolity status sędziego, pełną cyfryzację sądownictwa oraz „docenienie kadry pozaorzeczniczej”.
„Każdy sędzia, niezależnie od miejsca orzekania, powinien mieć taki sam status i równą odpowiedzialność wobec obywateli. Ujednolicenie warunków pracy i awansu będzie gwarancją, że o ścieżce kariery decydują kompetencje i etyka, a nie układy czy polityczne sympatie” – wskazuje polityk.
Najbardziej kontrowersyjny pomysł pojawia się na końcu wystąpienia. „Nie może być jednak prawdziwej reformy bez oczyszczenia zawodu z politycznych nadużyć. Sędziowie, którzy świadomie w ostatnich latach upolitycznili wymiar sprawiedliwości, wpisując się w projekt Donalda Tuska i wspierając tzw. demokrację walczącą, nie mogą liczyć na dalsze przywileje. Usunięcie ich z zawodu bez prawa do stanu spoczynku jest koniecznym krokiem, by odbudować zaufanie obywateli do sądów i przywrócić im autorytet” – czytamy w opublikowanym tekście wystąpienia Wosia.
W piątek rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS. Odbywa się pod hasłem „Myśląc: Polska” i ma być wstępem do nowego programu PiS, który zostanie przedstawiony wiosną. Kluczowe tematy konwencji to bezpieczeństwo, sprawy społeczne i gospodarka. Jednak w panelach dyskusyjnych pojawią się także kwestie wymiaru sprawiedliwości. Jednym z tematów sesji głównych była „Polska sprawiedliwość – reforma trzeciej władzy”. Dyskusję moderował Marcin Warchoł, a uczestnikami byli m.in. Paweł Jabłoński, Michał Woś i Bartłomiej Wróblewski. Z kolei Sebastian Kaleta, Jerzy Kwaśniewski, Bartosz Lewandowski, Anna Łabno i Krzysztof Szczucki dyskutowali o „odbudowie gwarancji praw obywatelskich po okresie upadku rządów prawa”.
mObywatel właśnie udostępnił bezpłatną usługę kwalifikowanego e-podpisu. Są jednak ograniczenia w jego stosowaniu.
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
W tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To ustalenie koalicyjne - przekaz...
Petycje obywateli do władz, w szczególności te kontrowersyjne, są wykorzystywane do budowania zasięgów w mediach...
Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły skrócić okres ważności prawa jazdy dla kierowców w wieku 65 la...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Posłowie pracują nad zmianą przepisów prawa o adwokaturze, które przewidują m.in. wprowadzenie kary ograniczenia...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas