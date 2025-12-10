Rzeczpospolita
Zmiany w zwolnieniach lekarskich coraz bliżej. Senat odesłał ustawę do Sejmu

W sprawach szczególnie skomplikowanych orzekać będzie mogło trzech lekarzy orzeczników, a nie jeden.

Publikacja: 10.12.2025 15:17

Paulina Szewioła

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany wprowadzono w zasadach orzekania o prawie do świadczeń przez lekarzy ZUS?
  • W jaki sposób nowe przepisy wpływają na proces rozpatrywania zwolnień lekarskich, gdy pracownik zatrudniony jest w dwóch miejscach pracy?
  • Jakie rozwiązania zaproponowano w celu uzupełnienia braków kadrowych wśród lekarzy orzeczników ZUS?
  • W jaki sposób zaktualizowano definicje utraty prawa do zasiłku chorobowego w kontekście pracy zarobkowej podczas zwolnienia lekarskiego?

Tak wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, którą w środę przegłosował Senat. Wprowadza ona kilka istotnych modyfikacji w systemie orzecznictwa lekarskiego ZUS oraz w zasadach wydawania zwolnień. Senat wprowadził jedną istotną zmianę, zgodnie z którą w przypadku wniesienia sprzeciwu lub zgłoszenia zarzutu wadliwości orzeczenia, w sytuacjach szczególnie skomplikowanych, sprawę będzie mogło ponownie rozpoznać trzech lekarzy orzeczników. Będzie to wyjątek od reguły.

Nowelizacja zmierza bowiem do wprowadzenia zasady orzekania we wszelkich sprawach dotyczących ustalania prawa do świadczeń – zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji – w składach jednoosobowych. Obecnie orzeczenia w postępowaniach pierwszoinstancyjnych wydawane są jednoosobowo przez lekarza orzecznika. W drugiej instancji sprawy rozpatrywane są przez trzyosobowe komisje lekarskie ZUS. Po wejściu w życie nowelizacji będzie inaczej.

– Działanie to powinno znacząco skrócić czas wydawania orzeczeń. Długofalowo może też zwiększyć efektywność całego systemu – mówi Karolina Goździkiewicz, senior associate w kancelarii Dentons.

ZUS
Praca, Emerytury i renty
Reforma orzecznictwa ZUS na finiszu
L4 w jednej firmie, a praca w drugiej

Ale to nie wszystko. Nowe przepisy regulują też wyjątek od zasady orzekania o niezdolności do pracy z każdego tytułu. Innymi słowy, jeśli ktoś jest zatrudniony w dwóch firmach jednocześnie, to jego absencja chorobowa nie będzie musiała dotyczyć obydwu miejsc pracy. Możliwe będzie przebywanie na zwolnieniu lekarskim u jednego pracodawcy i wykonywanie obowiązków służbowych w tym samym czasie w innym miejscu.

Nowelizacja zakłada też zmianę zasad zatrudniania lekarzy orzeczników. Jest to o tyle ważne, że obecnie ZUS notuje olbrzymie braki kadrowe w tym obszarze. Chodzi głównie o wprowadzenie elastycznych form współpracy. W efekcie lekarze orzecznicy będą mogli wykonywać swoje zadania na podstawie nie tylko umowy o pracę, ale też np. umowy o świadczenie usług. Wybór będzie należał, co do zasady, do nich. Nowe przepisy zakładają też zmiany dotyczące kwalifikacji wymaganych od lekarzy orzeczników. Przykładowo planowane jest wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw przez osoby wykonujące samodzielne zawody medyczne, tj. pielęgniarki, pielęgniarzy i fizjoterapeutów. Ma to usprawnić funkcjonowanie całego systemu orzecznictwa. Zmianie na lepsze ulegną też zasady wynagradzania tej grupy.

Utrata świadczenia z tytułu choroby

Kolejną istotną zmianą jest doprecyzowanie zasad utraty prawa do zasiłku chorobowego. Dzieje się tak w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy lub wykorzystywania zwolnienia niezgodnie z jego celem. W nowelizacji doprecyzowano te pojęcia.

I tak, „pracę zarobkową” zdefiniowano jako każdą czynność mającą charakter zarobkowy, wyłączając czynności incydentalne, których podjęcie w trakcie zwolnienia wymuszają istotne okoliczności.

Z kolei za „aktywności niezgodne z celem zwolnienia” projektodawca planuje uznać wszelkie działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencji. Jednocześnie wykonywanie zwykłych czynności życia codziennego (np. zakupy) oraz incydentalnych aktywności zawodowych wymuszonych istotnymi sytuacjami (np. podpisanie faktury) nie będzie traktowane jako naruszenie.

Chociaż Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu wskazywało, że niektóre pojęcia dalej są nieostre. Chodzi o zwroty „czynności incydentalnych” oraz „istotną okolicznością”, które nie zostały doprecyzowane. Jak argumentowali senaccy eksperci, tak sformułowany przepis nie pozwala na jednoznaczne określenie, jakie działania w ramach wykonywania czynności zawodowych będą dopuszczone oraz w jakich okolicznościach.

