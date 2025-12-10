L4 w jednej firmie, a praca w drugiej

Ale to nie wszystko. Nowe przepisy regulują też wyjątek od zasady orzekania o niezdolności do pracy z każdego tytułu. Innymi słowy, jeśli ktoś jest zatrudniony w dwóch firmach jednocześnie, to jego absencja chorobowa nie będzie musiała dotyczyć obydwu miejsc pracy. Możliwe będzie przebywanie na zwolnieniu lekarskim u jednego pracodawcy i wykonywanie obowiązków służbowych w tym samym czasie w innym miejscu.

Nowelizacja zakłada też zmianę zasad zatrudniania lekarzy orzeczników. Jest to o tyle ważne, że obecnie ZUS notuje olbrzymie braki kadrowe w tym obszarze. Chodzi głównie o wprowadzenie elastycznych form współpracy. W efekcie lekarze orzecznicy będą mogli wykonywać swoje zadania na podstawie nie tylko umowy o pracę, ale też np. umowy o świadczenie usług. Wybór będzie należał, co do zasady, do nich. Nowe przepisy zakładają też zmiany dotyczące kwalifikacji wymaganych od lekarzy orzeczników. Przykładowo planowane jest wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw przez osoby wykonujące samodzielne zawody medyczne, tj. pielęgniarki, pielęgniarzy i fizjoterapeutów. Ma to usprawnić funkcjonowanie całego systemu orzecznictwa. Zmianie na lepsze ulegną też zasady wynagradzania tej grupy.

Utrata świadczenia z tytułu choroby

Kolejną istotną zmianą jest doprecyzowanie zasad utraty prawa do zasiłku chorobowego. Dzieje się tak w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy lub wykorzystywania zwolnienia niezgodnie z jego celem. W nowelizacji doprecyzowano te pojęcia.

I tak, „pracę zarobkową” zdefiniowano jako każdą czynność mającą charakter zarobkowy, wyłączając czynności incydentalne, których podjęcie w trakcie zwolnienia wymuszają istotne okoliczności.

Z kolei za „aktywności niezgodne z celem zwolnienia” projektodawca planuje uznać wszelkie działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencji. Jednocześnie wykonywanie zwykłych czynności życia codziennego (np. zakupy) oraz incydentalnych aktywności zawodowych wymuszonych istotnymi sytuacjami (np. podpisanie faktury) nie będzie traktowane jako naruszenie.