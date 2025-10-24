Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są plany PiS dotyczące reformy sądownictwa po ewentualnym zwycięstwie wyborczym?

W jaki sposób PiS zamierza usprawnić procedury sądowe?

Jakie zmiany strukturalne i organizacyjne są proponowane w sądownictwie przez Michała Wosia?

Jakie kontrowersyjne środki są planowane wobec sędziów związanych z politycznymi nadużyciami?

W piątek rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS. Odbywa się pod hasłem „Myśląc: Polska” i ma być wstępem do nowego programu PiS, który zostanie przedstawiony wiosną. Kluczowe tematy konwencji to bezpieczeństwo, sprawy społeczne i gospodarka. Jednak w panelach dyskusyjnych pojawią się także kwestie wymiaru sprawiedliwości. Jednym z tematów sesji głównych była „Polska sprawiedliwość – reforma trzeciej władzy”. Dyskusję moderował Marcin Warchoł, a uczestnikami byli m.in. Paweł Jabłoński, Michał Woś i Bartłomiej Wróblewski. Z kolei Sebastian Kaleta, Jerzy Kwaśniewski, Bartosz Lewandowski, Anna Łabno i Krzysztof Szczucki dyskutowali o „odbudowie gwarancji praw obywatelskich po okresie upadku rządów prawa”.

Na stronie internetowej PiS opublikowano także teksty niektórych wystąpień panelistów. Najwięcej konkretów zawierają wystąpienia Pawła Jabłońskiego i Michała Wosia.

Sądy wieczystoksięgowe do likwidacji?

W pierwszym znajdujemy zestaw odpowiedzi na pytania dotyczące problemów sądownictwa. Zdaniem posła Jabłońskiego, adwokata i byłego wiceministra spraw zagranicznych, ich przyczynami są brak obsady etatów sędziowskich oraz zbyt niskie wynagrodzenia asystentów sędziów i obsługi administracyjnej sądów. „Wysokość wynagrodzenia tej grupy wpływa na wakaty, te zaś skutkują zatorami w sądach na poziomie sekretariatów i obsługi poczty” – twierdzi Paweł Jabłoński. Oprócz tego szansy na szybsze załatwianie spraw w sądach upatruje w dalszej cyfryzacji postępowań, uruchomieniu portali sądowych „w obie strony” dla każdego obywatela oraz ograniczeniu kognicji sądów. Chodzi o wyłączenie spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych poza sądy (z zachowaniem możliwości odwołania), co z kolei ma umożliwić przeniesienie obsługujących te sprawy referendarzy i asesorów do wydziałów cywilnych i gospodarczych..